Milan – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Roma del 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022

MILANO – Giovedì 6 gennaio, alle ore 18.30, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Roma, gara valida per la ventesima giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono dal successo esterno per 2-4 contro l’Empoli in classifica sono secondi, a quattro lunghezze dalla capolista Empoli, con 39 punti, frutto di tredici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte; 40 gol fatti e 22 subiti. I giallorossi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Sampdoria e sono sesti, a pari merito con la Fiorentina, a quota 32 punti con un cammino di dieci partite vinte, due pareggiate e sette perse con 31 reti realizzate e 21 incassate. Sono 173 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 77 vittorie del Milan, 51 pareggi e 45 affermazioni della Roma. La gara di andata, lo scorso 31 ottobre, finì col risultato di 1-2 in favore della squadra di Pioli. Nella passata stagione, invece, in terra lombarda, terminò sul risultato di 3-3.

Giovedì 6 gennaio dalle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 18.30 la cronaca con commento in tempo reale.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare a Bennacer, Kessie e Ballo-Touré; oltreché agli infortunati Kjaer, Rebic, Castillejo, Giroud, Pellegri, Calabria. Potrebbe recuperare Leao. Il Milan dovrebbe scendere in campo col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori- Romagnoli e ai lati da Florenzi e Theo Hernandez. In mediana Bayakoko e Tonali. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers, di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

QUI ROMA – Mourinho dovrà ancora rinunciare a Spinazzola e a Borja Majoral, positivo al Coronavirus. Possibile modulo 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Smalling, Mancini e Ibanez. In cabina di regia Cristante con Veretout e Pellegrini; sulle corsie esterne Karsdorp e El Sharaawy. Davanti Zaniolo e Abraham.

Le probabili formazioni di Milan – Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Roma, valido per la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.