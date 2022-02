Formazioni ufficiali Milan – Lazio: ecco chi scende in campo

Le formazioni ufficiali di Milan – Lazio del 9 febbraio 2022, incontro valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022

MILANO – Stasera fari puntati sullo Stadio “Giuseppe Meazza” per Milan – Lazio, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Pioli dovrà rinunciare a Kjaer, Ballo-Touré, infortunatosi nel corso della Coppa d’Africa, e valutare le condizioni di Ibrahimovic; potrebe, invece, tornare in panchina, Rebic Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Romagnoli a e ai lati da Florenzi, che consentirebbe a Calabria di rifiatare, e Theo Hernandez. In mediana Kessiè e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao di supporto all’unica punta Giroud. Sarri dovrà a fare a meno di Akpa-Akpro e Acerbi. Dovrebbe affidarsi ad un modulo speculare, con Reina tra i pali e Marusic, Luiz Felipe, Radu e Hysaj a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic, alle spalle del tridente d’attacco composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Milan – Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud Allenatore: Pioli.

Squalificati: –

Diffidati: Theo Hernandez

Indisponibili: Ballo-Touré (Problema muscolare), Ibrahimovic (Infiammazione al tendine d’Achille), Kjaer (Operato a legamento crociato e collaterale)

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Squalificati:

Diffidati: Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Marusic, Pedro

Indisponibili: Acerbi (Lesione al flessore), Adekanye (Lesione al menisco)