Spicca il posticipo Inter-Napoli, in Inghilterra Chelsea-Arsenal, l’Atalanta ospita l’Udinese. Successo dell’Huracan in Argentina

In apertura di questa domenica 10 novembre troviamo i principali campionati sudamericani. In Argentina successo di misura dell’Huracan sull’Independiente grazie a una rete di Mazzantti al quarto d’ora della ripresa. In Brasile a domicilio il Sao Paulo supera l’Athletico-PR: reti tutte nella ripresa con Luciano al 7′ quindi Julimar al 24′ e Andre Silva al 44′. In Colombia bene il Bucaramanga, 1-0 al Fortaleza mentre in Costa Rica due vittorie casalinghe del Puntarenas sul Cartagines 3-2 e dell’Herediano sul Guanacasteca 2-1.

Nella Liga MX troviamo due colpi esterni per 1-0 dell’Atletico San Luis sul Guadalajara e del Juarez sul Pachuca, poker interno del Toluca sul Club America e pareggio per 1-1 tra Cruz Azul e Tigres. In Uruguay il Miramar liquida a domicilio 1-0 il Boston River mentre in Paraguay da una parte l’Olimpia Asuncion piega 3-1 il Tacuary e dall’altra lo Sportivo Trinidense il General Caballero JLM 2-1. Passiamo ai playoff della MLS in USA dove l’Orlando City supera ai rigori Charlotte e l’Atlanta United l’Inter Miami per 3-2. In Venezuela vittoria in casa per 3-1 del Deportivo Tachira sul Rayo Zuliano.

Nella K League 1 per gruppo retrocessione bene Daejeon e Jeonbuk mentre nei playoff Gimcheon Sangmu supera 3-0 il Pohang e pareggio per 1-1 tra Seoul e Ulsan HD. Nella J1 League pareggio tra Verdy e Kobe per 1-1 e tris casalingo dell’Urawa su Hiroshima. Nella A-League vittoria per 3-0 del Wellington Phoenix sul Central Coast Mariners e del Macarthur sul Sydney per 2-1. Nel primo match vantaggio ospite al quarto d’ora di gioco con Ishige, raddoppio al 38′ di Barbarouses e tris di Sutton all’ottavo della ripresa. Nel secondo locali in dieci prima dell’intervallo per il doppio giallo a Matthews quindi al 28′ della ripresa vantaggio ospite con Piol e nel finale pareggio temporaneo di Wood e rete decisiva di Jakolis.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte dalle ore 12:30 con Atalanta-Udinese quindi alle ore 15 Roma-Bologna e Fiorentina-Verona mentre alle ore 18 Monza-Lazio e big match alle 20:45 tra Inter e Napoli. Si gioca anche nelle altre serie minori in Italia mentre in Europa spicca alle 17:30 la sfida tra Chelsea e Arsenal.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 NOVEMBRE 2024

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Laci - AF Elbasani 14:00

Tirana - Bylis 17:00



ARGENTINA TORNEO BETANO

Huracan - Independiente 1-0 (Finale)

Central Cordoba - Estudiantes 20:00

River Plate - Barracas Central 21:15

Godoy Cruz - Talleres Cordoba 23:15

Racing Club - Ind. Rivadavia 23:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat - Ararat-Armenia 0-0 (*)

Noah - Alashkert 16:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners - Wellington Phoenix 0-3 (Finale)

Sydney FC - Macarthur FC 1-2 (Finale)

Perth Glory - Melbourne City 0-5 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - LASK 14:30

BW Linz - Salzburg 14:30

SK Rapid - A. Klagenfurt 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Araz - Sumqayit 13:00

Qarabag - Zira 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Anderlecht 13:30

Gent - St. Liege 16:00

Royale Union SG - Genk 18:30

Beerschot VA - Club Brugge 19:15



BRASILE COPA BETANO DO BRASIL

Atletico-MG - Flamengo 20:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Liberia - San Carlos 03:00



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Varazdin 15:00

Rijeka - Osijek 17:45



DANIMARCA SUPERLIGA

Lyngby - Aalborg 14:00

Silkeborg - Randers 14:00

Viborg - Midtjylland 16:00

Aarhus - FC Copenhagen 18:00

Brondby - Nordsjaelland 20:00



FRANCIA LIGUE 1

Nizza - Lilla 15:00

Le Havre - Reims 17:00

Montpellier - Brest 17:00

Rennes - Tolosa 17:00

Lione - St. Etienne 20:45



GALLES CYMRU PREMIER

TNS - Haverfordwest 15:30



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Hannover 13:30

Karlsruher - Munster 13:30

Schalke - Regensburg 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Hoffenheim 15:30

Stoccarda - Francoforte 17:30

Heidenheim - Wolfsburg 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Leverkusen D - Potsdam D 14:00

Jena D - Brema D 18:30



GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete - Athens Kallithea 15:00

Levadiakos - Volos 15:30

Panathinaikos - Lamia 18:30

PAOK - Olympiakos 19:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd - Sheffield Wed 13:30

Hull - West Brom 14:00

Burnley - Swansea 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester Utd - Leicester 15:00

Nottingham - Newcastle 15:00

Tottenham - Ipswich 15:00

Chelsea - Arsenal 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

Netanya - M. Petach Tikva 19:00

Sakhnin - M. Tel Aviv 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U20 - Roma U20 1-3 (*)

Cesena U20 - Lecce U20 3-1 (*)

Udinese U20 - Sampdoria U20 1-0 (*)

Fiorentina U20 - Inter U20 13:00

Genoa U20 - Torino U20 13:00

Sassuolo U20 - Empoli U20 15:00



ITALIA SERIE A

Atalanta - Udinese 0-0 (*)

Fiorentina - Verona 15:00

Roma - Bologna 15:00

Monza - Lazio 18:00

Inter - Napoli 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Como D - Napoli D 1-0 (*)

Inter D - Lazio D 15:00



ITALIA SERIE B

Cittadella - Cesena 15:00

Juve Stabia - Spezia 15:00

Reggiana - Catanzaro 15:00

Salernitana - Bari 17:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Lumezzane - AlbinoLeffe 17:30

Union Clodiense - Renate 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Rimini - Torres 0-0 (*)

Ascoli - Pontedera 15:00

Carpi - Campobasso 15:00

Entella - Gubbio 15:00

Milan U23 - Arezzo 15:00

Perugia - Ternana 15:00

Pianese - Vis Pesaro 17:30

Spal - Pineto 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Potenza - Avellino 0-0 (*)

Foggia - Juventus U23 15:00

ACR Messina - Giugliano 17:30

Crotone - Catania 19:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Albenga - Gozzano 14:30

Asti - Saluzzo 14:30

Borgaro - Derthona FbC 14:30

Cairese - Oltrepo 14:30

Citta di Varese - NovaRomentin 14:30

Fossano - Vado 14:30

Imperia - Chieri 14:30

Ligorna - Chisola 14:30

Sanremese - Lavagnese 14:30

Vogherese - Bra 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Castellanzese - Breno 14:30

Ciliverghe Mazzano - Varesina 14:30

Club Milano - Desenzano 14:30

Crema - Sant'Angelo 14:30

Magenta - Pro Palazzolo 14:30

Ospitaletto - Folgore Caratese 14:30

Pro Sesto - Fanfulla 14:30

Sondrio - Arconatese 14:30

USD Casatese - Sangiuliano City 14:30

Vigasio - Chievo 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Lavis 14:30

Bassano - Portogruaro 14:30

Brian Lignano - Villa Valle 14:30

Brusaporto - Ciserano-Bergamo 14:30

Calvi Noale - Campodarsego 14:30

Chions - Este 14:30

Dolomiti Bellunesi - Montecchio Maggiore 14:30

Luparense - Mestre 14:30

Real Calepina - Cjarlins Muzane 14:30

Treviso - Caravaggio 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Fiorenzuola - Corticella 14:30

Lentigione - Zenith Prato 14:30

Pistoiese - Piacenza 14:30

Prato - United Riccione 14:30

Sammaurese - Cittadella Vis Modena 14:30

Sasso Marconi - Imolese 14:30

SCD Progresso - Tau 14:30

Tuttocuoio - San Marino Calcio 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghiviborgo - Figline 14:30

Grosseto - Flaminia 14:30

Montevarchi - Follonica Gavorrano 14:30

Orvietana - Sangiovannese 14:30

Ostia Mare - Fezzanese 14:30

Poggibonsi - Livorno 14:30

San Donato - Trestina 14:30

Seravezza Pozzi - Terranuova Traiana 14:30

Siena - Fulgens Foligno 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Ancona - L'Aquila 14:30

Avezzano - Roma City 14:30

Castelfidardo - S. N. Notaresco 14:30

Chieti - Sambenedettese 14:30

Fossombrone - Fermana 14:30

Isernia - Atletico Ascoli 14:30

Sora - Termoli 14:30

Teramo - Civitanovese 14:30

Vigor Senigallia - Recanatese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Atletico Uri - Cassino 14:00

Ilvamaddalena - Anzio Calcio 1924 14:00

Sarrabus Ogliastra - Puteolana 14:00

Cynthialbalonga - Paganese 14:30

Gelbison - Real Monterotondo 14:30

Latte Dolce - Guidonia 14:30

Sarnese - Trastevere Calcio 14:30

Savoia - Olbia 14:30

Terracina - Atl. Lodigiani 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Vibonese 14:30

Castrumfavara - Siracusa 14:30

Enna - Paternò 14:30

Reggina - Sambiase 14:30

Scafatese - Sancataldese 14:30

USD Ragusa - Pompei 14:30

Igea Virtus - Locri 1909 15:00

Licata - Akragas 15:00

S. Agata - Nissa 15:00



LETTONIA VIRSLIGA

RFS - Riga FC 1-1 (*)



MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir - Chabab Mohammedia 16:00

Union Touarga - Berkane 18:00



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Guadalajara - Atl. San Luis 0-1 (Finale)

Pachuca - Juarez 0-1 (Finale)

Toluca - Club America 4-0 (Finale)

Cruz Azul - Tigres 1-1 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat - Mornar 13:30

Decic - Jedinstvo 14:30

Petrovac - Bokelj 15:00

Sutjeska - Otrant 15:00



NORVEGIA ELITESERIEN

HamKam - Rosenborg 17:00

Haugesund - Tromsø 17:00

Kristiansund - Viking 17:00

Sandefjord - Odd 17:00

Sarpsborg 08 - Molde 17:00

Strömsgodset - KFUM Oslo 17:00

Bodo/Glimt - Fredrikstad 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Almere City - Feyenoord 1-2 (*)

Heerenveen - G.A. Eagles 14:30

Twente - Ajax 14:30

Alkmaar - Willem II 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Olimpia Asuncion - Tacuary 3-1 (Finale)

Sportivo Trinidense - General Caballero JLM 2-1 (Finale)

Nacional Asuncion - Cerro Porteno 22:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec - Puszcza 0-0 (*)

Jagiellonia - Rakow 14:45

Lech - Legia 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela - Nacional 16:30

Santa Clara - Guimaraes 17:30

Braga - Sporting 19:45

Benfica - FC Porto 21:45



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Teplice - Ceske Budejovice 13:00

Mlada Boleslav - Sparta Praga 15:30

Plzen - Bohemians 15:30

Slavia Praga - Karvina 18:30



ROMANIA LIGA 1

Unirea Slobozia - Farul Constanta 15:00

U. Cluj - FCSB 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara - CSKA Mosca 1-1 (*)

Sp. Mosca - Akron Togliatti 13:15

Akhmat Grozny - Zenit 15:30

Kazan - Krasnodar 17:45



SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock - Celtic 16:00

Rangers - Hearts 18:00



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Jedinstvo U. 13:00

Partizan - Radnicki 1923 15:00

Zeleznicar Pancevo - TSC 15:00

OFK Belgrado - Stella Rossa 17:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Dun. Streda - Banska Bystrica 15:30

Podbrezova - Kosice 15:30



SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana - Maribor 15:00

Radomlje - Mura 17:30

Primorje - Celje 20:15



SPAGNA LALIGA

Betis - Celta Vigo 14:00

Maiorca - Atl. Madrid 16:15

Getafe - Girona 18:30

Valladolid - Ath. Bilbao 18:30

Real Sociedad - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Cordoba - Castellon 14:00

Burgos CF - Gijon 16:15

Racing Club Ferrol - Racing Santander 16:15

Albacete - R. Oviedo 18:30

Tenerife - Levante Posticipata



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Halmstad 15:00

Djurgarden - Norrkoping 15:00

GAIS - Sirius 15:00

Kalmar - Hacken 15:00

Malmo FF - Brommapojkarna 15:00

Mjallby - Göteborg 15:00

Värnamo - Elfsborg 15:00

Västerås SK - Hammarby 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion - Luzern 14:15

Grasshoppers - St. Gallen 16:30

Young Boys - Lugano 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CA Bizertin - Etoile Sahel 14:30

Metlaoui - Ben Guerdane 14:30

Soliman - Gafsa 14:30

Monastir - CS Sfaxien 16:00



TURCHIA SUPER LIG

Goztepe - Konyaspor 0-0 (*)

Galatasaray - Samsunspor 14:00

Basaksehir - Besiktas 17:00

Fenerbahce - Sivasspor 17:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Veres-Rivne - Rukh Lviv 2-0 (*)

Shakhtar - Zorya 14:30

Dyn. Kyiv - Polissya Zhytomyr 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

DVTK - Fehervar FC 15:30

Kecskemeti - Ferencvaros 18:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Miramar - Boston River 1-0 (Finale)

Progreso - Wanderers 20:30

Defensor Sp. - Fenix 23:00



USA MLS - PLAY OFF

Orlando CityQualificato - Charlotte 2-1 (Dopo Rigori)

Inter Miami - Atlanta UtdQualificato 2-3 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP - PLAY OFF

Louisville City - Rhode IslandQualificato 0-3 (Finale)

New Mexico - Las Vegas LightsQualificato 0-1 (Finale)

Charleston - Tampa Bay 21:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA - QUADRANGOLARE

Dep. Tachira - Rayo Zuliano 3-1 (Finale)

Carabobo - La Guaira 22:00