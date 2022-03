Pagelle 29° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 29° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con l’importante vittoria dello Spezia nella sfida salvezza contro il Cagliari: decisive le reti di Erlic e Manaj nella ripresa; i bianconeri che hanno fallito un rigore con Verde nel primo tempo. La Salernitana invece pareggia 2-2 con il Sassuolo: raggiunti da Scamacca, i padroni di casa raddrizzano la gara nella ripresa dopo essere andati sotto del gol di Traoré.

Tutto facile per la Juventus che a arassi batte la Sampdoria grazie a una doppietta di Morata e a una autorete di Yoshida. Bene anche il Milan che allunga il distacco in classifica grazie a una rete realizzata da Kalulu nel primo tempo contro l’Empoli.

Domenica le partite in programma saranno cinque. Lunch match sarà Fiorentina-Bologna. Alle 15 il Napoli cercherà di riscattare la sconfitta rimediata contro il Milan sul campo ostico del Verona, tra le squadre più in forma del campionato. Alle 18 l’Atalanta riceverà il Genoa, mentre la Roma sarà impegnata in trasferta contro l’Udinese. Impegno esterno anche per l’Inter, che, con la testa al campionato dopo l’esclusione dalla Champions, giocherà sul campo del Torino. Lazio-Venezia sarà invece il Monday Night.

Le pagelle della ventinovesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 13 marzo 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

15:00

Salernitana – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Spezia – Cagliari (pagelle – tabellino)

18:00

Sampdoria – Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Milan – Empoli (pagelle – tabellino)

Domenica 13 marzo

12.30

Fiorentina – Bologna (pagelle – tabellino)

15.00

Hellas Verona – Napoli (pagelle – tabellino)

18.00

Atalanta – Genoa (pagelle – tabellino)

Udinese – Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Torino – Inter (pagelle – tabellino)

Lunedì 14 marzo

20.45

Lazio – Venezia (pagelle – tabellino)