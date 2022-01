Coppa Italia, Roma – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Lecce del 20 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022

ROMA – Giovedì 20 gennaio, alle ore 21, allo Stadio “Olimpico” di Milano, andrà in scena Roma – Lecce, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà ai quarti di finale la vincente tra Inter e Empoli. In campionato i giallorossi vengono dal successo casalingo di misura contro il Cagliari e sono sesti in classifica, a pari merito con Juventus e Lazio, con 35 punti, frutto di undici vittorie, due pareggi e nove sconfitte; 26 gol fatti e 38 subiti. Con nove vittorie, la Roma é seconda nell’albo della competizione. I salentini, invece, sono reduci dal successo esterno di misura contro il Pordenone e sono quinti nella classifica del torneo cadetto ma con una partita da recuperare, a quota 35 punti, con un cammino di nove partite vinte, sette pareggiate e due perse; 30 reti segnate e 15 subite. Il Lecce non ha mai raggiunto i quarti di finale della competizione. In Coppa Italia l’Inter entra ora nella competizione mentre il Lecce ha già eliminato il Parma (1-3) e lo Spezia (0-2). L’ultimo incrocio tra le due squadre risale a febbraio 2020 quando la Roma si impose col risultato di 4-0.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare allo squalificato Mancini e ll’infortunato Pellegrini. Dovrebbe schierare la squadra col modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, e il ritrovato Karsdorp. In mediana il nuovo acquisto Oliveira e Cristante. Sulla trequarti Zaniolo, El Shaarawy e Felix, di supporto all’unica punto Shomurodov.

QUI LECCE – Baroni dovrebbe mandare in campo la squadra con un modulo 4-3-3, con Gabriel in porta e Gendrey, Lucioni, Dermaku e Barreca a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Majer, Hjulmand e Gargiulo, alle spalle del tridente d’attacco composto da Strefezza, Coda e Rodriguez..

Le probabili formazioni di Roma – Lecce

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Zaniolo, El Shaarawy e Felix; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez: Allenatore: Baroni

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Lecce, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5.