Nella guida tv del 10 novembre 2024 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi da DAZN, Monza-Lazio anche su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di domenica 10 novembre ci sono le gare della dodicesima giornata di Serie A. É il giorno di Inter-Napoli, la sfida che mette in palio il primato. I nerazzurri, che in settimana hanno battuto l’Arsenal in Champions League, vengono dal successo casalingo di misura contro il Venezia, e sono secondi. I loro 24 punti sono frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta, venticinque gol fatti e tredici subiti. I partenopei sono reduci dalla batosta casalinga contro l’Atalanta e sono primi a quota 25.

Il loro percorso racconta di otto partite vinte, una pareggiata e due perse, diciotto reti realizzate e otto incassate. Il capocannoniere degli azzurri è Kvaratskhelia con cinque gol. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto cinque delle ultime sei gare di Serie A e va in gol da 28 partite di fila in casa in Serie A. Nei cinque maggiori campionati europei, soltanto Barcellona (29) e Lille (30) vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive con reti all’attivo rispetto all’Inter.

In campo anche le altre squadre reduci dagli impegni in Europa. La talentuosa Atalanta ospiterà l’Udinese, un po’ in flessione nelle ultime settimane. All’Olimpico saranno di fronte proprio Roma e Bologna, che in settimana hanno giocato, rispettivamente, in Europa League e Champions League. Ma la sfida dirà molto in merito alla panchina giallorossa di Juric, in bilico e probabilmente subordinata all’esito della Gara. la Fiorentina riceverà il Verona mentre la Lazio farà visita al Monza.

Undicesima giornata di Serie B. Scese in campo le prime della classe, toccherà a Cittadella-Cesena, Juve Stabia-Spezia e Reggiana-CatanzaroSalernitana-Bari. Torna in campo anche la Serie C con Rimini-Torres tra le sfide più interessanti della giornata.

Uno sguardo all’estero con Stoccarda-Eintracht Francofforte in Bundesliga; Manchester United-Leicester in Premier League. La Liga propone Maiorca-Atletico Madrid.

Inter Miami-Atlanta United (Playoff MLS) – APPLE TV

11.00

Atalanta-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cesena-Lecce (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

12.15

Almere City-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

12.30

Atalanta-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Rimini-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Potenza-Avellino (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Como-Napoli (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Genoa-Torino (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

14.00

Betis-Celta Vigo (Liga) – DAZN

14.30

Twente-Ajax (Eredivisie) – MOLA

Ospitaletto-Folgore Caratese (Serie D) – SOLOCALCIO

15.00

Zona Serie A – DAZN

Roma-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Fiorentina-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

Cittadella-Cesena (Serie B) – DAZN

Juve Stabia-Spezia (Serie B) – DAZN

Reggiana-Catanzaro (Serie B) – DAZN

Manchester United-Leicester (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

Tottenham-Ipswich Town (Premier League) – SKY SPORT (canale 258) e NOW

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e NOW

Perugia-Ternana (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Foggia-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Milan Futuro-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Ascoli-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Entella-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Carpi-Campobasso (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Inter-Lazio (Serie A femminile) – DAZN

Sassuolo-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Udinese-Sampdoria (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

16.15

Maiorca-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

17.15

Salernitana-Bari (Serie B) – DAZN

17.30

Chelsea-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

Stoccarda-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT e NOW

SPAL-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Messina-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Pianese-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Lumezzane-Albinoleffe (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Clodiense-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00

Monza-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30

Leganes-Siviglia (Liga) – DAZN

Valladolid-Athletic (Liga) – DAZN

19.30

Heidenheim-Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Crotone-Catania (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

19.45

Braga-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

20.45

Inter-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00

Real Sociedad-Barcellona (Liga) – DAZN

21.15

River Plate-Barracas Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

21.45

Benfica-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

23.00

Columbus Crew-New York Red Bulls (Playoff MLS) – APPLE TV

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick.