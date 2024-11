Elenco delle partite previste per oggi, domenica 10 novembre 2024: sfide d’altissima classifica in Serie A e in Premier alla vigilia della pausa nazionali

Mancano poco meno di 24 ore alla terza sosta delle nazionali della stagione che metterà in pausa i principali campionati europei per le prossime due settimane. Nel frattempo sarà come al solito ricchissimo il programma di sfide calcistiche in primo piano quest’oggi domenica 10 novembre. Protagoniste principali saranno in particolare la Serie A e la Premier League, dove si disputeranno due match che potrebbero sconvolgere gli equilibri di alta classifica, ma non mancheranno anche incroci di un certo livello in Serie B e nei tornei minori del nostro Paese. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Partiamo dunque anche questa volta con la nostra analisi dalla Serie A, dove è di scena un programma di ben cinque partite valide per il 12esimo turno. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto il lunch match delle 12.30 del Gewiss Stadium tra Atalanta e Udinese.

La Dea con la vetta nel mirino, sogno Europa per i friulani

A confronto due delle squadre attualmente più in forma del campionato. Da una parte la Dea, in versione rullo compressore, sta letteralmente volando sia in Serie A che in Champions grazie ad una serie di risultati positivi che l’hanno vista trionfare nelle ultime due uscite con avversari di tutto rispetto come Napoli e Stoccarda. Sono addirittura sette le vittorie collezionate dagli orobici nelle ultime otto, con appena un solo gol al passivo. Numeri straordinari valsi un terzo posto in graduatoria, in coabitazione con Lazio e Fiorentina, a -3 dalla vetta occupata proprio dai partenopei.

Sembrerebbero dunque esserci tutti i presupposti per ricucire lo strappo in ottica Scudetto, ma guai a prendere sottogamba la squadra friulana, alle prese per ora con uno degli avvii migliori in campionato dell’ultimo decennio. L’ottava posizione in classifica a quota 16 permette infatti alla piazza di sognare concretamente un piazzamento europeo. E ciò nonostante i due k.o di fila registrati con Juventus e Venezia. Battute d’arresto che tuttavia non preoccupano vista la qualità di gioco espressa dai bianconeri.

Nessun cambiamento di formazione, dunque, da parte del tecnico degli ospiti Runjaić. Prontissimo ancora una volta il tandem offensivo Thauvin-Lucca, con Kalstrom ancora a centrocampo insieme a Payero e Lovric. Verso la conferma dell’11 iniziale visto a Stoccarda anche mister Gasperini. Via libera pertanto a Lookman e Retegui al centro dell’attacco. Ederson e De Roon intoccabili a centrocampo. Out per infortunio Kolasinac.

Alle 15 sono invece in programma due incontri: quello del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona e quello dell’Olimpico tra Roma e Bologna.

Obiettivo sesta vittoria consecutiva in campionato per la Viola, l’Hellas per correggere il dato della peggior difesa

Missione riscatto per la Viola dopo la deludente debacle maturata giovedì in Conference League contro i non irresistibili ciprioti dell’APOEL Nicosia. Un risultato arrivato un po’ come un fulmine a ciel sereno alla luce del recente periodo di forma dei toscani e della serie di cinque vittorie di fila ancora in piedi in campionato valsa per ora un ottimo piazzamento Champions. Per creare un progetto vincente bisognerà in ogni caso passare anche da queste cose e, soprattutto, imparare a saper assorbire le delusioni.

Ne sa qualcosa a tal proposito l’Hellas, rinvigorita e capace di rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive grazie alla fondamentale affermazione di domenica scorsa sulla Roma. Un’importante boccata d’ossigeno che ha permesso agli scaligeri di aumentare a tre le lunghezze di margine sulla zona rossa. L’unico dato da correggere è però quello della difesa, la peggior della Serie A, visti i 24 gol subiti fin qui. E se a ciò aggiungiamo che mancheranno anche Frese e Dawidowicz per infortunio, non possono che aumentare le preoccupazioni per una sfida che appare già di per sé proibitiva. Per il resto mister Paolo Zanetti riproporrà ancora Lazovic e Suslov da esterni.

Ballottaggio invece per la trequarti, dove Kastanos e Harroui si giocano una maglia per chi giocherà dietro Tengstedt. Turn over dopo le fatiche europee invece per mister Palladino. Fiducia a Bove, Dodò e Gosens, che hanno giocato solo uno spezzone in coppa e saranno più riposati in campionato. Stesso discorso per la stella della squadra Moise Kean, non convocato contro l’APOEL per gestire meglio le forze.

Giallorossi e felsinei per riscattare i risultati maturati in coppa

Passando all’altra gara citata, sono appena due le lunghezze che separano la nona posizione della compagine felsinea dalla dodicesima di quella giallorossa, entrambe alla ricerca di una continuità che in campionato fatica ad arrivare. A dire il vero ad essere messa peggio è sicuramente la Roma, la quale è stata capace di raccogliere appena un successo nelle ultime cinque di campionato. Dati inquietanti che fanno il paio con quelli messi a referto in Europa League, dove in settimana è arrivato l’ennesimo passo falso, questa volta un pari contro i modesti belgi dell’Union Saint-Gilloise. Il periodo di difficoltà non accenna a passare e quindi occhio perché probabilmente il match odierno costituirà l’ultima spiaggia per il tecnico Juric, costretto a vincere e a convincere per salvare una panchina sempre più traballante.

Più tranquilla invece la situazione in casa Bologna. E ciò complici anche i due successi consecutivi contro Cagliari e Lecce che hanno fatto parzialmente dimenticare i troppi segni X della squadra emiliana. L’unica nota stonata è rappresentata tuttavia dal percorso finora tenuto in Champions, dove è arrivata una sconfitta all’ultima col Monaco che probabilmente giocherà un ruolo decisivo per una futura probabile estromissione dalla kermesse. Per il resto non ci saranno particolari pressioni sui rossoblù: nel mirino un colpaccio esterno come lo scorso anno. Uomini migliori in campo dunque per mister Italiano.

In attacco Castro dovrebbe partire dal 1′, così come Orsolini, Odgaard e Ndoye in zona trequarti. L’unico ballottaggio in piedi è invece quello tra i portieri Skorupski e Ravaglia. Brutte notizie dall’altro lato per il tecnico dei giallorossi Juric, che non potrà fare affidamento su Dybala, out per un problema fisico. Alle spalle di Dovbyk ci sarà quindi Pellegrini con uno tra Soulé e Baldanzi.

I biancocelesti per rilanciare le ambizioni Scudetto, panchina in bilico per il tecnico dei brianzoli Nesta

Alle 18 troviamo poi in agenda la gara dello U-Power Stadium tra Monza e Lazio. Sembra non volersi più arrestare la corsa dei biancocelesti, capolisti in solitaria in Europa League e nel gruppone di squadre che in campionato resiste a soli 3 punti dalla vetta. I capitolini, come evidenziato anche dalle tre affermazioni di fila in campionato e dal recente successo al fotofinish contro il Porto, viaggiano infatti sulle ali dell’entusiasmo: la sensazione è che gli uomini di Baroni possano togliersi tante soddisfazioni da qui alla fine, candidandosi, e perché no, anche ad una corsa Scudetto che ad oggi pare più che aperta.

Discorso diametralmente opposto invece per i brianzoli, reduci dalla sconfitta interna col Milan e fanalino di coda del torneo a quota 8, che non possono assolutamente permettersi di lasciare altri punti per strada. Occhio perché, qualora dovesse arrivare un’altra disfatta, non è escluso che si possa assistere anche in tal caso ad un ribaltone clamoroso in panchina: l’ex di turno Nesta è avvisato. Capitolo formazioni. Il tecnico dei lombardi ritroverà un recuperato Pessina dal primo minuto. Nessun dubbio per il resto con Maldini che giocherà assieme a Mota alle spalle di Djuric. Sponda biancoceleste, anche Zaccagni tornerà titolare. Ballottaggio tra Isaksen e Tchaouna per una maglia da titolare, mentre in difesa rientrerà anche Nuno Tavares dopo la squalifica.

Scontro Scudetto a San Siro

Il fitto programma di giornata verrà chiuso alle 20.45 dal big match di giornata di San Siro tra l’Inter seconda in classifica e il Napoli capolista. Il primo vero e proprio scontro Scudetto della stagione tra due squadre divise da appena un punticino in classifica. Quella odierna rappresenta in particolare una chance da non lasciarsi sfuggire per i nerazzurri, pronti a sfruttare il fattore casa come fatto mercoledì scorso con l’Arsenal in Champions e a mettere la bandierina in vetta. Più tranquilla, al contrario, è stata la settimana vissuta dal Napoli nonostante il brutto stop interno registrato domenica scorsa con l’Atalanta. E ciò poiché gli azzurri hanno ovviamente potuto preparare l’incontro senza l’assillo del doppio impegno, ostacolo che forse finora ha frenato un po’ troppo l’ascesa dei rivali meneghini.

C’è dunque voglia di vendicare la seconda sconfitta dell’era Conte, che farà per la prima volta ritorno da ex nella San Siro nerazzurra, e soprattutto di vendicare i precedenti infausti maturati nel corso della storia nell’impianto milanese. Non è un dato di poco conto che infatti il Napoli sia la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali. Corsi e ricorsi storici. Per quanto riguarda le formazioni, scenderanno in campo i due undici migliori, con la sola probabile defezione del napoletano Lobotka: non dovesse recuperare dall’infortunio, agirebbe ancora Gilmour in cabina di regia.

Juve Stabia-Spezia in risalto in Serie B

Scendiamo di categoria. In via di conclusione nel pomeriggio c’è anche la 13esima giornata di Serie B. Tre i match in palinsesto alle ore 15 ed uno alle 17.30. Partiamo innanzitutto dal “testacoda” del Tombolato che metterà di fronte Cittadella e Cesena, gara in cui gli ospiti saranno costretti ai tre punti per non lasciar scappare in cima il duo Pisa-Sassuolo. Intrigante sarà poi anche la sfida play off del Menti tra Juve Stabia e Spezia, due delle formazioni più in forma della cadetteria, specie i liguri ancora con la casella delle sconfitte che recita zero a questo punto della stagione. Reggiana-Catanzaro e Salernitana-Bari, infine, a chiudere il tutto.

Serie C e tornei minori italiani

Andando ancora di più di categoria, in attesa degli ultimi posticipi di domani, i riflettori saranno puntati pure sul turno numero quattordici di Serie C, la 66esima edizione della terza serie del calcio italiano. Tante le gare in programma nei tre gironi e tutte tra le 12.30 e le 19 e 30. Nel Girone A spazio a soli due match: Union Clodiense-Renate e Lumezzane-Albinoleffe. Ben otto invece le sfide valide per il Gruppo B: Rimini-Torres, Ascoli-Pontedera, Carpi-Campobasso, Virtus Entella-Gubbio, Milan Futuro-Arezzo, Pianese-Vis Pesaro, Spal-Pineto e il sentitissimo derby umbro Perugia-Ternana. Giù la saracinesca infine col Girone C dove si disputeranno quattro gare: Potenza-Avellino, Foggia-Juventus Next Gen, Messina-Giugliano e Crotone-Catania. Si scenderà in campo inoltre come sempre in Serie D, in Serie A Femminile e nel campionato Primavera 1.

Derby londinese in risalto in Premier League e le gare in palinsesto negli altri principali campionati europei

Procediamo quindi con la disamina delle sfide che andranno in scena nei principali tornei continentali. Cominciamo anche oggi dall’Inghilterra e dalla Premier League. Tre gli incontri in agenda alle 15, Manchester United-Leicester, Nottingham Forest-Newcastle e Tottenham-Ipswich Town, oltre al solito big match della domenica delle 17.30. A Stamford Bridge si giocherà infatti uno dei più attesi e sentiti derby di Londra, quello che metterà di fronte Chelsea e Arsenal, compagini che allo stato hanno gli stessi punti, 18, e che mirano ai quartieri altissimi della classifica. Un match svolta soprattutto per i Gunners, freschi di sconfitta in Champions con l’Inter e capaci di contendere il primato fino a poche settimane fa a Liverpool e Manchester City, prima di rallentare negli ultimi turni e di racimolare appena un punto sui 9 a disposizione. Servirà dunque una sterzata di non poco conto.

Trasferiamoci in Germania. Tre in tal caso le partite conclusive del turno numero dieci di Bundesliga. Una è Augusta-Hoffenheim delle 15.30, le altre due sono Stoccarda-Eintracht Francoforte e Heidenheim-Wolfsburg, il cui fischio d’inizio è fissato poco dopo, alle 17.30 e alle 19.30

Capitolo Liga: termina anche qui la 13esima giornata del massimo campionato spagnolo con cinque match in palinsesto dalle 14 alle 21: in successione abbiamo Betis-Celta Vigo, Maiorca-Atletico Madrid, Getafe-Girona, Real Valladolid-Athletic Bilbao e Real Sociedad-Barcellona.

Parentesi Ligue 1. Anche in tal caso sono cinque le gare volte a completare dalle 15 alle 20.45 l’11esima giornata: Nizza-Lilla, Le Havre-Reims, Montpellier-Brest, Rennes-Tolosa e Lione-St. Etienne.

La panoramica sui top campionati europei si conclude con l’Eredivisie. In via di chiusura c’è il turno numero dodici del massimo campionato olandese con quattro incontri in agenda dalle 12.15 alle 16.45: Almere City-Feyenoord, Heerenveen-G.A. Eagles, Twente-Ajax e AZ Alkmaar-Willem II.

Parte conclusiva della nostra rassegna in cui ci occupiamo come di consueto di partite per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata, oltre che in tanti altri campionati panamericani, si scenderà in campo in MLS, in Canada, in Messico, in Brasile ma soprattutto in Argentina, dove tra le 01.00 e le 23.30 sarà ancora in evidenza la giornata numero 22 di Primera Divisiòn. Cinque le gare in palinsesto: Huracàn-Independiente, Central-Cordoba-Estudiantes, River Plate-Barracas Central, Godoy Cruz-Talleres Cordoba e Racing Club-Independiente Rivadavia.

