Trasferta per Fiorentina e Roma, turno casalingo per Inter, spicca Manchester United-Chelsea in Premier League. Successo del Defensa y Justicia in Argentina

Il programma di domenica 3 novembre si è aperto all’insegna del calcio in Sud America. Partiamo dal Torneo Betano in Argentina dove si registra il successo esterno del Defensa y Justicia sul Belgano per 2-1: succede tutto nel secondo tempo con il vantaggio di Osorio al 5′ quindi il pareggio di Jara al 20′ e il punto decisivo al 42′ di Molinas. In Colombia successo di misura del Tolimo in casa dell’Aguilas per 1-0 mentre in Costa Rica senza reti tra Saprissa e Alajuelense.

Nella Liga MX tutte vittorie interne tranne il pareggio senza reti tra Guadalajara e U.N.A.M. e per 2-2 tra Toluca e Leon. La più rotonda quella del Pachuca sul Necaxa oltre al 4-0 del Monterrey sull’Atlas. 2-0 invece per l’Atletico San Luis sul Puebla e per il Cruz Azul sul Santos Laguna. In Paraguay troviamo la vittoria a domicilio dello Sporting Luqueno sullo Sportivo Trinidense per 1-0 mentre in Uruguay tris casalingo del Boston River sul Cerro Largo.

In Venezuela successo dello Zamora per 2-1 sul Caracas mentre nei playoff della MLS in USA troviamo la vittoria dell’Atlanta United sull’Inter Miami 2-1 e ai rigori del Minnesota sul Real Salt Lake. Nella K1 League gruppo retrocessione pareggio per 2-2 tra Daegu e Jeju mentre nelle J1 League colpo esterno per Kyoto sull’Hiroshima e del Shonan sul Tokyo. Nell’A-League vince il Melbourne Victory contro il Macarthur: al 6′ della ripresa ospiti avanti con Germain ma Arzani al 24′ e Piscopo al 30′ ribaltano il punteggio.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte subito forte con il lunch match tra Napoli e Atalanta quindi alle ore 15 troviamo Torino-Fiorentina mentre la Roma alle 18 affronta in trasferta il Verona e l’Inter alle 20.45 ospita il Venezia. In Serie B spicca la sfida delle ore 15 tra Cremonese e Pisa, si gioca anche in Serie C e D. In Europa fari puntati sulla Premier League dove alle ore 17.30 si affrontano Manchester United e Chelsea. In Spagna turno casalingo per Atletico Madrid e Barcellona. Da una parte alle ore 14 sfida contro Las Palmas e dell’altra alle ore 16.15 contro l’Espanyol.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 NOVEMBRE 2024

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP - QUALIFICAZIONE

Kenya - South SudanQualificato 1-1 (Finale)

Tanzania - Sudan 1-0 (Intervallo)

Eritrea - EtiopiaQualificato 0-3 (A Tavolino)

Namibia - Lesotho 18:00



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Egnatia - Tirana 1-0 (Finale)

Vllaznia - Skenderbeu 17:00

AF Elbasani - Din. Tirana 18:00



ARGENTINA TORNEO BETANO

Belgrano - Defensa y Justicia 1-2 (Finale)

Tigre - Platense 21:00

Racing Club - Instituto 21:30

Lanus - Boca Juniors 23:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Avezzano 3-0 (*)

Fermana - Teramo 1-1 (*)

L'Aquila - Fossombrone 1-1 (*)

Recanatese - Castelfidardo 0-1 (*)

S. N. Notaresco - Roma City 0-0 (*)

Sambenedettese - Ancona 1-0 (*)

Sora - Chieti 0-0 (*)

Termoli - Vigor Senigallia 1-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Cassino - Cynthialbalonga 1-0 (*)

Guidonia - Sarnese 1-0 (*)

Ilvamaddalena - Atletico Uri 0-1 (*)

Real Monterotondo - Terracina 2-0 (*)

Trastevere Calcio - Savoia 2-1 (*)

Anzio Calcio 1924 - Gelbison 1-0 (Intervallo)



MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat - Renaissance Zemamra 0-0 (*)



ROMANIA LIGA 1

Poli Iasi - Otelul 2-1 (Finale)

U. Cluj - Farul Constanta 1-1 (Intervallo)

Univ. Craiova - FCSB 20:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Cailungo 2-0 (45 )

Juvenes/Dogana - San Marino Academy U22 0-0 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC - Kilmarnock 16:00

Hibernian - Dundee Utd 0-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar - IMT Novi Beograd 3-1 (Finale)

Tekstilac Odzaci - Radnicki Nis 1-3 (Finale)

Radnicki 1923 - Napredak 17:00

Stella Rossa - Vojvodina 17:00

TSC - Partizan 19:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Ruzomberok - Zilina 0-0 (*)

Skalica - Banska Bystrica 0-0 (*)