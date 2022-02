Coppa Italia, Milan – Lazio: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Milan – Lazio del 9 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

MILANO – Giovedì 9 febbraio, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Lazio, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Inter e Roma. In campionato i rossoneri vengono dalla sconfitta per 1-2 nel Derby contro l’Inter e sono secondi in classifica, a pari merito con il Napoli e a una sola lunghezza dalla capolista Inter, che però ha una partita in più, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte; quarantanove gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone quattro. I biancocelesti sono, invece, reduci dal brillante successo esterno per 0-3 contro la Fiorentina e sono sesti, a pari merito con la Roma a quota 39 punti, con un cammino di undici partite vinte, sei pareggiate e sette perse; quarantanove reti segnate e trentanove subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con otto gol fatti e undici subiti. In Coppa Italia il Milan ha eliminato il Genoa col risultato di 3-1 mentre la Lazio ha avuto la meglio sull’Udinese vincendo 1-0. L’ultimo incrocio tra le sue compagini risale allo scorso 12 settembre quando, a San Siro, la squadra di Pioli si impose per 2-0. Sono venti i precedenti in Coppa Italia tra le due compagini con il bilancio di nove nove successi milanisti, otto affermazioni laziali e tre pareggi.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - LAZIO

Biglietti

Attraverso i propri canali social il Milan ha annunciato che si sono ancora biglietti disponibili per assistere al match. I tagliandi possono essere acquistati online su singletickets.acmilan.com e presso i punti vendita Vivaticket.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare a Kjar, Ballo-Touré, infortunatosi nel corso della Coppa d’Africa, e Rebice valutare le condizioni di Ibrahimovic. Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Romagnoli a e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessiè e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

QUI LAZIO – Sarri dovrà a fare a meno di Akpa-Akpro e Acerbi. Dovrebbe affidarsi ad un modulo speculare, con Reina tra i pali e Marusic, Luiz Felipe, Radu e Hysaj a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni di Milan – Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud Allenatore: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5.