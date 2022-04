Milan – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Fiorentina del 1° maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Domenica 1 maggio, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, il Milan di Stefano Pioli affronta la Fiorentina di Vincenzo italiano nella gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022; fischio di inizio previsto per le ore 15. I rossoneri, dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo all’Olimpico contro la Lazio grazie alla rete realizzata da Tonali nei minuti di recupero e sono sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano con due lunghezze di vantaggio sull’Inter, caduto in settimana nel recupero contro il Bologna. I suoi 74 punti sono frutto di ventidue partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con sessanta reti realizzate e trenta incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa con quattro reti siglate e altrettante incassate. I viola sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro l’Udinese e sono sesti, a pari merito con la Lazio, con 56 punti e con un cammino di diciassette vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte con cinquantaquattro gol fatti e quarantasei subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto due volte e perso tre siglando sei reti e subendone nove. Sono ottantuno i precedenti in Serie A tra le due compagini, a San Siro, con il bilancio di quarantotto successi del Milan, venti pareggi e tredici affermazioni della Fiorentina. La gara di andata, lo scorso 20 novembre, finì 4-3 in favore della squadra di Italiano.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - FIORENTINA Domenica 1° maggio dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2, assistito da Bottegoni e Vecchi, quarto uomo Rapuano. Al Var ci sarà Orsato mentre l’assistente Var sarà Passeri. Nei trentacinque precedenti sotto la sua direzione il Milan ha ottenuto ventidue vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte; il fischietto romano ha arbitrato ventotto volte la Fiorentina con il bilancio di dieci vittorie, tredici pareggi e cinque sconfitte.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer e a Florenzi. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Kessié. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

QUI FIORENTINA – Italiano, che dovrà rinunciare a Castrovilli, dovrebbe far scendere la squadra in campo con il tradizionale modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bonaventura, in vantaggio su Maleh, Torreira e Duncan alle spalle del tridente offensivo composto da Gonzalez, Cabral, preferito a Piatek, e Ikoné.

Le probabili formazioni di Milan – Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, A. Cabral, Nico González. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.