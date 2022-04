Inter – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Milan del 19 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di ritorno di Coppa Italia

MILANO – Martedì 19 aprile, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Inter – Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021/2022. Una sfida importantissima che pone di fronte le due squadre che si stanno contendendo anche lo Scudetto. All’andata finì senza gol né emozioni. Quindi tutto é ancora da decidere: in caso di parità dopo i 90′ si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente coi rigori. La vincitrice si contenderà , poi, il titolo con chi avrà avuto la meglio nell’altra semifinale che vede impegnate Juventus e Fiorentina. Vediamo come la squadra di Simone Inzaghi e quella di Pioli si presentano a questo importante appuntamento. I nerazzurri sono reduci dal successo esterno per 1-3 contro lo Spezia e sono secondi, con due lunghezze in meno dal Milan ma con una partita ancora da recuperare, con 69 punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e tre sconfitte; sessantotto gol fatti (miglior attacco di Serie A) e venticinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie e due pareggi con otto reti siglate e tre subite. I rossoneri , dopo due pareggi a reti bianche di fila, sono tornati al successo contro il Genoa grazie alle reti di Rebic e Leao e sono primi con 71 punti, con un cammino di ventun partite vinte, otto pareggiate e quattro sconfitte e con cinquantotto reti realizzate e ventinove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due, siglando tre reti e incassandone una. In Coppa Italia il Milan ha eliminato il Genoa col risultato di 3-1 e la Lazio col risultato di 4-0 mentre l’Inter ha avuto la meglio sull’Empoli col risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari e sulla Roma vincendo 2-0 con reti di Dzeko e Sanchez. Sarà il ventisettesimo confronto tra le due squadre nella competizione, con il bilancio che vede avanti il Milan con dieci vittorie contro gli otto successi nerazzurri e otto pareggi a chiudere il conteggio. Nella passata stagione, ai quarti di finale l’Inter si impose per 2-1: decisiva la rete di Eriksen dopo quelle di Ibrahimovic e Lukaku.

Cronaca con commento in tempo reale

Martedì 19 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Pioli

“Per Calabria e Romagnoli vedremo oggi, Davide dovrebbe allenarsi, Alessio ancora non si è ancora unito alla squadra ma sarà decisivo anche per lui l’allenamento di oggi. Gabbia è uscito affaticato ma sta bene e domani ci sarà. Da qui alla fine dobbiamo cercare di vincerle tutte, la squadra è molto concentrata e motivata, questa energia positiva dovrà accompagnarci. Sappiamo benissimo quale deve essere il nostro cammino in campionato e non credo che il Derby di domani sia decisivo in questo senso. Dobbiamo cercare di vincerle tutte a prescindere da ciò che accadrà in Coppa Italia. Tutte le esperienze passate ci hanno permesso di diventare una squadra più consapevole, quelle con l’Inter in stagione sono state tutte partite difficili, saranno i particolari a fare la differenza domani. Rebic sta bene e ha le qualità per essere decisivo, ma ogni giocatore deve scendere in campo con la mentalità che ogni pallone può essere quello più importante. Domani dovremo leggere bene la partita e i dettagli saranno decisivi. All’interno della partita troveremo momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. L’Inter, in campo aperto, può essere pericolosa e noi dovremo essere bravi a gestire al meglio il pallone. Non prendere gol è un fattore, mi sorprende un po’ perché ci prendiamo sempre qualche rischio difendendo a campo aperto, ma la crescita di tutta la squadra è stata importante. Domani sera l’applicazione, l’intensità e la concentrazione dovranno essere di alto livello. Il nostro atteggiamento contro l’Inter è sempre stato molto simile, ciò non toglie che sia difficile non lasciar loro situazioni pericolose. Hanno delle posizioni che ci costringeranno a correre tanto, ma abbiamo una strategia che cercheremo di portare dentro il campo nel miglior modo possibile. Credo che per la nostra fase difensiva, e per le qualità dell’Inter, coprire la zona di Brozović sia importante. Quindi è più probabile che giochi lì uno tra Kessie e Krunić anziché Díaz. Per un allenatore è una fortuna avere giocatori intelligenti come Rade, ma non solo lui. Se sei attento nelle sedute di allenamento sai benissimo cosa fare in ciascun ruolo, lui può giocare in qualsiasi posizione e ci sarà utile domani sera. Hernadez ha grandi qualità ma deve stare più attento a perdere meno palloni quando porta palla dentro al campo. Saelemaekers come terzino non è al momento una soluzione dall’inizio ma può esserla a partita in corso”.

L’arbitro

Sarà Maurizio Mariani, della Sezione di Aprilia, l’arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Milan, in programma martedì 19 marzo alle 21:00 a San Siro. Mariani avrà come assistenti Costanzo e Passeri, mentre il Quarto Uomo sarà Abisso. Mazzoleni sarà il VAR dell’incontro, con Tolfo Assistente VAR.

La presentazione del match

QUI INTER – Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e pacchetto difensivo composto da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Barella mezze ali; sulle corsie esterne Dumfries e Perisic. In attacco Dzeko e Lautaro.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer, a Ibrahimovic e Florenzi. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e il recuperato Bennacer. Sulla trequarti Messias, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Inter – Milan

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro sarà trasmesso, in diretta e in esclusiva, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.in quanto Mediaset detiene i diritti della competizione.