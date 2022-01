Roma – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Juventus del 9 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022

ROMA – Domenica 9 gennaio, alle ore 18.30, allo Stadio “Olimpico”, andrà in scena Roma – Juventus, big match della ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I giallorossi vengono dalla sconfitta per 3-1 rimediata a San Siro contro il Milan e in classifica sono sesti, a pari merito con la Fiorentina (che, però, ha una partita in meno) e Lazio, con 32 punti, frutto di dieci vittorie, due pareggi e otto sconfitte; 32 gol fatti e 24 subiti. I bianconeri sono reduci dal pari interno per 1-1 contro il Napoli e sono quinti, a quota 35 punti, con un cammino di dieci partite vinte, due pareggiate e otto perse; 32 reti segnate e 24 subite. Sono 175 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 84 vittorie della Juventus, 50 pareggi e 41 affermazioni della Roma. Nell gara di andata, lo scorso 17 ottobre, la squadra di Allegri si impose per 1-0 con una rete di Cuadrado. A Roma, invece, nella passata stagione, finì 2-2, con doppietta di Veretout e reti juventine di Cristiano Ronaldo e Rabiot.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare agli squalificati Karsdorp e Mancini, espulsi entrambi per doppia ammonizione nel match contro il Milan, oltre agli indisponibili Borja Majoral e Fuzato, positivi al Coronavirus, e Spinazzola, ancora convalescente dopo l’infortunio occorsogli a Euro 2020. Possibile modulo 4-2-3 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Smalling, Kumbulla e Ibanez. In cabina di regia Veretout con Pellegrini e Mkhitaryan; sulle corsie esterne El Sharaawy e Vina. Davanti Zaniolo e Abraham.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà fare a meno di Chiellini, Pinsoglio, De Winter e Danilo. Probabile modulo 4-3-3 con Szczesny in porta e difesa composta dalla coppia centrale Rugani- Ligt e sulle fasce da Cuadrado e De Sciglio. Bentancur, Mc Kennie e Locatelli agiranno a centrocampo. Tridente offensivo composto da Bernardeschi, Dybala e Chiesa.

Le probabili formazioni di Roma – Juventus

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Juventus, valido per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.