Sassuolo – Spezia 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Spezia del 18 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2021/2022

REGGIO EMILIA – Venerdì 18 marzo, alle ore 18.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Spezia, anticipo della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - SPEZIA 1-1 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 45' duplice fischio per Volpi e squadre negli spogliatoi, 1-1 tra Sassuolo e Spezia. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 44' intervento falloso di Berardi su Bastoni, giallo per i neroverde 41' Lopez prova il numero in area con un paio di sterzate quindi prova un rasoterra ma nessun problema per Provedel. Nell'occasione un pò egoista il giocatore 39' apertura di Traoré per Kyriakopoulos, tiro - cross in area da posizione defilata, ci mette i pugni Provedel quindi qualche istante più tardi Frattesi prova a calciare dal limite con la difesa che sporca sul fondo: scambio tra Hernique e Traoré, cross respinto con i pugni dal portiere 38' fallo in attacco di Gyasi su Ferrari, punizione per la difesa 36' VERDE!!! PAREGGIO DELLO SPEZIA!!! Palla crossata da Bastoni sul secondo palo per Daniele Verde che dopo uno stop con il petto piazza con il mancino a incrociare sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere 34' cross di Kyriakopoulos raggiunto dopo una deviazione a limite dell'area per Frattesi che prova a imbucare per un compagno in area ma nessuno lo segue 28' buco di Ferrari a sinistra dove Nikolau apre nel corridoio su Gyasi. Il giocatore entra in area e conclude trovando l'ottima opposizione di Consigli consigli quindi tap in tentato di Maggiore da due passi murato ma era in offside 26' imbucata di Berardi per Frattesi che da posizione defilata invece di tentare la conclusione apre sul secondo palo in area per Defrel ma è leggermente lunga e favorisce l'intervento della difesa 26' scambio nello stretto tra Defrel e Traoré al limite dell'area ma la difesa spazza senza troppi complimenti 21' buco difensivo dello Spezia, si inserisce Frattesi che dopo aver vinto un rimpallo sulla trequarti entra in area ma trova l'opposizione di Provedel! 20' primo giallo della partita tra i neroverdi per Matheus Henrique 19' scambio tra Berardi e Frattesi che prova a sfondare in area sul fondo ma finisce questa volta per commetterlo lui il fallo 17' BERARDI!!! VANTAGGIO DEL SASSUOLO!!! Dal dischetto calcia angolato con il mancino all'angolino destro dove Provedel intuisce ma non può arrivare 15' RIGORE PER IL SASSUOLO! Filtrante in area di Berardi di esterno per Frattesi che passa dietro Kovalenko. Il giocatore è costretto a trattenerlo e giallo per lui 13' pressione alta fallosa di Berardi, punizione per la difesa. Dall'altra parte Erlic lancia Gyasi, difesa un pò distratta con Consigli costretto ad anticipare l'attaccante appena fuoriarea con i piedi! 10' intervento ruvido in ritardo di Gyasi su Lopez che resta un pò acciaccato a terra ma nessun problema per lui 7' primo angolo per il Sassuolo, cross dalla sinistra deviato dalla difesa sul fondo. Batte corto Traoré sulle gambe di Bastoni e la squadra di Dionisi deve ripartire dalle retrovie 5' apertura di Frattesi di prima sul lungolinea per Berardi che non riesce a tenere la palla in campo, rimessa laterale per gli ospiti 3' verticalizzazione di Maggiore per Gyasi che aveva preso il tempo sul marcatore ma scivola e perde palla 1' traversone a mezz'altezza di Bastoni ma nessuno arriva sulla sfera che rotola in fallo laterale partiti! Calcio d'avvio battuto dallo Spezia oggi in maglia arancione mentre il Sassuolo in quella neroverde Sassuolo e Spezia fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Sassuolo - Spezia che apre la 30esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori con Dionisi che lascia in panchina Scamacca per rafforzare il centrocampo e Thiago Motta rinuncia a Manaj dal primo miinuto per una squadra più muscolare a centrocampo. Dalle 18.45 seguiremo assieme l'incontro. TABELLINO SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez M., Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. A disposizione: Pegolo, Vitale, Rogerio, Oddei, Chiriches, Peluso, Ruan, Magnanelli, Harroui, Ceide, Ciervo, Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi SPEZIA (4-4-2): Provedel; Reca, Nikolau, Erlic, Amian; Bastoni, Kiwior, Kovalenko, Maggiore; Verde, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Agudelo, Manaj, Nguiamba, Sher, Nzola, Antiste, Podgoreanu. Allenatore: Thiago Motta Reti: al 17' pt Berardi, al 36' pt Verde Ammonizioni: Kovalenko, Matheus Henrique, Berardi Recupero: nessuno nel primo tempo NOTA: Kovalenko ha causato un rigore

I convocati del Sassuolo

Portieri: Vitale, Consigli, Pegolo.

Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Ferrari, Ruan Tressoldi, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Frattesi, Harroui, Traore, Henrique.

Attaccanti: Oddei, Ciervo, Ceide, Berardi, Scamacca, Defrel.

I convocati dello Spezia

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Kovalenko, Kiwior, Podgoreanu, Maggiore, Sher, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Antiste.

Le dichiarazioni di Dionisi alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, ha parlato di una gara insidiosa contro una squadra che corre e riparte bene. Il Sassuolo ha un’opportunità di dare continuità e di aggrapparsi alle squadre che lo precedono. Non è mai semplice però ha il dovere e la volontà di provarci. Lo Spezia va affrontato con l’atteggiamento giusto, cosa che ultimamente la sua squadra avendo. É un avversario di tutto rispetto che all’andata lo ha messo in difficoltà. Fuori casa ha vinto a Napoli e a San Siro contro il Milan. Va rispettato ma non temuto. Non ci saà Raspadori mentre Chiriches ha recuperato.

Le dichiarazioni di Thiago Motta alla vigilia

“Il risultato di sabato scorso contro il Cagliari ci ha reso davvero felici, i ragazzi hanno giocato con serietà e responsabilità, consapevoli dell’importanza di vincere e di portarsi a casa i tre punti, ma al di là della vittoria è stata una grandissima prestazione di squadra. I ragazzi stanno bene, quello che hanno dimostrato in campo nelle ultime partite ci dà fiducia e dobbiamo continuare su questa strada. Il Sassuolo è un’ottima squadra e il percorso che ha fatto fino ad oggi lo dimostra, ma io credo moltissimo nei miei ragazzi, penso che con l’equilibrio che abbiamo trovato potremo affrontare la partita di domani a testa alta. Raspadori sarà assente, ma ci sarà qualcuno di altrettanto forte al suo posto, noi dovremo essere bravi a giocare insieme e interpretare nel modo giusto le varie fasi di gioco. Io credo che giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, si possa migliorare. Ogni partita è una storia diversa, e noi siamo concentrati al 100% sul prossimo allenamento e sulla partita di domani. Sono felice delle scelte che ho a disposizione in attacco, tutti i giocatori che convoco ogni partita sono dei potenziali titolari perché mi dimostrano ogni giorno in allenamento che hanno la grinta e la determinazione che servono per giocare; mi danno fiducia, so di poter contare su di loro. Tutto quello che Manaj ha fatto in questa stagione è merito suo. All’inizio si è visto poco in campo, ma con il tempo si è guadagnato tutti i minuti che ha giocato. È un giocatore che può fare bene sia da titolare che da subentrato, sta lavorando moltissimo e deve continuare su questa strada.”

L’arbitro

Sarà il Sig. Manuel Volpi della sezione di Arezzo a dirigere il match assistenti invece saranno Vecchi e Cipriani. Il quarto uomo sarà Miele. Al Var Manganiello, assistente Var Galetto.

La presentazione del match

I neroverdi vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro la Salernitana e sono decimi con 40 punti, frutto di dieci vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con cinquanta gol fatti e quarantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando dodici reti e subendone sei. Capaci di battere Juventus, Milan, Inter e Fiorentina e pareggiare con il Napoli, la squadra di Dionisi si trova ora di fronte lo Spezia, in cerca di punti preziosi per mantenere la categoria. La squadra di Thiago Motta é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro il Cagliari ed é quindicesimo a quota 29 punti, con un cammino di otto partite vinte, cinque pareggiate e sedici perse con trenta reti realizzate e cinquanta incassate. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di una vittoria e quattro pareggi con sette gol fatti e altrettanti subiti. Sono sette i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinque vittorie del Sassuolo, un pareggio e una affermazione dello Spezia. All’andata, lo scorso 5 dicembre, finì 2-2.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare allo squalificato Raspadori e agli indisponibili Obiang, Toljan e Djuricic. Probabile modulo 4-3-3 con Consigli tra i pali e con Muldur, Ayan, Ferrari e Kyriakopoulos in posizione arretrata. In mediana Frattesi e Lopez. Sulla trequarti Traoré; Berardi e Defel, di supporto all’unica punta Scamacca.

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà fare a meno degli indisponibili Leo Sena. Dovrebbe mandare in campo la squadra con un modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta da Amien, Erlic, Nikolau e Reca. A centrocampo Maggiore, Kiwior e Bastoni. Tridente offensivo composto da Verde, Agudelo e Gyasi.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Spezia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Defrel, Traore; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Spezia, valido per la trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.