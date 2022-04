Le formazioni ufficiali di Genoa – Lazio del 10 aprile 2022, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

GENOVA – Alle ore 12.30 allo Stadio Luigi Ferrraris di Genova scendono in campo Genoa e Lazio nel lunch match della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dalle ore 11.30 scopriremo quali saranno le formazioni ufficiali che vedremo in campo. Blessin ritrova Ostigard, che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà ancora rinunciare all’infortunato Cambiaso. Probabile modulo 4-2-3-1 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Frendrup, Maksimovic, Ostigard e Vasquez. In mediana Sturaro e Badelj. Sulla trequarti Gudmundsson, Amiri e Portanova, di supporto all’unica punta Destro. Sarri, che dovrà valutare le condizioni di Luiz Felipe, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-3, con Strakosha tra i pali e con Marusic, Patric, Acerbi e Hysaj a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Leiva e Basic, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Genoa – Lazio

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. (DA CONFERMARE)

Squalificati: –



Indisponibili: Vanheusden, Rovella, Cambiaso

Diffidati: –

Ballottaggi: Frendrup 60% – Hefti 40%, Destro 55% Yeboah 45%, Melegoni 55% – Amiri 45%

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. (DA CONFERMARE)

Squalificati: –



Indisponibili: Radu

Diffidati: –

Ballottaggi: