Fantacalcio, pagelle della 17° giornata di Serie B 2020/2021

La diciassettesima giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 si apre con la vittoria dell’Empoli a Cosenza, grazie ai gol di Oliviero e Mancuso che consentono alla squadra toscana di balzare in testa alla classifica. Complice anche la sconfitta della Salernitana, battuta in casa per 0-2 dal Pordenone. Finisce in parità Venezia – Pisa mentre con reti di Marconi per gli ospiti e di Svoboda per i lagunari. Termina invece a reti inviolate l’attesissimo match Lecce-Monza mentre la Reggina, dopo due vittorie consecutive, cade sul campo dell’Ascoli. Il Chievo espugna il campo della Cremonese con reti di Giaccherini e Bertagnoli mentre la Spal vince allo Stirpe contro il Frosinone: decisivo un gol di Paloschi nei minuti finali. Bene anche il Cittadella che vince a Chiavari contro l’Entella con rete di Mancosu; vittoria esterna anche per il Pescara contro la Reggiana grazie al gol di Scognamiglio. Brutto passo falso del Brescia che in serata perde in casa per 0-contro il Vicenza.

PARTITE DEL 4 GENNAIO 2021

15:00

Cosenza – Empoli 0-2



COSENZA CALCIO: Wladimiro Falcone; Andrea Tiritiello, Riccardo Idda, Devid Eugene Bouah (dal 10′ st Mirko Carretta), Matteo Legittimo, Brayan Vera, Mohamed Bahlouli (dal 1′ st Gianluigi Sueva), Davide Petrucci (dal 15′ st Daniele Sciaudone), Ihsan Sacko, Ettore Gliozzi (dal 31′ st Abou Ba), Ben Kone (dal 31′ st Adrian Petre). A disposizione: Kristjan Matoševič, Umberto Saracco, Gianmarco Ingrosso, Mirko Bruccini, Gennaro Borrelli. Allenatore: Roberto Occhiuzzi.

EMPOLI: Alberto Brignoli; Simone Romagnoli, Nicolò Casale, Riccardo Fiamozzi, Fabiano Parisi, Leo Štulac (dal 28′ st Samuele Damiani), Nedim Bajrami (dal 41′ st Leonardo Mancuso), Samuele Ricci (dal 42′ st Szymon Żurkowski), Nicolas Haas, Ryder Matos (dal 28′ st Stefano Moreo), Marco Olivieri (dal 14′ st Andrea La Mantia). A disposizione: Jacopo Furlan, Aleksa Terzić, Davide Zappella, Roberto Pirrello, Mattia Viti, Dimitrios Nikolaou, Andrea Cambiaso. Allenatore: Alessio Dionisi.

Reti: al 45′ pt Marco Olivieri, al 43′ st Leonardo Mancuso.

Assist: La Mantia

Ammonizioni: al 45′ pt Andrea Tiritiello (COS), al 7′ st Brayan Vera (COS), al 32′ st Daniele Sciaudone (COS), al 24′ st Simone Romagnoli (EMP), al 22′ pt Nicolas Haas (EMP).

Venezia – Pisa 1-1



UNIONE VENEZIA: Luca Lezzerini; Pasquale Mazzocchi, Michael Svoboda, Pietro Ceccaroni, Antonio Vacca (dal 24′ st Gabriele Ferrarini), Gian Filippo Felicioli (dal 24′ st Anthony Taugourdeau), Luca Fiordilino, Mattia Aramu (dal 44′ st Domen Črnigoj), Francesco Forte (dal 44′ st Alessandro Capello), Dennis Johnsen (dal 13′ st Riccardo Bocalon), Francesco Di Mariano. A disposizione: Alberto Pomini, Cristian Molinaro, Jordan Poha, Domenico Rossi, Bjarki Steinn Bjarkason, Harvey St. Clair, Óttar Karlsson. Allenatore: Paolo Zanetti.

PISA: Simone Perilli; Francesco Belli, Antonio Caracciolo, Simone Benedetti, Marius Marin (dal 24′ st Samuele Birindelli), Robert Gucher (dal 39′ st Alessandro De Vitis), Luca Mazzitelli, Danilo Soddimo (dal 13′ st Simone Palombi), Luca Vido (dal 40′ st Giuseppe Sibilli), Francesco Lisi (dal 24′ st Nicholas Siega), Michele Marconi. A disposizione: Matteo Kucich, Leonardo Loria, Eros Pisano, Andrea Meroni, Lorenzo Bechini, Alessandro Quaini. Allenatore: Luca D’Angelo.

Reti: al 39′ pt Michele Marconi, al 38′ st Michael Svoboda.

Assist: Lisi

Ammonizioni: al 13′ st Pietro Ceccaroni (UNI), al 41′ pt Luca Fiordilino (UNI), al 33′ pt Mattia Aramu (UNI), al 27′ st Antonio Caracciolo (PIS), al 45′ pt Marius Marin (PIS), al 9′ st Francesco Lisi (PIS), al 45′ st Alessandro De Vitis (PIS).

16:00

Lecce – Monza 0-0



LECCE: Gabriel; Biagio Meccariello, Claud Adjapong, Kastriot Dermaku, Leonard Žuta, Luca Paganini (dal 18′ pt Žan Majer), Marco Mancosu, Liam Henderson (dal 15′ st Marcin Listkowski), Panagiotis Tachtsidis, Massimo Coda, Mariusz Stępiński (dal 34′ st John Björkengren). A disposizione: Marco Bleve, Mauro Vigorito, Luca Rossettini, Ilario Monterisi, Roberto Pierno, Marco Calderoni, Sergio Maselli, Edgaras Dubickas, Simone Lo Faso. Allenatore: Eugenio Corini.

MONZA: Michele Di Gregorio; Giulio Donati, Giuseppe Bellusci, Davide Bettella, Carlos Augusto (dal 28′ st Mario Sampirisi), Kevin-Prince Boateng (dal 37′ st Antonio Marin), Andrea Barberis, Andrea D’Errico (dal 21′ st Mirko Marić), Davide Frattesi (dal 27′ st Marco Armellino), Antonino Barillà, Christian Gytkjær. A disposizione: Eugenio Lamanna, Daniele Sommariva, Filippo Scaglia, Franco Lepore, Lorenzo Pirola, Marco Fossati, Andrea Colpani. Allenatore: Cristian Brocchi.

Reti: –

Ammonizioni: al 45′ st Kastriot Dermaku (LEC), al 6′ pt Marco Mancosu (LEC), al 14′ pt Panagiotis Tachtsidis (LEC), al 7′ pt Davide Bettella (MON).

Espulsioni: al 45′ st Giuseppe Bellusci (MON).

17:00

Ascoli – Reggina 2-1



ASCOLI: Nicola Leali; Raffaele Pucino, Danilo Quaranta, Riccardo Brosco, Niccolò Tofanari (dal 1′ st Oliver Kragl), Michele Cavion (dal 39′ st Mirko Eramo), Abdelhamid Sabiri (dal 28′ st Ľubomír Tupta), Alberto Gerbo (dal 1′ st Gianmarco Cangiano), Marcel Büchel, Cosimo Chiricò (dal 17′ st Nicholas Pierini), Rijad Bajić. A disposizione: Mouhamadou Sarr, Gabriele Corbo, Anastasios Avlonitis, Simone Sini, Christos Donis, Dean Lico, Apostolos Vellios. Allenatore: Andrea Sottil.

REGGINA: Enrico Guarna; Thiago Cionek, Giuseppe Loiacono, Enrico Delprato, Daniele Liotti (dal 39′ st Gabriele Rolando), Lorenzo Crisetig (dal 1′ st Francesco De Rose), Nicolò Bianchi (dal 29′ st Germán Denis), Gianluca Di Chiara, Michael Folorunsho, Rigoberto Rivas Vindel, Mario Šitum (dal 30′ st Nicola Bellomo). A disposizione: Alessandro Plizzari, Alessandro Farroni, Dimitrios Stavropoulos, Hachim Mastour, Gabriel Charpentier, Nikola Vasic, Lorenzo Peli. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: al 19′ pt Daniele Liotti, al 38′ st Gianmarco Cangiano, al 45′ st Oliver Kragl.

Assist: Pierini, Delprato

Ammonizioni: al 26′ pt Riccardo Brosco (ASC), al 42′ st Oliver Kragl (ASC), al 45′ st Gianmarco Cangiano (ASC), al 17′ st Francesco De Rose (REG).

18:00

Cremonese – ChievoVerona 0-2



CREMONESE: Andrea Zaccagno; Matteo Bianchetti, Emanuele Terranova (dal 41′ st Luca Ravanelli), Samuel Gustafson, Luca Valzania, Michele Castagnetti, Nadir Zortea, Filippo Nardi (dal 34′ st Matteo Ghisolfi), Marco Pinato, Daniel Ciofani, Gianluca Gaetano (dal 14′ st Žan Celar). A disposizione: Emanuele De Bono, Giacomo Volpe, Leonardo Bia, Lorenzo Bernasconi, Stefano Girelli, Luca Schirone. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Michele Rigione, Francesco Renzetti, Vasile Mogos, Guillaume Gigliotti, Joel Obi, Luca Palmiero (dal 39′ st Mattia Viviani), Emanuele Giaccherini (dal 6′ st Francesco Margiotta), Luca Garritano, Manuel De Luca (dal 23′ st Massimo Bertagnoli), Amato Ciciretti (dal 23′ st Michael Fabbro). A disposizione: Andrea Seculin, Maxime Leverbe, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Emanuele Zuelli, Giovanni Di Noia, Felice D’Amico, Filip Đorđević. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Reti: al 22′ pt Emanuele Giaccherini, al 36′ st Massimo Bertagnoli.

Assist: Garritano

Ammonizioni: al 22′ pt Andrea Zaccagno (CRE), al 34′ pt Luca Valzania (CRE), al 28′ st Michele Castagnetti (CRE), al 35′ pt Luca Palmiero (CHI), al 37′ st Massimo Bertagnoli (CHI).

Virtus Entella – Cittadella 1-0



VIRTUS ENTELLA: Alessandro Russo; Marco Chiosa, Fabrizio Poli, Mauro Coppolaro, Markus Pavic, Andrea Paolucci (dal 12′ st Marco Brescianini), Andrea Settembrini, Ilias Koutsoupias (dal 19′ st Marco Crimi), Andrea Schenetti (dal 36′ st Filippo Costa), Giuseppe De Luca (dal 13′ st Matteo Brunori Sandri), Matteo Mancosu (dal 35′ st Leonardo Morosini). A disposizione: Daniele Borra, Gabriel Cléùr, Ivan De Santis, Federico Bonini, Luca Nizzetto, Cassio Cardoselli, Tomi Petrović. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

CITTADELLA: Elhan Kastrati; Romano Perticone, Davide Adorni, Manuel Iori, Federico Proia (dal 35′ st Amedeo Benedetti), Christian D’Urso (dal 26′ st Mario Gargiulo), Alessio Vita, Daniele Donnarumma (dal 35′ st Paolo Grillo), Simone Branca, Camillo Tavernelli (dal 26′ st Marco Rosafio), Roberto Ogunseye. A disposizione: Gabriele Plechero, Agostino Camigliano, Domenico Frare, Nikolas Smajlaj, Theophilus Awua, Frank Tsadjout. Allenatore: Roberto Venturato.

Reti: al 40′ pt Matteo Mancosu.

Ammonizioni: al 35′ pt Markus Pavic (VIR), al 22′ pt Andrea Paolucci (VIR), al 45′ st Filippo Costa (VIR), al 28′ st Matteo Brunori Sandri (VIR), al 27′ st Romano Perticone (CIT), al 45′ st Roberto Ogunseye (CIT).

Frosinone – SPAL 1-2



FROSINONE: Alessandro Iacobucci; Nicolò Brighenti, Przemysław Szymiński, Francesco Zampano, Mirko Gori, Daniel Boloca, Andrea Beghetto, Alessio Tribuzzi, Mattia Vitale (dal 30′ st Andrea Tabanelli), Grigoris Kastanos, Piotr Parzyszek (dal 34′ st Andrija Novakovich). A disposizione: Giuseppe Marcianò, Andrea Trovato, Pietro Giordani, Lorenzo Coccia, Hide Vitalucci, Andrea Peres, Simone Morelli. Allenatore: Alessandro Nesta.

SPAL: Demba Thiam; Luca Ranieri, Nenad Tomović, Francesco Vicari, Lorenzo Dickmann (dal 19′ st Marco Sala), Salvatore Esposito, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Marco D’Alessandro (dal 19′ st Gabriel Strefezza), Sergio Floccari (dal 45′ st Leonardo Sernicola), Federico Di Francesco (dal 30′ st Alberto Paloschi). A disposizione: Stefano Minelli, Maurice Gomis, Bartosz Salamon, Caleb Okoli, Alessandro Murgia, Sebastiano Esposito, Demba Seck, Enrico Brignola. Allenatore: Pasquale Marino.

Reti: al 25′ pt Grigoris Kastanos, al 40′ pt Salvatore Esposito, al 42′ st Alberto Paloschi.

Assist: Tribuzzi

Ammonizioni: al 45′ st Grigoris Kastanos (FRO), al 8′ st Nenad Tomović (SPA).

Reggiana – Pescara 0-1



REGGIANA: Giacomo Venturi; Riccardo Martinelli, Lorenzo Libutti (dal 42′ st Giuseppe Zampano), Bright Gyamfi, Arlind Ajeti (dal 1′ st Nicolò Cambiaghi), Ivan Varone, Igor Radrezza, Simone Muratore (dal 35′ st Salvatore Pezzella), Luca Zamparo (dal 35′ st Mattia Marchi), Gabriel Lunetta (dal 22′ st Davide Voltan), Augustus Kargbo. A disposizione: Matteo Voltolini, Niko Kirwan, Riccardo Gatti, Luca Germoni. Allenatore: Massimiliano Alvini.

PESCARA: Vincenzo Fiorillo; Raoul Bellanova, Gennaro Scognamiglio, Edoardo Masciangelo (dal 32′ st Mardochée Nzita), Paweł Jaroszyński, Ledian Memushaj, Mirko Valdifiori (dal 43′ st Luca Crecco), Antonio Balzano (dal 1′ st Rodrigo Guth), Massimiliano Busellato (dal 10′ st Leandro Fernandes), Cristian Galano (dal 1′ st Stéphane Oméonga), Damir Ceter. A disposizione: Fabrizio Alastra, Cristian Ventola, Alessio Riccardi, Dejan Vokič, Amadou Diambo, Vladislav Blănuţă, Andrea Di Grazia. Allenatore: Roberto Breda.

Reti: al 41′ st Gennaro Scognamiglio.

Ammonizioni: al 23′ st Luca Zamparo (REG), al 9′ st Gabriel Lunetta (REG), al 19′ pt Raoul Bellanova (PES), al 17′ st Gennaro Scognamiglio (PES), al 32′ pt Massimiliano Busellato (PES), al 30′ st Damir Ceter (PES).

Espulsioni: al 42′ pt Bellanova, al 17′ st Gennaro Scognamiglio (PES).

Salernitana – Pordenone 0-2



SALERNITANA: Vid Belec; Walter López, Tiago Casasola, Norbert Gyömbér (dal 42′ st Niccoló Giannetti), Luka Bogdan, Francesco Di Tacchio, Tomasz Kupisz (dal 33′ st Andrea Schiavone), Leonardo Capezzi, Gennaro Tutino (dal 37′ st Patryk Dziczek), Emanuele Cicerelli (dal 33′ st Anderson), Milan Đurić (dal 33′ st Cedric Gondo). A disposizione: Marius Adamonis, Valerio Mantovani, Ramzi Aya, Andreas Karo, Freddie Veseli, Edoardo Iannoni, Mirko Antonucci. Allenatore: Fabrizio Castori.

PORDENONE: Samuele Perisan; Alessandro Vogliacco, Alberto Barison (dal 31′ st Filippo Berra), Alessandro Bassoli (dal 1′ st Michele Camporese), Nicola Falasco, Giacomo Calò (dal 31′ st Gianvito Misuraca), Roberto Zammarini, Matteo Rossetti (dal 7′ st Sebastian Musiolik), Davide Diaw, Patrick Ciurria, Alessandro Mallamo (dal 22′ st Luca Magnino). A disposizione: Giacomo Bindi, Pietro Passador, Giovanni Foschiani, Adam Chrzanowski, Manuel Scavone, Aldo Banse, Karlo Butić. Allenatore: Attilio Tesser.

Reti: al 28′ st Alberto Barison, al 45′ st Davide Diaw.

Assist: Vogliacco

Ammonizioni: al 27′ st Norbert Gyömbér (SAL), al 38′ pt Francesco Di Tacchio (SAL), al 42′ pt Gennaro Tutino (SAL), al 32′ st Milan Đurić (SAL), al 45′ st Anderson (SAL), al 33′ st Nicola Falasco (POR), al 7′ st Davide Diaw (POR), al 18′ st Patrick Ciurria (POR), al 37′ st Filippo Berra (POR).

Espulsi: Di Tacchio, Capezzi

21:00

Brescia – L.R. Vicenza

BRESCIA: Jesse Joronen; Aleš Matějů, Massimiliano Mangraviti, Andrea Papetti, Tom van de Looi (dal 32′ st Jakub Łabojko), Filip Jagiełło, Dimitri Bisoli (dal 15′ st Nikolas Špalek), Bruno Martella, Alfredo Donnarumma (dal 32′ st Florian Ayé), Ernesto Torregrossa, Antonino Ragusa (dal 15′ st Birkir Bjarnason). A disposizione: Matic Kotnik, Lorenzo Andrenacci, Jhon Chancellor, Nicolò Verzeni, Jaromír Zmrhal, Daniele Dessena. Allenatore: Davide Dionigi.

VICENZA: Matteo Grandi; Nicola Pasini, Emanuele Padella, Daniel Cappelletti, Luca Barlocco, Antonio Cinelli (dal 26′ st Loris Zonta), Luca Rigoni, Jacopo Da Riva (dal 44′ st Simone Tronchin), Gabriele Gori (dal 35′ st Federico Scoppa), Stefano Giacomelli (dal 35′ st Tommaso Mancini), Lamin Jallow (dal 25′ st Simone Guerra). A disposizione: Alberto Zecchin, Nicolas Gerardi, Nicola Bizzotto, Nicholas Fantoni, Stefano Cester. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Reti: al 35′ pt Jacopo Da Riva, al 45′ pt Daniel Cappelletti, al 12′ st Jacopo Da Riva.

Ammonizioni: al 21′ pt Tom van de Looi (BRE), al 29′ pt Daniel Cappelletti (VIC), al 24′ pt Luca Rigoni (VIC), al 29′ pt Stefano Giacomelli (VIC).