Formazioni ufficiali Lazio – Milan: ecco chi scende in campo

Le formazioni ufficiali di Lazio – Milan del 24 aprile 2022, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Posticipo serale della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A alle ore 20.45 di domenica 24 aprile sarà il big match Lazio – Milan. Dalle ore 19.45 saremo informati sulle formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Sarri dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa e Lazzari e Hjsay sulle fasce. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer, a Ibrahimovic e Florenzi. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali eBennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Lazio – Milan

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Squalificati: –

Indisponibili:

Diffidati:Immobile, Luiz Felipe, Marusic, Patric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Squalificati: –

Indisponibili: Florenzi (Lesione al menisco – Stagione finita), Kjaer (Operato a legamento crociato e collaterale – Stagione finita)

Diffidati: Diaz, Romagnoli