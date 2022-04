Sassuolo – Atalanta: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Atalanta del 10 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022

REGGIO EMILIA – Domenica 10 aprile, alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Atalanta, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I neroverdi vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Lazio e sono decimi con 43 punti, frutto di undici vittorie, dieci pareggi e dieci sconfitte con cinquantasei gol fatti e cinquantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando tredici reti e subendone sette. Capaci di battere Juventus, Milan, Inter e Fiorentina e pareggiare con il Napoli, la squadra di Dionisi si é arresa alla Lazio: ora di fronte c’é l’Atalanta, educi dalla sconfitta per 1-3 contro il Napoli e sono scesi in settima posizione, con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte con cinquantuno gol fatti e trentaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando quattro reti e subendone altrettante. In settimana gli orobici hanno pareggiato 1-1 in casa del Lipsia nella gara di andata dei quarti di finale della Europa League. Se vuole confermarsi in Europa anche nella prossima stagione, la squadra di Gasperini non può più permettersi passi falsi. Sono ventidue i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinque vittorie del Sassuolo, due pareggi e quindici affermazione dell’Atalanta. All’andata, lo scorso 21 agosto, finì 2-1 in favore dei nerazzurri.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - ATALANTA Domenica 10 aprile, alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle ore 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Marcello Rossi di Biella; quattro uomo sarà Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato da Filippo Meli di Parma.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare allo squalificato Frattesi e agli indisponibili Obiang e Harroui. Probabile modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogeria in posizione arretrata. In mediana Lopez e Matheus Henrique. Sulla trequarti Defrel, Raspadori e Traoré, di supporto all’unica punta Scamacca.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Palomino, Demiral e Scalvini. In mezzo al campo Pessina e Koopmeiners; sulle corsie esterne Hateboer e Zappacosta. Unica punta Boga supportato dai trequartisti Pasalic e Malinovskyi.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Atalanta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Atalanta, valido per la trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.