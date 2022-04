Lazio – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Milan del 24 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 24 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Milan, posticipo serale della trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I biancocelesti vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino e sono sesti, a pari merito con la Fiorentina, con 56 punti, frutto di sedici partite vinte, otto pareggiate e nove perse con sessantacinque reti realizzate e quarantotto incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e sette subiti. Di fronte troveranno i rossoneri, I rossoneri, che la scorsa settimana, dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo contro il Genoa grazie alle reti di Rebic e Leao e sono primi con 71 punti, con un cammino di ventun partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantotto reti realizzate e ventinove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando tre reti e incassandone una. Martedì sono stati eliminati dalla Coppa Italia dopo aver perso 3-0 contro l’Inter. Sono centottantacinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di trentanove vittorie della Lazio, sessantaquattro pareggi e ottantadue affermazioni per il Milan. All’andata, lo scorso 12 settembre, finì 2-0 per i rossoneri grazie ai gol di Leao e Ibrahimovic. A febbraio invece, in Coppa Italia, la squadra di Pioli si impose con un secco 4-0.

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - MILAN Domenica 24 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Il match sarà diretto dall’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti. Quarto uomo ufficiale sarà Piccinini. Al V.A.R. Orsato mentre l’assistente V.A.R. sarà Zufferli.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa e Lazzari e Hjsay sulle fasce. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer, a Ibrahimovic e Florenzi. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali eBennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Lazio – Milan

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Lazio – Milan, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.