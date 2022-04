Liverpool – Manchester United 3-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Manchester United di Martedì 19 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Premier League

LIVERPOOL – Martedì 19 aprile 2022 , andrà in scena Liverpool – Manchester Utd , match valido per la giornata 30 del campionato Premier League . Calcio di inizio previsto per le ore 21:00 . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Liverpool si è imposta per 0-5 . Sarà l’arbitro Atkinson a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Anfield. Il Liverpool gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.36 mentre il pareggio è dato a 5.50 e la sconfitta a 7.00. Il Liverpool , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 13 e ha subito 8 . Il bilancio del Manchester Utd é invece di 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 7 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Il Manchester City guida la classifica di Premier League con 74 , Liverpool é in seconda posizione con 73 mentre al terzo posto troviamo Chelsea con 62 quindi Tottenham 57 e la coppia Manchester United – Arsenal a 54.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LIVERPOOL: Alexander-Arnold T., Alisson (Portiere), Diaz L. (dal 25' st Diogo Jota), Fabinho, Henderson J., Mane S., Matip J., Robertson A., Salah M., Thiago, van Dijk V.. A disposizione: Diogo Jota, Gomez J., Jones C., Keita N., Kelleher C. (Portiere), Konate I., Milner J., Origi D., Tsimikas K. Allenatore: Klopp J..



MANCHESTER UTD: Dalot D., de Gea D. (Portiere), Elanga A., Fernandes B., Jones P. (dal 1' st Sancho J.), Lindelof V., Maguire H., Matic N., Pogba P. (dal 10' pt Lingard J.), Rashford M., Wan-Bissaka A.. A disposizione: Bailly E., Garnacho A., Henderson D. (Portiere), Lingard J., Mata J., McTominay S., Mejbri H., Sancho J., Telles A. Allenatore: Rangnick R..



Reti: al 5' pt Diaz L. (Liverpool), al 22' pt Salah M. (Liverpool), al 23' st Mane S. (Liverpool).

Klopp: “Non affrontiamo una squadra che ha problemi o altro”

“Non affrontiamo una squadra che ha problemi o altro. Giochiamo con il Man United e se passo attraverso la formazione, il portiere è di livello mondiale, l’ultima linea è il top assoluto. Non sono sicuro che McTominay o Fred possano giocare, allora potrebbero essere Pogba e Matic, per esempio. Lascia che Pogba suoni e lui suona attraverso di te e dietro di te e tutto questo genere di cose. Poi in attacco puoi scegliere… Sancho, Fernandes, Elanga o Rashford e un ragazzo che ora ha segnato la sua 60esima tripletta [Cristiano Ronaldo]. Non sono sicuro se Cavani sarà pronto, ma questa è la squadra che affrontiamo, è quella per cui dobbiamo prepararci e non quello che è successo la scorsa settimana o cose del genere” lo riferisce in conferenza stampa mister Klopp.

Rangnick: “Conosciamo l’importanza della partita del Liverpool”

“Dobbiamo giocare al nostro miglior livello possibile con queste tre partite e dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibili, ma dobbiamo prenderla partita dopo partita. Conosciamo l’importanza della partita del Liverpool, non solo per noi per rimanere in corsa per la [posizione] numero quattro, ma anche per i tifosi sapendo che la squadra ha perso la prima partita di questa stagione 5-0 all’Old Trafford. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza del gioco” lo ha riferito il tecnico Rangnick alla vigilia del match attraverso il canale ufficiale del sito.

Probabili formazioni della partita

LIVEPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Mané, Firmino, Salah. Allenatore: Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Sancho, Bruno Fernandes, Elanga; Rashford. Allenatore: Rangnick. Ronaldo grande assente del match, la dedica dell’Anfield Road Ci sarà una grande dedica dell’Anfield Road a Cristiano Ronaldo. Al 7′ minuto della partita il pubblico dedicherà un applauso al giocatore colpito dal grave lutto della morte di uno dei gemelli dati alla luca dalla compagna. Il giocatore non sarà presente in campo. Questo il comunicato dello United: “La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa e Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile. Sottolineando la richiesta di privacy espressa dalla famiglia, confermiamo l’assenza di Ronaldo nella partita di martedì sera ad Anfield”.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Liverpool – Manchester Utd , valevole per la giornata 30 del campionato Premier League , verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football in esclusiva con collegamento a partire dalle ore 20.