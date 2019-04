Pagelle 33° giornata Serie A 2018-2019: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 14° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2018-2019. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

MILANO – La trentatreesima giornata del Campionato di Serie A si apre con il pareggio tra Parma e Milan nel lunch match. I rossoneri passano in vantaggio con Castillejo ma si fanno rimontare su punizione da Bruno Alves.

Nel primo pomeriggio tante sorprese, a cominciare dalla sconfitta rimediata all’Olimpico dalla Lazio contro il ChievoVerona, già matematicamente retrocesso. I biancocelesti, in dieci uomini dopo l’espulsione di Milinkovic-Savic, vanno sotto di due reti messe a segno da Vignato e Hetemaj e accorciano le distanze con Caicedo. Il Torino vince a Marassi conto il Genoa e prosegue la sua corsa per un posto in Europa: gol decisivo dell’ex Ansaldi. Frana la Sampdoria sotto i colpi del Bologna, che conquista tre punti d’oro che gli consentono di allontanarsi dalla zona rossa: apre le marcature una autorete di Tonelli, raddoppia Pulgar e chiude la partita Orsolini.

Finisce 1-1 tra Udinese e Sassuolo: l’autorete di Lirola annulla il gol iniziale di Sensi. Un gol di Joao Pedro regala la vittoria al Cagliari e complica ulteriormente la situazione del Frosinone. Molto difficile anche la posizione dell’Empoli, sconfitto in casa dalla Spal, che da stasera può considerarsi virtualmente salva. Sblocca il risultato Caputo, Petagna e Floccari ribaltano il risultato, Traoré realizza il gol del momentaneo pareggio, ma Petagna, autore di una doppietta, e Antenucci chiudono la gara.

La Juventus vince in rimonta contro la Fiorentina e si laurea Campione d’Italia, in anticipo, per l’ottava volta consecutiva: al gol iniziale di Milenkovic fanno seguito la rete di Alex Sandro e l’autorete di Pezzella. In serata termina 1-1 il big match tra Inter e Roma: a El Sharaawy risponde Perisic.

Lunedì 22 alle ore 19 si gioca il posticipo tra Napoli e Atalanta: nel turno precedente la formazione di Ancelotti ha vinto contro il Chievo ed è seconda a +7 dall’Inter; quella di Gasperini ha compiuto un mezzo passo falso nella corsa verso l’Europa non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 in casa contro l’Empoli e ora è settima a quota 53, a tre lunghezze dal quarto posto.

Dove e quando trovare le pagelle della trentatreesima giornata del Campionato di serie A 2018/2019

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 22 aprile. Ricordiamo ai fantallenatori di Fantamagic che il calciomercato sarà riaperto da martedì 23 aprile 2019 alle ore 21. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperte.

12.30

Parma-Milan (pagelle – tabellino)

15.00

Bologna-Sampdoria (pagelle – tabellino)

Cagliari-Frosinone (pagelle – tabellino)

Empoli-Spal (pagelle – tabellino)

Genoa-Torino (pagelle – tabellino)

Lazio-ChievoVerona (pagelle – tabellino)

Udinese-Sassuolo (pagelle – tabellino)

18.00

Juventus-Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.30

Inter-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 22 aprile

19.00

Napoli-Atalanta (pagelle – tabellino)