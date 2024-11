Vis Pesaro-Pescara 0-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

PESARO –Domenica 3 novembre 2024, alle ore 12.30, allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, la Vis Pesaro affronterà il Pescara nella gara valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025.

I marchigiani sono reduci dal 3-1 ottenuto sul campo del Gubbio e sono settimi con 19 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, diciotto gol fatti e dodici subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto nove punti. Gli abruzzesi vengono da tre successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-1 contro il Pontedera. Imbattuti, sono in testa alla classifica a quota 29; devono ancora recuperare la partita contro il Milan Futuro. Il loro percorso racconta di nove partite vinte e due perse, diciotto reti realizzate e otto incassate.

Nella passata stagione la gara di andata P finita senza reti mentre al ritorno la Vis Pesaro ha vinto 4-0. Questa volta vengono dati favoriti gli abruzzesi, con il segno “2” quotato mediamente 2.25.

RISULTATO IN DIRETTA: VIS PESARO-PESCARA 0-0 (2'T)

SECONDO TEMPO

11' intervento in ritardo di De Marco ammonito

8' conclusione insidiosa dal limite di Dagasso, sul rasoterra si distende a deviare il Vukovic. Sugli sviluppi Pierozzi si vedere murare la conclusione di Pierozzi da centimetri dalla porta!

6' angolo dalla sinistra per il Pescara di Dagasso, colpo di testa di Brosco con i pugni il portiere quindi Valzania calcia a lato

2' colpo alla gamba subito da Valzania che ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico

primo possesso palla per il Pescara, nessun cambio nell'intervallo

squadre nuovamente in campo per il secondo tempo

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo tra Vis Pesaro e Pescara, 0-0 ma biancazzurri in 10 dal minuto 24 per il doppio giallo a Squizzato. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

44' concessi 2 minuti di recupero

42' punizione insidiosa dai 25 metri di Dagasso, la sfera tagliata verso il secondo palo non trova per centimetri la deviazione di Brosco e si spegne sul fondo

34' cross dalla destra con Dagasso da due passi anticipato al tiro e nuovo giro dalla bandierina

33' occasione Pescara da corner per Pierozzi che colpisce di testa sul primo palo ma trova l'ottimo riflesso di Vukovic!

30' tentativo da fuoriarea alto per Valzania, dopo due tentativi pescaresi murati dalla difesa

27' prima mossa obbligata per Baldini con De Marco per Bentivegna

24' Pescara in dieci! Doppio giallo per Squizzato e doccia anticipato per il 6 del Pescara che non l'ha presa bene

22' primo angolo per il Pescara ottenuto da Bentivegna, sugli sviluppi conclusione di Valzania sulla difesa avversaria e fallo in attacco per Bentivegna

18' fallo di Squizzato su Cannavò, primo giallo del match. Il giocatore diffidato salterà la prossima partita casalinga contro il Sestri Levante. Sulla successiva punizione al vertice sinistro dell'area pallone che sorvola l'incrocio dei pali

15' ottima copertura di Paganini su Valzania in area e punizione difensiva conquistata

12' fermato in offside Bove, punizione per la difesa abruzzese

7' bello spint di Okoro dopo uno scambio con Nicastro, in area trova il tempo su Pellacani ma conclusione sul primo palo respinta da Plizzari! Nulla di fatto sul corner successivo

6' destro largo di Bentivegna in area nel suo tentativo di incrociare su palla recuperata alta

4' tiro cross di Pierozzi, attento nella respinta Vukosic

2' tentativo di Cannavò dal vertice sinistro dell'area, palla che sorvola la traversa

1' lancio di Dagasso per Vergani, buona copertura palla della difesa a favorire l'uscita di Vukovic

Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Vis Pesaro in maglia biancorossa subito a concludere da fuori area, un passaggio a Plizzari

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della partita

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Vis Pesaro-Pescara. Dalle ore 12.30 seguiremo al sfida con la cronaca testuale.

TABELLINO

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove; Zoia, Pucciarelli, Paganini, Cannavó; Di Paola; Okoro, Nicastro. A disposizione: Munari, Zocchi, Peixoto, Ceccacci, Tonucci, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, Orellana, Nina, Molina. Allenatore: Roberto Stellone

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese; Dagasso, Squizzato, Valzania; Bentivegna (dal 27' pt De Marco), Vergani, Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Staver, Mulè, Giannini, Moruzzi, De Marco, Tunjov, Saccomanni, Meazzi, Merola, Ferraris, Tonin, Zeppieri. Allenatore: Silvio Baldini

Reti:

Ammonizioni: Squizzato, De Marco

Espulso: al 24' pt Squizzato (doppia ammonizione)

Recupero: 2' pt