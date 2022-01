Rubavu in Ruanda nuova città ad ospitare Ironman 70.3

Edizione inaugurale della gara che si svolgerà il 14 agosto 2022 con apertura generale delle iscrizioni il 1° febbraio 2022

RUANDA – Ironman ha annunciato oggi che aggiungerà un evento nuovo di zecca al suo calendario delle gare 2022 con l’Ironman® 70.3® Rwanda in Africa. Il triathlon inaugurale Ironman 70.3 Rwanda si svolgerà domenica 14 agosto 2022. Le iscrizioni generali apriranno martedì 01 febbraio 2022.

“Il Ruanda diventa il quarto paese in Africa ad ospitare un evento Ironman 70.3”, ha affermato Thomas Veje Olsen, amministratore delegato di Europa, Medio Oriente e Africa per The Ironman Group. “Sappiamo dal nostro lavoro in Sud Africa, Marocco ed Egitto che c’è un grande appetito per gli sport di resistenza nel continente africano e siamo entusiasti di aggiungere Ironman 70.3 Rwanda al nostro calendario di gare. Non vediamo l’ora di mettere in mostra questa regione unica, gli atleti e gli spettatori itineranti possono avere così tanto da aspettarsi quando visitano il distretto di Rubavu in Ruanda”.

Conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato e le persone cordiali e amichevoli, il Ruanda offre un’esperienza unica per gli atleti. Il Ruanda è uno dei paesi più sicuri dell’Africa e con la sua incredibile biodiversità, tra cui la fauna selvatica che vive tra vulcani, foreste pluviali montuose, magnifici gorilla e pianure panoramiche, gli atleti vivranno un’esperienza avventurosa come nessun altro. La città che ospita l’evento, Gisenyi situata a Rubavu, è una città sul lungomare sulle rive del Lago Kivu, a un’ora di distanza dal Parco Nazionale dei Vulcani, ed è una buona sosta per rilassarsi dopo il rilevamento dei gorilla. Rubavu ha spiagge di sabbia rossa, acqua calda e pulita e un carattere tropicale rilassato. È un ottimo posto per rilassarsi, immergersi nell’atmosfera tranquilla mentre si osservano gli uccelli.

“Siamo lieti di vedere eventi di alto profilo come Ironman che scelgono il Ruanda come loro destinazione preferita. Questo si adatta alla nostra aspirazione a diventare un centro sportivo leader in Africa. Il Ruanda fornirà tutto il supporto necessario per garantire che un Ironman 70.3 nella pittoresca città di Rubavu sia un clamoroso successo”, ha affermato Aurore Mimosa, Ministro dello Sport, Governo del Ruanda.

Clare Akamanzi, CEO del Rwanda Development Board, ha aggiunto: “I ruandesi sono appassionati di sport e il paese sta rapidamente diventando una delle principali destinazioni africane per eventi sportivi globali. Ecco perché siamo così entusiasti di ospitare Ironman per la prima volta. Atleti e visitatori in Ruanda può aspettarsi una calorosa ospitalità, paesaggi spettacolari, incontri con la fauna selvatica unici e esperienze sicure e senza interruzioni grazie a solide misure di prevenzione del COVID-19. Invitiamo il mondo intero a unirsi a noi nella città lacustre di Rubavu per Ironman 70.3 e vivere tutto il Ruanda ha da offrire”.

Gli atleti che partecipano a Ironman 70.3 Rwanda faranno una nuotata di 1,9 km sul lungomare di Gisenyi nel lago Kivu, uno dei Grandi Laghi africani. Il lago Kivu, si trova appena a sud dell’equatore e si trova a un’altitudine di 1463 metri sul livello del mare. Gli atleti affronteranno quindi un percorso in bicicletta di 90 km che li porterà avanti e indietro attraverso il Ruanda rurale verso il Monte Karisimbi, situato nel Parco Nazionale dei Vulcani, la casa dei gorilla di montagna rimasti al mondo. Infine, il percorso di corsa a più giri di 21,1 km attraversa la costa del Lago Kivu lungo la penisola di Rubona con splendide viste sul litorale.

Serge Pereira, fondatore di Global Events Africa, ha concluso: “Quando ha selezionato la prossima destinazione per Ironman, il Ruanda è rapidamente salito in cima alla lista grazie alla sua lunga esperienza nell’ospitare eventi sportivi internazionali, alla facilità di fare affari e alle incredibili attrazioni turistiche. Non abbiamo dubbi che gli atleti Ironman rimarranno sbalorditi dall’esperienza in Ruanda, un paese che è uno dei luoghi più belli, accoglienti e sicuri del mondo.Non vediamo l’ora di lavorare con il governo del Ruanda per realizzare Ironman 70.3 un grande successo”.

Ironman 70.3. Il Ruanda offrirà 30 posti di qualificazione per l’Ironman 70.3 World Championship 2023 che si svolgerà a Lahti, in Finlandia, dal 26 al 27 agosto 2023.