Le formazioni ufficiali di Milan – Fiorentina del 1° maggio 2022, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Tra le gare della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A c’é anche, con inizio alle ore 15 di domenica 1° maggio, Milan – Fiorentina. Dalle ore 14 saremo informati sulle formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer e a Florenzi. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Messias, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud. Italiano, che dovrà rinunciare a Castrovilli, dovrebbe far scendere la squadra in campo con il tradizionale modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bonaventura, in vantaggio su Maleh, Torreira e Duncan alle spalle del tridente offensivo composto da Gonzalez, Cabral, preferito a Piatek, e Ikoné.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Milan – Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. Allenatore: Pioli.

Squalificati: –

Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Bennacer

Diffidati: –

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; González, Cabral, Saponara. A disposizione: Drągowski, Rosati; Martínez Quarta, Nastasić, Terzić; Bonaventura, Torreira; Callejón, Ikoné, Kokorin, Piątek, Sottil. Allenatore: Italiano.

Squalificati: –

Indisponibili: Castrovilli

Diffidati: –