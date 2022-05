Pagelle 35° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 35° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con la vittoria del Verona a Cagliari: colpo esterno dei gialloblù che costruiscono il successo nel primo tempo e inguaiano i sardi in classifica. Il Napoli travolge il Sassuolo con un tennistico 6-1: grande partenza per la squadra di Spalletti che chiude i giochi in appena 21 minuti, doppietta per Mertens. La Sampdoria si aggiudica il Derby della Lanterna grazie a un gol di Sabiri e per ora, in chiave salvezza, le sorti del Genoa sono diventate davvero complicate: in pieno recupero Criscito sbaglia un calcio di rigore. Finisce con un pirotecnico 3-4 l’anticipo serale Spezia – Lazio: festival del gol con la squadra di Thiago Motta raggiunta per tre volte e superata a un minuto dalla fine.

Domenica, riprende l’acerrima lotta per lo Scudetto, ridotta, dopo la debacle del Napoli di una settimana fa sul campo dell’Empoli, alla sole milanesi: il Milan, dopo la vittoria in rimonta e al fotofinish sarà impegnato in casa contro la Fiorentina mentre l’Inter giocherà in trasferta contro l’Udinese. La Juventus andrà a caccia di punti preziosi in ottica qualificazione alla Champions League contro il Venezia, che, a sua volta, cercherà di non perdere per continuare a contendersi un posto nella massima categoria. Il turno terminerà lunedì con il posticipo tra Atalanta e Salernitana. Quest’ultima in piena rimonta con tre vittorie di fila nelle ultime tre sfide disputate che la hanno proiettata verso una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava alquanto insperata. Nel mezzo anche

Le pagelle della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022

