La sedicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 riserva tantissime sorprese. Tra le prime della calsse vince solo la capolista Benevento, già matematicamente promossa in Serie A: 3-1 contro il Livorno, già aritmeticamente retrocesso



Il Crotone non va oltre l’11 in casa contro la Salernitana: a Maistro risponde Messias. Perdono tra le mura amiche Spezia e Pordenone, rispettivamente terza e quarta. I liguri sono sconfitti per 0-1 dal Venezia: gol decisivo di Aramu. I friulani cedono, invece, al Cosenza: per i calabri a segno Riviere e Bittante; inutile il gol di Candellone

Non ne approfitta il Frosinone, fermato dal Pescara: 1-1 all’Adriatico con reti di Memushaj e Novaovich. Cade anche il Cittadella sesto, in casa con l’Ascoli, alla sua seconda vittoria di fila: l’autorete di Adorni e il gol di D’Urso neutralizzano la rete di Costa Pinto

Il Chievo spreca l’occasione di entrare in zona playoff: avanti 2-0 con doppietta di Djordjevic contro la Juve Stabia, subisce la rimonta nei minuti finali fino al 3-2 finale: per la squadra campana tre punti d’oro in ottica salvezza. L’Empoli va in doppio vantaggio contro l’Entella ma alla fine esce sconfitto 2-4 con i due gol decisivi dei liguri nei minuti di recupero. Nei minuti finali vince anche il Pisa: la vittoria per 3-2 contro il Trapani consente alla squadra toscana di agganciare la zona playoff. Venerdì prossimo la 36° giornata con, forse, altri verdetti.

TUTTI I VOTI DELLA GIORNATA

Pescara – Frosinone (pagelle – tabellino)

Benevento – Livorno (pagelle – tabellino)

Cittadella – Ascoli (pagelle – tabellino)

Crotone – Salernitana (pagelle – tabellino)

Empoli – Entella (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Chievo (pagelle – tabellino)

Perugia – Cremonese (pagelle – tabellino)

Pisa – Trapani (pagelle – tabellino)

Pordenone – Cosenza (pagelle – tabellino)

Spezia – Venezia (pagelle – tabellino)