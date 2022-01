La partita Milan – Genoa del 13 gennaio 2022 in diretta: buna prova del Grifone che cede solo nell’extra time. In vantaggio con Ostigard si fanno rimontare da Giroud, Leao e Saelemaekers

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - GENOA 2-1 SECONDO TEMPO 18' nel Milan dentro Roback al posto di Giroud 15' finisce qui!Il Milan si qualifica ai quarti di finale 12' TRIS MILAN" Tonali lancia Theo Hernandez, ingresso in area e assist per il piatto destro vincente di Saelemaekers. 12' nel Genoa dentro Bani al posto di Ostigard 9' Occasione Genoa con ! Conclusione sul primo palo che rimbalza a terra, Maignan devia in corner. 3' bella coclusione di Ostigard ma la palla termina sul fondo! ultima frazione di gioco PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 15' senza recupero, finisce il tempo supplementare 12' VANTAGGIO MILAN! Cross di Leao con palla che si infila direttamente sotto l'incrocio dei pali! Nulla può Semper 9' Theo Hernandez prova la conclusione ma non riesce a coordinarsi bene e non inquadra lo specchio della porta! 6' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, procurato e battuto da Saelemaekers, la palla arriva tra le braccia di Semper 4' Tonali calcia potente! E sfiora l'incrocio dei pali! Palla a lato di un soffio! 2' conclusione di Leao! Con la punta delle dita Semper mette la palla in calcio d'angolo! 1' é cominciato il primo tempo supplementare! SECONDO TEMPO 50' SI VA AI SUPPLEMENTARI! 48' sugli sviluppi di un calcio d'angolo èer il Milan, la palla viene allontanata 45' accelerazione di Leao, ottima chiusura in corner di Ostigard 44' cinque minuti di recupero 42' nel Genoa dentro Pandev al posto di Yeboah 40' cross di Leao ma Giroud non arriva in tempo sulla palla, che termina sul fondo 37' conclusione da fuori area di Melegonim la palla termina sul fonso seguita con lo sguardo da Maignan 34' nel Milan dentro Saelemaekers al posto di Messias 31' colpo di testa di Giroud che questa volta non inquadra lo specchio della porta! 28' PAREGGIO MILAN! Assist perfetto di Theo hernandez, colpo di testa precisissimo di Giroud che mette la palla sotto l'incrocio dei pali! Gol spettacolare! 26' nel Genoa dentro Cassata al posto di Ekuban 22' colpo di testa di Messias sul cross di Leao, palla alta sopra la traversa! 19' ammonito Hefti per intervento falloso 17' nel Genoa dentro Destro per Caicedo 16' doppio cambio nel Milan: dentro Maldini per Diaz e Leao per Rebic e Bakayoko per Krunic 14' malinteso tra Rebic e Theo Hernandez , la palla finisce in fallo laterale 11' colpo di testa di Giroud per Gabbia, il suo destro al volo viene deviato in calcio d'angolo da Semper! 8' ammonito Ostigard 7' cross di Florenzi dalla corsia destra, troppo lungo per Giroud. 4' OCCASIONE MILAN! Sponda aerea di Giroud, tiro di Gabbia e intervento di Semper che respinge la palla! Milan a un passo dal pareggio! 2' ammonito Yeboah per un intervento falloso 1'si riparte! PRIMO TEMPO 46' finisce qui il primo tempo con il Genoa a ventaggio a sorpresa: decide Ostigard 44' due minuti di recupero 42' ammonito Tonali 41' GENOA VICINO AL RADDOPPIO! Spunto di Ekuban che serve Portanova ma il suo sinistro finisce fuori di pochissimo! 38' Punizione battuta da Florenzi, stacco di Gabbia che spedisce la palla a lato 36' ammonito Badelj per intervento falloso 35' buon triangolo Messias - Giroud - Messias, arriva Vasquez e spazza via la palla 32' Hefti anticipa Theo Hernandez che si stava involando verso la porta difesa da Semper 29' colpo di testa di Messias che spedisce la palla sul fondo! 28' punzione da centrocampo per il Milan. La batte Florenzi, la palla arriva a Tonali che prova la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta! 26' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Portanova esce bene Maignan che toglie letteralmente la palla dalla testa di Yeboah! 24' nel Milan dentro Florenzi al posto di Tomori sulla fascia destra. Kalulu si sposta a sinistra 23' Tomori si blocca ancora 21' si sta scaldando Florenzi ma per ora Tomori resta in campo 19' problemi per Tomori che zoppica vistosamente per un problema al ginocchio sinistro 17' VANTAGGIO GENOA! sugli sviluppi di un coner battuto da Portanova Ostigar stacca bene e mette a palla alle spalle di Maignan! 15' trattenuta di Rebic su Ekuban 11' cross di Rebic sul secondo palo; Messias arriva in cora ma manda la palla oltre la traversa! 8' le due squadre non hanno ancora trovato i ritmi giusti 7' Portanova ferma la ripartenza di Rebic. 6' fallo di Krunic ai danni di Melegoni a centrocampo. 4' sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo il colpo di testa Krunic scheggia la traversa! 2' inserimento in area di Maldini , prova a calciare. Chiusura di Ostigard in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner ci porva Theo Hernandez di esterno destro ma Ekuban mette nuovamente in corner! 1' partiti! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori (dal 24' Florenzi), Hernández; Tonali, Krunić (dal 26' st Bakayoko); Messias (dal 34' st Saelemaekers), Diaz (dal 16' st Maldini) Rebić (dal 16' st Leao), Giroud (dal 18' sts Roback). A disposizione: Mirante, Nava; Stanga . Allenatore: Pioli. GENOA (4-3-3): Šemper; Hefti, Vanheusden, Østigård (dal 12' sts), Vásquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban, Caicedo (dal 17' st Destro), Yeboah. A disposizione: Marchetti, Sirigu;, Masiello, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa Allenatore: Shevchenko. Reti: al 17' Ostigard, al 38' st Giroud, al 12' pts leao, al 12' sts Saelemaekers Ammonizioni: Badelj, Tonali, Yeboah, Hefti, Ostigard, Saelemaekers

I convocati del Genoa

Badelj, bani, Buska, Caicedo,Cassata, Destro, Ekuban, Galdames, Ghiglione, Hefti, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Pandev, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Toure, Vanheusden, Vasquez, Yeboah

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

In una intervista rilasciata a Milan TV Stefano Pioli ha dichiarato che la squadra sta giocando bene, sta facendo meglio dei nostri avversari ed è un buon inizio, ma gennaio sarà ancora molto impegnativo sia per la Coppa Italia che per il campionato. “Averlo approcciato bene è un bel segnale, ma dovremo sempre cercare la continuità. I ragazzi consapevoli delle loro qualità. Ci sono tante aspettative, ma sono quelle che volevamo e che ci servono per crescere ulteriormente, per riempire quell’ultimo step che ci manca tra l’essere competitivi e l’essere vincenti. È un privilegio vivere queste pressioni”. La presenza dei tifosi è uno stimolo in più, ci danno energia. Dispiace che nelle prossime partite saranno solo in 5000, ma anche in 5000, con il giusto comportamento, sapranno aiutarci. Dobbiamo fare del nostro meglio, vincendo la partita di domani. La partita presenterà difficoltà diverse rispetto alle precedenti partite; il Genoa è molto compatto e aggressivo, sono pronti a ripartire: dovremo essere lucidi e puliti”.

La presentazione del match

In campionato i rossoneri vengono dal rotondo successo esterno per 0-3 contro il Venezia e sono secondi in classifica, a una lunghezza dall’Inter ma con una partita in più, con 48 punti, frutto di quindici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte; 46 gol fatti e 23 subiti. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro lo Spezia, firmata Bastoni, e sono penultimi a quota 12 punti, con un cammino di una sola partita vinte, undici pareggiate e nove perse; 20 reti segnate e 39 subite. In Coppa Italia il Milan entra ora nella competizione mentre il Genoa ha già eliminato Perugia (2-1) e Salernitana (1-0). Sono 128 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 58 successi del Milan, 42 pareggi e 28 affermazioni del Genoa.. L’ultimo incrocio risale allo scorso 1 dicembre quando la squadra di Pioli si impose con il risultato di 0-3 grazie a una doppietta di Messias e a un gol di Ibrahimovic. A dirigere il match sarà Gianluca Aureliano, coadiuvato dagli assistenti Alessio e De Meo. Il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR Prontera, assistente AVAR Preti.

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare a Bennacer, Kessie e Ballo-Touré, che partecipano alla Coppa d’Africa oltreché agli indisponibili Kjaer, Pellegri, Plizzari, e Romagnoli e allo squalificato Ibrahimovic. Positivo al Covid: ad annunciarlo é stato lo stesso terzino sul proprio account Instagram: “È da un po’ che non scrivo e come sapete purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, ma sto bene. Mi manca tutto questo, non vedo l’ora di tornare in campo a lottare insieme a voi. Ci vediamo presto”. Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 ma con possibile turnover; quindi con Mirante in porta e difesa composta dalla coppia centrale Kalulu-Tomori e ai lati da Florenzi e Theo Hernandez. In mediana Krunic e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Maldini e Rebic, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI GENOA – Ancora out Rovella, Maksimovic, Fares, cui si é aggiunto nelle ultime ore Cambiaso. Shevchenko dovrebbe dare continuità al consueto modulo 3-5-2 con Semprer tra i pali e retroguardia composta da Vanheusden, Criscito e Vasquez. In cabina di regia Badelj con Sturaro e Portanova; sulle fasce Ghiglione e Sabell. Davanti Pandev o Destro con Ekuban.

Le probabili formazioni di Milan – Genoa

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Semper; Criscito, Vanheusden, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Badelj, Portanova, Sabelli, Ekuban; Destro. Allenatore: Shevchenko

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Genoa, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su Canale 5.