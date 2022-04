Le formazioni ufficiali di Lazio – Sassuolo del 2 aprile 2022, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Sabato 2 aprile ore 18 si gioca la partita anticipo della trentunesima giornata di Serie A tra Lazio e Sassuolo. Ci avvicineremo all’incontro a partire dalle ore 17 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dei due allenatori. Sarri dovrebbe rinunciare Luiz Felipe assente nella rifinitura e che continua ad accusare un fastidio al ginocchio. Pertanto in difesa dovrebbe esserci Patric con Acerbi centrale mentre sulle fasce Marusic e Lazzari anche se quest’ultimo potrebbe la concorrenza di Hysaj. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sennò per il ballottaggio tra Lucas Leiva e Cataldi a costituire il reparto con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mentre in avanti, causa la squalifica di Pedro, spazio a Zaccagni e Felipe Anderson con Immobile. Da un’altra parte un assenza pesante per Dionisi che dovrà fare a meno di Berardi uscito acciaccato dagli impegni della Nazionale. Pertanto dovrebbe inserire nella trequarti Defrel con Raspadori e Traorè. Per il resto non dovrebbero esserci sostanziali novità di formazione con Kyriakopoulos favorito su Rogerio in difesa assieme a Ayhan e Ferrari e Muldur mentre sulla mediana Frattesi con Matheus Henrique e davanti Scamacca.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Lazio – Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milenkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis Radu, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Romero, A. Anderson, Basic, Cataldi, Moro, Cabral Jovane. Allenatore: Maurizio Sarri [disponibili dalle ore 17]

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. A disposizione: Pegolo, Rogerio, Toljan, Chiriches, Peluso, Ruan, Magnanelli, Harroui, Defrel, Oddei, Samele, Ciervo. Allenatore: Alessio Dionisi [disponibili dalle ore 17]