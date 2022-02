Coppa Italia, Inter – Roma 1-0: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Inter – Roma dell’8 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

MILANO – Mercoledì 8 febbraio, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Roma, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Milan e Lazio. In campionato i nerazzurri vengono dalla sconfitta per 1-2 nel Derby contro il Milan e sono primi in classifica, a una sola lunghezza dalla coppia formata da Milan e Napoli ma con una partita da recuperare, con 53 punti, frutto di sedici vittorie, cinque pareggi e due sconfitte; cinquantaquattro gol fatti e diciannove subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando otto reti e subendone cinque. I giallorossi sono, invece, reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Venezia e sono sesti, a pari merito con la Lazio, a quota 39 punti, con un cammino di dodici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quaranta reti segnate e trenta subite.

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - ROMA 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 24' spunto di Zaniolo che prova a calciare in area sul primo palo ma trova il muro di Skriniar 22' chiusura di Ibanez su Barella ma sul rilancio corto sponda di Sanchez al limite per Dzeko, conclusione frettolosa e alta 19' grande intervento di Handanovic con i piedi su conclusione ravvicinata centrale con il piatto sinistro di Zaniolo! Azione nata per caso su anticipo di Vina su Darmian al limite dell'area 15' imbucata di Karsdorp per Mkhitaryan, cross basso toccato da D'Ambrosio in anticipo su Abraham, sfera che supera di poco la traversa! Ben tre i corner consecutivi per gli ospiti, nell'ultimo palla morbida verso il secondo palo dove alza le mani Handanovic e la blocca 13' retropassaggio da dimenticare per Smalling, Rui Patricio non riesce a evitare l'angolo: palla intercettata dalla difesa che però riesce solo ad alleggerire in fallo laterale 12' guadagna metri l'Inter sulla destra d'attacco con Darmian quindi una bella apertura verso il secondo palo su Perisic che arriva un attimo in ritardo e rimessa dal fondo Roma 10' altro cross sul primo palo di Perisic, colpisce più alto Dzeko ma è un passaggio per Rui Patricio 8' placcaggio di Ibanez su D'Ambrosio al limite dell'area quasi sul fondo, una sorta di corner corto: punizione di Barella verso il secondo palo dove si inserisce bene Skriniar ma colpo di testa tra le braccia del portiere! 7' spinta da dietro di Oliveira su Vidal, possesso palla Inter che riparte dal suo portiere 5' fallo di Mancini su Dzeko e sugli sviluppi dell'azione dal limite calcia di potenza Barella, traversa piena e palla che ritorna in campo! 4' intervento a gamba tesa su Skriniar, punizione per la difesa 2' DZEKOOO!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! Spunto di Perisic che crossa sul primo palo per il bosniaco bravo a sfruttare il buco di Smalling e con il piattone fulmina sul primo palo Rui Patricio! 2' possesso palla Inter che va un rilancio lungo da Handanovic su pressione alta direttamente preda degli avversari partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia nerazzurra, Roma in maglia a sfondo bianco Boato di San Siro per José Mourinho acclamato dai tifosi, festa per il tecnico del triplete che ha fatto la storia in casa nerazzurra ma adesso è ora di sfida e i ricordi vanno messi nel cassetto Ci siamo! Inter e Roma fanno in questo momento il loro ingresso in campo. Tutto pronto all'inizio del match Sguardo alle formazioni per capire le mosse dei due allenatori. Inzaghi nel 3-5-2 ha scelto D'Ambrosio per dare un pò di riposo a de Vrij mentre a centrocampo Darmian preferito a Dumfries e Vidal per Calhanoglu. In avanti spazio a Sanchez con Dzeko. Mourinho con la novità Vina preferito a Maitland-Niles mentre Pellegrini partirà dalla panchina. Da verificare la posizione di Mkhitaryan che potrebbe fungere da trequartista o più allineato a centrocampo in particolare in fase di non possesso palla. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, torna la Coppa Italia con il primo quarto di finale tra Inter e Roma. Seguiremo l'incontro in diretta dalle ore 21. TABELLINO INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, de Vrij, Kolarov, Dimarco, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Calhaloglu, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho Reti: Ammonizioni: Recupero:

Le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia

“La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per noi, deve essere nel DNA dell’Inter. Adesso siamo nei quarti di finale, abbiamo questa partita importante domani. Sappiamo che con due passaggi diretti dopo l’Empoli e la partita di domani, che sarà molto difficile, si ha la possibilità di arrivare in semifinale velocemente. Domani incontriamo una squadra forte, che può battere qualsiasi avversario sempre. Hanno tantissimi giocatori di qualità, un grandissimo allenatore come Mourinho e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi. Anche la Roma non sarà contenta perché arriva da un pareggio interno contro il Genoa sicuramente immeritato. Ci sentiamo sempre a casa con i nostri tifosi. Domani è un turno infrasettimanale ma sappiamo che ci saranno e che cercheranno di trascinarci come hanno fatto dall’inizio dell’anno ad oggi, quindi speriamo di regalare loro una qualificazione. Ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva. Dall’inizio dell’anno ad oggi chi per 15, 30, 45 o 90 minuti, tutti mi hanno sempre dimostrato che ho avuto da loro sempre grande disponibilità. Veniamo da una brutta sconfitta, dobbiamo essere bravi e razionali a sapere che è successo ma dobbiamo tenerci bene in mente quello che di bello abbiamo fatto fino ad ora perché dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi”.

L’arbitro

Sarà Marco Di Bello della Sezione di Brindisi a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Vecchi, mentre il Quarto Uomo sarà Gariglio. Pairetto sarà il VAR dell’incontro, con Preti Assistente VAR. Il fischietto pugliese ha arbitrato l’ultimo precedente tra le due compagini nella gara di andata della Serie A 2021/22.

La presentazione del match

Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con undici gol fatti e sette subiti. In Coppa Italia l’Inter ha eliminato l’Empoli col risultato di 3-2 mentre la Roma ha avuto la meglio sul lecce vincendo 3-1. L’ultimo incrocio tra le sue compagini risale allo scorso 4 dicembre quando, all’Olimpioc, la squadra di Inzaghi si impose per 0-3. Sarà il ventiduesimo confronto in Coppa Italia. Dal 2005 al 2010 Inter e Roma si sono affrontate in cinque finali in sei anni, scontrandosi anche nel 2009. Un vero e proprio classico, proseguito anche nelle edizioni successive: semifinale nel 2010/2011 e nel 2012/2013, la stagione dell’ultimo incrocio in coppa tra le due squadre. Il bilancio è di undici successi nerazzurri, tre pareggi (con una vittoria ai rigori dell’Inter) e sette vittorie della Roma. Nelle cinque finali in cui Inter e Roma si sono affrontati il bilancio è di tre coppe conquistate dall’Inter (2005, 2006, 2010) e due dalla Roma (2007, 2008). Nell’albo d’oro della Coppa Italia la Roma è al secondo posto con 9 trofei, dietro alla Juventus (14) e davanti all’Inter (7).

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries e Dimarco. Tandem di attacco composto da Dzeko e Sanchez.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare ancora all’infortunato Spinazzola. Probabile modulo 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Ibanez. In cabina di regia il nuovo acquisto Oliveira con Mkhitaryan e il rientrante Pellegrini; sulle corsie esterne Karsdorp e Vina. Davanti Zaniolo e Abraham.

Le probabili formazioni di Inter – Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Roma, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5.