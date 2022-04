Milan – Genoa 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Genoa del 15 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Venerdì 15 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si affronteranno Milan e Genoa nell’anticipo della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono da due pareggi a reti bianche di fila, contro il Bologna e contro il Torino, e sono sono chiamati a difendere il primo posto in classifica, che occupano con due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Napoli e Inter, considerando però che i nerazzurri devono ancora recuperare la gara contro il Bologna. La formazione di Pioli ha 68 punti, con un cammino di venti partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantasei reti realizzate e ventinove incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte e due pareggiate con tre reti siglate e nessuna incassate. I rossoblu sono reduci da due sconfitte, quella di misura rimediata a Verona e quella pesante per 1-4 contro la Lazio, e sono penultimi, a pari merito con il Venezia e a tre lunghezze dalla quartultima, con 22 punti e con un cammino di due vittorie, sedici pareggi e quattordici sconfitte con ventiquattro gol fatti e cinquantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando due reti e subendone cinque. Sono cinquantatré i precedenti in Serie A tra le due compagini con il bilancio di trentatré successi del Milan, quattordici pareggi e sei affermazioni del Bologna. La gara di andata, lo scorso 23 ottobre, finì 0-3 in favore della squadra di Pioli con doppietta di Messias e gol di Ibrahimovic. Le due squadre si sono incrociate anche a gennaio negli ottavi di Coppa Italia: anche in quella circostanza ebbero la meglio i rossoneri, imponendosi per 3-1 nei tempi supplementari dopo che al termine dei 90 minuto il risultato era stato di 1-1.

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - GENOA 1-0 6' errore di Ostigard che spalanca la strada a Saelemaekers, la cui conclusione termina sul fondo! 4' conclusione di Amiri murata da Gabbia 3' fallo di Leao ai danni di Frendrup 2' accelerazione di Leao che si allunga troppo la palla. Si riparte con una rimessa dal fondo di Sirigu 1' intervento falloso di Ostigard ai danni di Giroud 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO 48' finisce il primo tempo. Milan avanti di un gol 47' intervento falloso di Kessie 46' OCCASIONE GENOA! gran giocata di Galdames che perà sbaglia in fase conclusiva e spedisce la palla sopra la traversa! 45' calcio d'angolo in favore del Milan. Kessie mette la palla sul primo palo per Saelemaekers che però non riesce a deviarla in rete 44' saranno tre i minuti di recupero 43' fallo in attacco di Ekuban 42' problemi fisici anche per Theo Hernande 40' gioco femo per prestare soccorso a Bani, rimasto contuso. Potrebbe non farcela, si scalda Ciscito 39' Saelemaekers chiuso efficacemente in fallo laterale da Bani 37' pressing di Galdames su Kessie che però viene fischiato da Chiffi 35' intervento falloso di Badelj su Theo Hernandez 34' OCCASIONE MILAN! Kessie serve Saelemaekers che col mancino calcia male la palla e la manda abbondantemente fuori! 34' Leao mette la palla in area ma Badelj la allontana mettendola in fallo laterale 32' punizione da buona posizione in favore del Genoa per un fallo ai danni di Amiri. La batte lo stesso Amiri ma Maignan non ha problemi a far sua la sfera 30' contrasto tra Amiri e Bennacer:ad avere la peggio é il giocatore rossoblu che resta a terra 28' conclusione dalla distanza di Badelj con palla che finisce alta sopra la traversa! 27' lancio lungo di Galdames per Piccoli che però non arriva in tempo sulla palla 26' fallo tattico di Tonali per fermare la ripartenza di Amiri 25' Leao viene servito da Kessie e chiuso da Bani 24' errore identico a quello di prima di Leao ma il genoa anche questa volta non riesce ad approfittarne 23' si allunga troppo la palla Leao e il Genoa può ripartire con Piccoli, che però viene fermato da un avversario 22' intervento falloso ai danni di Theo Hernandez 20' si riprende a giocare 19' a terra Theo Hernandez. Gioco ancora fermo 19' Amiri tenta di entrare in area ma viene chiuso 18' Giroud prova ad avanzare sulla fascia ma Bani mette la palla in fallo laterale 17' Saelemaekers cerca una magia al limite dell'area ma la difesa rossoblu puo allontanare la palla 15' Leao può riprendere il suo posto in campo 14' palla verticale verso Giroud! Perfetta la scelta di tempo da parte di Sirigu! 13' gioco fermo perché Leao é rimasto a terra a seguito di un contrasto 11' Leao non segnava dallo scorso 25 febbraio contro l'Udinese 10 VANTAGGIO MILAN!!" fantastico cross di Kalulu sul secondo palo dove arriva Leao che di sinistro mette la palla in rete! 8' rimessa laterale in favore del Genoa perché Saelemaekers non é riuscito a tenere la palla dentro il rettangolo di gioco 8' Giroud non riesce a scartare l'avversario e perde la palla 7' il Milan deve assolutamente rispondere all'Inter che ha vinto 1-3 a La Spezia e si é portato momentaneamente in testa alla classifica 6' intervento falloso di Piccoli 5' Accelerazione di Theo Hernandez,ma non trova supporto da parte di nessun compagno di squadra. Frendrup può allontanare la palla 4' inizio aggressivo da parte della squadra di Pioli 4' palla messa dentro da Leao per Giroud, che calcia male e spreca l'occasione! 3' spunto di Piccoli, pallone uscito dal campo Sarà rimessa dal fondo di Maignan 2' cross rasoterra di Theo Hernandez, si chiude la difesa del Genoa 2' fallo di Frendrup 1' tocco in mezzo di Hernandez per cercare un compagno che non trova. Primo squillo rossomero a San Siro 1' intervento falloso di Ekuban 1' partiti! calcio di inizio battuto dal Milan squadre in campo Un cordiale saluto a tutti i lettori collegati per vivere insieme a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazione.net ogni emozione di Milan-Genoa MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini, Rebić. Allenatore: Pioli. GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigård, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Piccoli. A disposizione: Marchetti, Šemper; Criscito, Maksimović, Masiello; Ghiglione, Hernani, Melegoni, Portanova; Destro, Guðmundsson, Yeboah. Allenatore: Blessin Reti: al 10' Leao Ammonizioni:

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Credo che i tifosi siano un’arma in più. Ci danno un’energia costante e continua e dobbiamo approfittarne, avremo bisogno anche di questo per fare bene fino alla fine. Noi giochiamo sempre per vincere: quando non ci riusciamo la delusione c’è, ma solo nella sera della partita. Il giorno dopo questa si trasforma già in motivazione ed è quella che ci ha accompagnato nel corso della settimana. Abbiamo lavorato con grandi motivazioni e con convinzione: sappiamo di dovere dare di più. Il Genoa? A parte l’ultima partita, è una squadra che difende bene e gioca un calcio semplice ed efficace. Ci siamo preparati per avere delle situazioni in cui sfruttare dei vantaggi. Credo che il risultato dipenderà soprattutto dalla velocità e dal ritmo con cui riusciremo a fare certe giocate. Dobbiamo andare in area con i tempi giusti, cercando di essere meno prevedibili. Rispetto a Torino recuperiamo Bennacer e Rebić. Stanno bene e possono anche giocare dall’inizio, valuteremo domani. Castillejo si è allenato con noi in settimana, ma nelle ultime ore ha accusato nuovamente fastidio alla caviglia e non sarà disponibile domani. Ibra non sarà a disposizione per i prossimi 10 giorni, speriamo di riaverlo per il finale di stagione. In questo momento della stagione assenze come quelle di Zlatan, di Florenzi e di Kjær sono importanti, perché si tratta di giocatori che sanno come si vivono questi momenti. Confido però nella volontà da parte di tutti di dare il massimo. Se siamo ancora in lotta per vincere scudetto e Coppa Italia, è perché hanno dato il meglio. Anche domani Leão verrà marcato, ma la cosa importante è metterlo nelle condizioni migliori per potere agire uno contro uno. Kessie? Sta bene ed è motivato per fare bene. Brahim ha sicuramente avuto un calo di condizione, come è anche normale in una stagione lunga e impegnativa. Ha fatto delle buonissime partite anche dopo avere avuto il Covid-19, è un giocatore di qualità e da qui alla fine sarà importante per noi. Saelemaekers come terzino? È una soluzione più a partita in corso che dall’inizio”.

Le parole di Blessin alla vigilia

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, in conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha detto che c’é l’idea di giocare con due attaccanti. Ma prima di pensare all’attacco bisogna cercare di evitare gli errori commessi contro Verona e Lazio. Soprattutto contro i biancocelesti non c’è stata intensità che invece dovrà essere messa in campo contro il Milan. Sturaro é sulla via. Galdames ha giocato contro l’Atalanta molto bene, ha giocato con una grande mentalità e con il cuore. Ha una buona visione di gioco. Frendrup ha dimostrato nelle due gare che giocato ha fatto molto bene. In settimana ognuno si è preso le proprie responsabilità degli errori commessi. Per Blessin forse dopo una vittoria e otto pareggi c’è stata un po’ troppa fiducia e si pensava che le vittorie sarebbero venute da sole. O forse avvicinarsi alla salvezza ha messo in difficoltà i ragazzi dal punto di vista della testa. Sarà molto importante tornare a giocare come prima di Verona.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da Bottegoni e Vecchi, quarto uomo Rapuano. Al Var ci sarà Orsato mentre l’assistente Var sarà Passeri.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer, a Ibrahimovic e Florenzi e dovrà valutare le condizioni di Romagnoli e Bennacer. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Kessié. Sulla trequarti Messias, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

QUI GENOA – Blessin dovrà ancora rinunciare all’infortunato Cambiaso. Probabile modulo speculare con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Hefti, Maksimovic, Ostigard e Vasquez. In mediana Sturaro e Badelj. Sulla trequarti Melegoni, Amiri e Portanova, di supporto all’unica punta Destro.

Le probabili formazioni di Milan – Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro. Allenatore: Blessin.

Dove vederla in TV ed in streaming

