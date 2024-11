Diretta Napoli-Atalanta di Domenica 3 novembre 2024: doppietta per l’attaccante al 10′ e 31′ del primo tempo, tris del neo entrato Retegui

NAPOLI – Domenica 3 novembre, alle ore 12.30, allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, andrà in scena il lunch match di lusso Napoli-Atalanta, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Indice

Dopo il successo ottenuto a San Siro contro il Milan, i partenopei sono in testa alla classifica in solitaria, con quattro lunghezze di vantaggio sull’Inter. I loro 25 punti sono frutto di otto vittorie, un pareggio e una sconfitta, diciotto gol fatti e cinque subiti. La squadra di Conte troverà di fronte un avversario temibilissimo, partito in sordina ma che ha risalito posizioni su posizioni a suo di gol e bel gioco. Gli orobici sono terzi, a pari merito con Fiorentina e Lazio, a quota 19. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, una pareggiata e tre perse, ventisei reti realizzate e quattordici incassate. Vengono da quattro successi di fila: 5-1 contro il Genoa, 0-2 contro il Venezia e il tennistico 6-1 contro il Verona e 2-0 contro il Monza.

Il Napoli si é aggiudicato tutte le ultime cinque sfide; l‘Atalanta ha lasciato due punti soltanto contro il Bologna. Insomma, ci sono tutte le premesse per una sfida avvincente e appassionante, che, chissà, non possa darci qualche indicazione significativa per il prosieguo del campionato. Sono centoventitré i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinquantadue vittorie dell’Atalanta, trentacinque pareggi e trentacinque affermazioni del Napoli. All’andata ad imporsi furono proprio gli azzurri con il risultato di 2-1, mentre al ritorno ad imporsi per 0-3 fu l’Atalanta. Quest’anno la solidità e l’equilibrio della squadra di Conte sono di tutt’altra pasta: viene data favorita con il segno “1” quotato mediamente 2.10.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: NAPOLI-ATALANTA 0-3 SECONDO TEMPO 49' L'incontro finisce qui: grazie per averci seguito, alla prossima! 48' Ammonito Retegui per essersi tolto la maglietta. Giallo anche per Djimsiti e Mazzocchi 47' Goal di Retegui su un cross perfetto di Bellanova! E l'Atalanta va sul 3-0! 45' Ci saranno quattro minuti di recupero 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 37' Entrano Brescianini e Bellanova, escono Pasalic e Zappacosta 31' Entrano Simeone e Spinazzola, escono Lukaku e Olivera 30' Entrano Retegui e Samardzic, escono Lookman e De Ketelaere 26' Altro cambio nel Napoli. Entra Neres, esce Kvaratskhelia 25' Esce Kolasinac, entra Kossounou 20' Ammonito Kolasinac per un fallo su Ngonge. 16' Escono Politano e Gilmour, entrano Ngonge e Raspadori 11' Terzo goal dell'Atalanta, anzi no! L'arbitro annulla per fuorigioco di Kolasinac, che l'aveva messa dentro. 10' Il destro incrociato di Zappacosta conquista un corner. Nessun esito dalla bandierina. 2' Tentativo di Kvaratskhelia dalla distanza, Carnesecchi para. 1' Si ricomincia! PRIMO TEMPO 46' Il primo tempo termina qui, a più tardi per la ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' Lukaku mette paura alla difesa nerazzurra, ma Hien si frappone e invalida tutto. 35' Si fa pesante il passivo per i padroni di casa. Gli ospiti dimostrano che, quando ripartono, sanno essere letali. 31' Raddoppio dell'Atalanta e doppietta di Lookman, implacabile con il destro su spunto di De Ketelaere! 30' Giunti alla mezz'ora, il punteggio non cambia: 1-0 per la Dea. 24' Assist di Lookman per Pasalic al centro, il giocatore prova il sinistro ma Buongiorno devia. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 18' Di Lorenzo passa ad Anguissa, ma Carnesecchi esce e sventa ogni pericolo. 15' Eccoci al quarto d'ora, con un match che fino ad adesso si è rivelato scoppiettante. 11' Palo clamoroso di McTominay! Che avvio di partita! 10' Goal dell'Atalanta! De Ketelaere vince un contrasto con Di Lorenzo, arriva Lookman che "spara" un sinistro al volo ed è 0-1! 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 1' Si comincia! Buongiorno dal Maradona e benvenuti al lunch match tra Napoli e Atalanta. Domenica 3 novembre dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (dal 31' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour (dal 16' st Raspadori), McTominay; Politano (dal 16' st Ngonge), Lukaku (dal 31' st Simeone), Kvaratskhelia (dal 26' st Neres). A disp.: Caprile, Contini, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. All. Conte ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac (dal 25' st Kossounou); Zappacosta (dal 37' st Bellanova), de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (dal 37' st Brescianini); De Ketelaere (dal 30' st Samardzic), Lookman (dal 30' st Retegui). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini. All. Gasperini Reti: 10' pt e 31' pt Lookman, 47' st Retegui Recupero: 1' pt, 4' st Ammoniti: Kolasinac, Retegui, Djimsiti, Mazzocchi

Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Toloi, Kossonou, Hien, Godfrey, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Palestra, Zappacosta.

Centrocampisti: Sulemana, Pasalic, Ederson, De Roon, De Ketelaere, Samardzic, Brescianini.

Attaccanti: Cuadrado, Zaniolo, Lookman, Retegui.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. I suoi assistenti saranno Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio, IV ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, V.A.R. Michael Fabbri di Ravenna, A.V.A.R. Davide Massa di Imperia. Doveri ha arbitrato 33 volte il Napoli, con il bilancio di 18 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte per i partenopei. 26 i precedenti con l’Atalanta, che con Doveri ha vinto 11 volte, pareggiato 8 e perso 7.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Fuori rosa Mario Rui mentre Lobotka non é ancora completamente recuperato e dovrebbe partitre dalla panchina. Conte dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Meret tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Rrhamani e Buongiorno e sulle fasce da Di Lorenzo e Oliveira. In mezzo al campo Anguissa, Gilmour e McTominay. Attacco affidato a Lukaku, affiancato a destra da Politano e a sinistra da Kvaratskhelia.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Indisponibili Brescianini, Kossounou, Scalvini e Scamacca. Gasperini dovrebbe rispondere con il tradizionale modulo, 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e Djimsiti, Hien e Kolasinaca formare il blocco difensivo. In mezzo deRoon e Ederson mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Tra le linee De Keteleare, di supporto alla coppia di attacco composta da Retegui e Lookman.Lookman.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: