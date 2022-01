Roma – Cagliari: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Roma – Cagliari del 16 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022

ROMA – Domenica 16 gennaio, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma – Cagliari, gara per la ventiduesima giornata, la terza del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. La squadra di Mourinho viene dal pirotecnico 3-4 all’Olimpico contro la Juventus ed é sesta in classifica, a pari merito con Fiorentina (che però ha una partita in meno) e Lazio, con 32 punti e a quattro lunghezze dal quarto posto, frutto di dieci vittorie, due pareggi e nove sconfitte; 35 gol fatti e 28 subiti. I sardi sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Bologna e sono terzultimi a quota 16 punti, con un cammino di tre partite vinte, sette pareggiate e undici perse; 21 reti segnate e 42 subite. Sono 46 i precedenti, a Torino, tra le due compagini, con il bilancio di 35 vittorie della Juventus, 4 pareggi e 7 affermazioni dell’Udinese. Nella passata stagione, a Torino, la Vecchia Signora si impose col risultato di 4-1 con doppietta di Cristiano Ronaldo. La gara di andata, invece, alla prima giornata, finì 2-2.

Cronaca in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA - CAGLIARI Domenica 16 gennaio alle ore 17.00 le formazioni ufficiali, dalle 18.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Muto. Il IV Uomo sarà Volpi, mentre il Var sarà Pairetto, con Carbone Avar. Nessun precedente con entrambe le squadre.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho non potrà contare su Ibanez e Cristante squalificati e su Karsdorp, positivo al Covid: squalificato. Ritroverà però Mancini, che ha scontato il turno di squalifica. Ovviamente ancora assente Spinazzola, ancora convalescente dopo l’infortunio occorsogli a Euro 2020. Possibile modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Vina. In mediana Oliveira e Veretout. Sulla trequarti Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini, di supporto all’unica punto Abraham.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Ceter, Nandez, Rog, Strootman e Walukiewicz; difficile il recupero di Ceppitelli. Fuori per scelta tecnica Caceres e Godin mentre Keita Balde é impegnato nella Coppa d’Africa. Per Mazzarri probabile modulo 3-5-2 con Cragno in porta e difesa composta da Altare, Carboni e il neoacquisto Lovato. In cabina di regia Deiola, Grassi e Marin, con Bellanova e Dalbert sulle fasce. Davanti Pavoletti e Joao Pedro

Le probabili formazioni di Roma – Cagliari

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina, Oliveira, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Lovato, Carboni, Altare, Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert, Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Cagliari, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.