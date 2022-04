Genoa – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Lazio del 10 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022

GENOVA – Domenica 10 aprile, alle ore 12.30, alla Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Lazio, lunch match della trentaduesima giornata,tredicesima del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoblù vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Verona, firmata Simeone, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi. La situazione in classifica per la squadra di Blessin é difficile ma la speranze di non abbandonare la massima categoria non é ancora stata accantonata, anche perché le sconfitte di Cagliari e Venezia di una settimana fa hanno attutito il passo falso. Ora é penultimo a pari merito con i lagunari, ma le lunghezze che lo separano dalla quartultima, il Cagliari, sono soltanto tre e le partite che mancano alla fine del campionato sono ancora sette. I punti in classifica sono 22, frutto di due vittorie, sedici pareggi e tredici sconfitte con ventitré gol fatti e quarantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide i rossoblù hanno vinto una volta, pareggiato tre e perso una siglando una rete e subendone una. A Marassi arriva la Lazio, reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo e sesta con 52 punti, con un cammino di quindici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte e con sessanta gol fatti e quarantasei subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due sconfitte e con sei reti subite a fronte delle sette siglate. Sono centodue i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentasette successi per il Genoa, ventisette pareggi e trentanove affermazioni per la Lazio. All’andata, lo scorso 17 dicembre, finì 3-1in favore della squadra di Sarri grazie alle reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni; per i rossoblù andò a segno Melegoni.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - LAZIO

L’arbitro

A dirigere il match sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo coadiuvato dagli assistenti Baccini di Conegliano e Prenna di Molfetta, quarto uomo invece sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola. Al VAR Nasca (Bari), mentre assistente VAR sarà Tegoni di Milano.

La presentazione del match

QUI GENOA – Blessin ritrova Ostigard, che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà ancora rinunciare all’infortunato Cambiaso. Probabile modulo 4-2-3-1 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Frendrup, Maksimovic, Ostigard e Vasquez. In mediana Sturaro e Badelj. Sulla trequarti Gudmundsson, Amiri e Portanova, di supporto all’unica punta Destro.

QUI LAZIO – Sarri, che dovrà valutare le condizioni di Luiz Felipe, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Marusic, Patric, Acerbi e Hysaj a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Basic, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Genoa – Lazio

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Genoa – Lazio, valido per la trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) e, per gli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.