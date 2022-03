Roma – Lazio 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Lazio del 20 marzo 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 30° giornata di Serie A 2021/2022

ROMA – Domenica 20 marzo, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il derby della Capitale, Roma – Lazio, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Un derby ricco di significato perché entrambe la squadre si stanno contendendo un posto in Europa.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - LAZIO 2-0 (1'T) PRIMO TEMPO 38' da Milinkovic-Savic a Luis Alberto che in posizione centrale appena in area apre il destro, rasoterra bloccato senza problemi da Rui Patricio, poteva fare meglio nell'occasione 37' si riprende a giocare e anche per Pellegrini nessun problema 36' sullo scambio al limite tra Cristante e Pellegrini anticipo di Acerbi che prende anche il giallorosso, dolorosamente a terra. Altra interruzione e staff medico nuovamente in azione, un pò di spray e giocatore a bordo campo. Nel frattempo tutto ok per Abraham, rientrato in campo 34' si riprende con un corridoio in verticale per Pellegrini e tentativo dai 25 metri con un pallonetto alto sopra la traversa 33' nell'occasione contrasto di gioco con Abraham a terra, il giocatore si fa controllare meglio a bordo campo 32' verticalizzazione verso il primo palo di Pedro per Milinkovic-Savic, la difesa è abile in copertura all'uscita di Rui Patricio 29' rinvio corto di Strakosha lento per Hysaj, lo capisce Karsdorp bravo a prendere il laziale di infilata, punizione conquistata e giallo per Hysaj. Batte Pellegrini, palla scodellata in area dove Abraham commette fallo 27' filtrante di Mkhitaryan per Zalewski che in area in posizione defilata calcia rasoterra trovando la respinta di Strakosha, quindi tap in di Mkhitaryan alto sopra la traversa! 24' cross basso in area di Pedro per Immobile anticipato da Cristante 22' ABRAHAMM!!!! 2-0 ROMAAA!! Apertura di Mkhitaryan in area per lo scatto di Karsdorp che si è sovrapposto, cross al bacio per l'attaccante bravo in acrobazia con il destro a spingerla in fondo al sacco! 21' verticalizzazione di Acerbi per Immobile che in area aggancia al volo con il destro ma al momento del tiro viene chiuso da Ibanez, lesto ad anticiparlo. Resta l'ottimo controllo dell'attaccante su lancio di 50 metri 20' angolo dalla destra per la Roma, si inserisce Ibanez che colpisce fuori da posizione defilata 18' uno due tra Immobile e Pedro, intervento al limite dell'area efficace di Cristante che impedisce all'esterno laziale di entrare in area 16' retropassaggio con brivido per la Roma per poco non si inserisce Immobile, ci arriva prima Rui Patricio! 15' cross dal fondo di Savic a seguito di un errore di Zalewski, in area non c'erano giocatori laziali ma Oliveira non si fida e di testa colpisce sul fondo. Esito negativo per Luis Alberto dalla bandierina, palla direttamente sul fondo 14' traversone teso di Karsdorp, deviato dalla difesa in angolo, sui suoi sviluppi intercettato un cross di Sergio Oliveira. Prova a ripartite la Lazio e ottimo ripiegamento per Abraham su Felipe Anderson, conquistata una punizione 12' traversone in area per Milinkovic-Savic che riceve una sbracciata di Ibanez ma è solo angolo. Alla battuta Luis Alberto, scambio corto con Pedro ma intercetta Sergio Oliveira che allontana 10' apertura di Abraham in area sul secondo palo per Pellegrini, bravo a concludere di prima sul primo palo, reattivo Strakosha con il braccio destro a deviare la sfera! 9' cross dal fondo di Marusic per Immobile con Smalling bravo in anticipo a intervenire di testa 7' gestione palla della Roma che apre a destra su Karsdorp, traversone lungo sul secondo palo per Abraham, Marusic in fallo laterale 5' Luis Alberto batte corta una punizione dalla destra, la difesa alleggerisce in fallo laterale 3' punizione conquistata da Pedro nella trequarti giallorossa: Luis Felipe in verticale per Pedro che entra in area e dal fondo non riesce a crossare 2' ABRAHAMM!!! VANTAGGIO ROMA!!! Angolo di Pellegrini palla sulla traversa con Strakosha che prova l'intervento sul primo palo e tocco da due passi nella porta sguarnita del bomber giallorosso per il vantaggio flash! 1' subito un brivido in area laziale con Pellegrini che viene chiuso da Acerbi quindi prova un inserimento Mkhitaryan chiuso in angolo ancora da Acerbi Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Lazio in maglia biancoceleste, Roma in quella giallorossa L'attesa è finita! Roma e Lazio fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto alla grande sfida 17.45 si completa il riscaldamento delle due squadre, ci avviciniamo all'inizio del match 17.30 le squadre in campo per il riscaldamento pre partita Un saluto ai lettori di Calciomagazine.net, sta per terminare il countdown del derby di Roma. Dalle ore 18 seguiremo in diretta la sfida tra Roma e Lazio. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Sergio Oliveira, Cristante, Karsdorp; Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Veretout, Maitland-Niles, Diawara, Zaniolo, Afena-Gyan, Bove, Vina, El Shaarawy, Shomurodov, Carles Perez. Allenatore: José Mourinho LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Lucas Leiva, Milenkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Reina, Adamonis Radu, Patric, Kamenovic, Lazzari, Akpa Akpro, Romero, A. Anderson, Basic, Moro, Cabral Jovane. Allenatore: Maurizio Sarri Reti: al 2' pt e al 22' pt Abraham Ammonizioni: Recupero:

Le dichiarazioni di Mourinho alla vigilia

“Il derby è il derby. Non bisogna mettersi nella posizione di allenatore, di giocatore, ma nella prospettiva degli altri. E gli altri sono le persone più importanti per un club di calcio, che sono i tifosi. In questo senso non posso mai scegliere qual è il derby più emozionante per me. Ora è questo, io gioco per i tifosi della Roma. La prima cosa che mi ha colpito è l’affetto nei miei confronti anche prima di arrivare alla Roma. Di solito quando una persona arriva in un club, l’affetto se lo guadagna. Devi dare tutto per meritare questo affetto. In questo caso l’affetto è stato prima di arrivare, prima di sudare nel primo allenamento. È gente con un cuore molto speciale, per dare affetto senza ricevere nulla in cambio. La Roma che mi piace di più è la Roma che vince e domani voglio la Roma che vince. Pellegrini é stato a casa un giorno con febbre, non voglio dire che sta al 200%, ma oggi si è allenato senza problemi. Nella sua testa è disponibile per giocare. Non c’è nessun bluff, nessuna storia che gioca non gioca. Gioca”.

Le dichiarazioni di Sarri alla vigilia

“Il derby è il derby, non c’è nessun retropensiero. È una partita a parte che va considerato come evento unico. Noi non penseremo ad altro se non al derby. Non sento nessuna rivalità con Mourinho, domani ci sarà il derby. Noi allenatori non dobbiamo pensare di essere più importanti delle formazioni che alleniamo. Ci ho parlato qualche volta, ho una buona impressione sotto il profilo umano. Ogni partita ha una storia a sé, vale il triplo per il derby. Sarà una sfida difficile, si affrontano due squadre che vivono in buon momento, entrambe entreranno in campo con il massimo delle motivazioni. Rispetto all’andata, sono diventato più consapevole della partita che andrò a vivere. È un match a cui il nostro popolo tiene in maniera particolare, vogliamo giocarlo al massimo. Domani mi aspetto due squadre che vorranno imporre il loro gioco, un po’ come è stato nella gara d’andata. Non credo che siamo carenti sotto il profilo emotivo o almeno spero che stiamo guarendo totalmente sotto questo punto di vista. La squadra sta lanciando segnali di maturità che ora devono ripetersi per un periodo di tempo più lungo. Negli ultimi mesi siamo stati maggiormente continui rispetto al passato”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Alessio Berti. Quarto uomo ufficiale Ivano Pezzuto. Al V.A.R. Aleandro Di Paolo, assistente V.A.R. Sergio Ranghetti. Il fischietto toscano ha già diretto i biancocelesti in 19 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 10 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 6. L’ultimo incrocio tra Irrati e la formazione biancoceleste risale all’8ª giornata di questa stagione, nella quale la Lazio ha superato per 3-1 l’Inter all’Olimpico. Il fischietto toscano, inoltre, ha già diretto il derby della Capitale nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2016/17, quando i biancocelesti si imposero 2-0 con le reti di Milinkovic ed Immobile.

La presentazione del match

Vediamo come si presentano all’appuntamento e l’attuale stato di forma. I giallorossi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese e sono sesti in classifica, a pari merito proprio con l’Atalanta, con 48 punti, frutto di quattordici partite vinte, sei pareggiate e nove perse, siglando trentasette gol e incassandone quarantacinque. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Mourinho parla di tre vittorie e due pareggi con sei reti segnate e tre subite. In settimana, battendo il Vitesse, si é qualificata per i quarti di finale della Conference League. I biancocelesti sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Venezia e sono quinti a quota 49 punti e con un cammino di quattordici partite vinte, sette pareggiate e otto perse, con cinquantotto reti realizzate e quarantadue incassate. Il bilancio delle ultime sfide é di due vittorie, due pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e cinque subiti. Sono 193 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 72 vittorie della Roma, 66 pareggi, 55 affermazioni della Lazio; 243 gol segnati dai giallorossi, 199 reti siglate dalla Lazio. All’andata, lo scorso 26 settembre, la squadra di Sarri si impose per 3-2.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare ancora all’ infortunato Spinazzola. Probabile modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling, Kumbulla. In mezzo al campo Cristante e Sergio Oliveira; sulle corsie esterne Karsdorp e Zalewski. Sulla trequarti Mhkitaryan, di supporto alla coppia di attacco formata da Abraham e Zaniolo.

QUI LAZIO – Sarri ritrova Marusic, che ha scontato la giornata di squalifica, ma dovrà ancora fare a meno degli infortunati Radu e Cataldi. Dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Reina tra i pali e Luiz Felipe, Acerbi e Marusic a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Roma – Lazio

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mhkitaryan, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri

Dove vederla in TV ed in streaming

