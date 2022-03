Lazio – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Sassuolo del 2 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022

ROMA – Sabato 2 aprile, alle ore 18, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Sassuolo, anticipo della trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 rimediata nel Derby a causa della doppietta di Abraham e della punizione di Pellegrini e sono settimi, a due lunghezze dall’Atalanta al sesto posto e con 49 punti, frutto di quattordici partite vinte, sette pareggiate e otto perse con cinquantanove reti realizzate e quarantacinque incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e altrettanti subiti. Di fronte troveranno i neroverdi, dal morale diametralmente opposto visto che sono reduci dal 4-1 inflitto allo Spezia ma soprattutto perché sono stati capaci finora di battere Juventus, Milan, Inter e Fiorentina e pareggiare con il Napoli. In classifica sono noni a quota 43 punti, con un cammino di undici vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con cinquantacinque gol fatti e quarantanove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e pareggiato una segnando diciassette reti e incassandone cinque. Sono diciotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di nove vittorie della Lazio, tre pareggi e cinque affermazioni del Sassuolo. All’andata, lo scorso 12 dicembre, finì 2-1 in favore della squadra di Sarri.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SPEZIA - VENEZIA Sabato 2 aprile dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Orlando Pagnotta; quarto uomo Manuel Volpi. Al V.A.R.: Daniele Orsato, Assistente V.A.R Giorgio Peretti.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri dovrà rinunciare allo squalificato Pedro, e valutare le condizioni di Luiz Felipe, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare soltanto ai lungodegenti Toljan e Djuricic. Probabile modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con Muldur, Ayan, Ferrari e Kyriakopoulos in posizione arretrata. In mediana Frattesi e Lopez. Sulla trequarti Berardi, Raspadori e Traoré, di supporto all’unica punta Scamacca.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Lazio

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Lazio – Sassuolo, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202,240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.