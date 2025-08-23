Torres-Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Torres-Pontedera di Sabato 23 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SASSARI – Il campionato di Serie C riparte con una sfida che promette scintille: allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, la Torres di Michele Pazienza ospita il Pontedera guidato da Leonardo Menichini, ex di turno e tecnico esperto, pronto a dare battaglia fin dal primo minuto. Calcio di inizio alle ore 17.30.

Il match rappresenta un primo banco di prova per entrambe le squadre, in un girone che si preannuncia competitivo e ricco di insidie. Per il Pontedera, sarà l’occasione di dimostrare che la generosità vista in Coppa può tradursi in punti. Per la Torres, l’obiettivo è partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, in una delle piazze più calde della categoria.

A dirigere la gara sarà Michele Pasculli della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Mattia Bettani di treviglio. Quarto uffiiale marco Pilleri di Cagliari.

Presentazione del match

I granata arrivano all’appuntamento dopo l’eliminazione in Coppa Italia Serie C contro il Perugia, una sconfitta che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali incoraggianti. La squadra toscana ha mostrato carattere e qualità, tenendo testa a una delle formazioni più attrezzate della categoria. Menichini ha costruito un gruppo giovane, dinamico, con elementi provenienti da settori giovanili di alto livello, e la voglia di sorprendere è palpabile.

Dall’altra parte, la Torres si presenta con il morale alto dopo il successo sul Livorno in Coppa. Pazienza ha analizzato l’avversario con lucidità: “Affronteremo una squadra giovane, con gamba e qualità. Non mi aspetto un Pontedera all’arrembaggio, ma ben organizzato con due linee da quattro difficili da superare. Serviranno intelligenza ed equilibrio”.

COME ARRIVA LA TORRES – La Torres di Michele Pazienza si affida al collaudato 3-5-2, un sistema che garantisce densità in mezzo al campo e ampiezza sulle fasce. In porta c’è Zaccagno, protetto da una linea difensiva a tre composta da Fabriani, Antonelli e Mercadante: profili esperti e fisici, chiamati a gestire le transizioni avversarie. Sulle corsie laterali agiscono Zecca e Nunziatini, con compiti di spinta ma anche di copertura, mentre il cuore del centrocampo è affidato a Brentan, Lunghi e Giorico, con quest’ultimo incaricato di dettare i tempi e gestire il possesso. In avanti, la coppia Diakité–Musso promette dinamismo e profondità, con Diakité pronto a sfruttare la sua fisicità dopo il rientro dalla squalifica. Le assenze di Mastinu e Di Stefano costringono Pazienza a rivedere alcune rotazioni, ma la rosa offre alternative interessanti in panchina, come Petriccione e Masala, pronti a subentrare per dare qualità o freschezza.

COME ARRIVA IL PONTEDERA – Il Pontedera, invece, si presenta con un 4-2-3-1 più compatto e orientato al controllo degli spazi. Vannucchi tra i pali sarà il punto di riferimento difensivo, mentre la linea a quattro composta da Perretta, Pretato, Vona e Migliardi dovrà reggere l’urto della Torres sulle fasce. In mediana, Pietra e Ladinetti formano una diga centrale con compiti di interdizione e rilancio, lasciando libertà di manovra al trio offensivo composto da Polizzi, Scaccabarozzi e Bassanini. Questi tre agiranno alle spalle dell’unica punta Nabian, attaccante rapido e tecnico, chiamato a sfruttare gli spazi tra i centrali avversari. Menichini, privo di Cerretti e Ballan, punta su un undici giovane ma ben strutturato, con diverse soluzioni in panchina per cambiare volto alla gara, tra cui Paolieri e Gueye per dare vivacità nella ripresa.

Probabili formazioni di Torres-Pontedera

TORRES (3-5-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Lunghi, Giorico, Nunziatini; Diakité, Musso. Allenatore: Pazienza

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Pietra, Ladinetti; Polizzi, Scaccabarozzi, Bassanini; Nabian. Allenatore: Menichini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 255 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.