Pagelle 4° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 4° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

NAPOLI – La quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 comincia con la schiacciante vittoria del Napoli contro l’Atalanta: una doppietta di Lozano e un gol a testa per Politano e Oshimen chiudono la gara nel primo tempo; inutile la rete di Lammers. Le reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard affondano una Lazio irriconoscibile. La Sampdoria si porta a sei punti, mentre la Lazio resta a quattro. Il Milan batte l’Inter per 2-1: succede tutto nel primo tempo con lo svedese che conquista il rigore e bissa dopo tre minuti. Il solito Lukaku tiene in corsa i nerazzurri che nella ripresa non riescono a trovare la stoccata vincente. Un ottimo Crotone ferma la Juventus sul risultato di 1-1: la formazione di Stroppa gioca alla pari contro i bianconeri orfani di Cristiano Ronaldo e poco brillanti. Esordio amaro per Chiesa che rimedia un rosso al 60′.

Domenica 18 si disputano tutte le altre gare. Il lunch match sarà il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, che provengono, rispettivamente, dalla sconfitta di misura a Benevento e del successo casalingo per 4-1 contro i pitagorici. Alle ore 15 ci sono in programma tre partite. Lo Spezia riceve sul campo della Fiorentina; impegno in trasferta per il Cagliari, in casa del Torino e del Verona. Alle ore 18 l’Udinese cerca i primi punti contro il Parma, sedicesimo a quota 3. Chiude la giornata il match dell’Olimpico Roma – Benevento, con i giallorossi che vengono dalla vittoria in quel di Udine e i sanniti, reduce dal successo casalingo contro il Bologna. Chiude il posticipo Hellas Verona – Genoa.

Dove e quando trovare le pagelle della seconda giornata del Campionato di serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 18 ottobre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 17 ottobre

15.00

Napoli-Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Sampdoria-Lazio (pagelle – tabellino)

Inter-Milan (pagelle – tabellino)

20.45

Crotone-Juventus (pagelle – tabellino)

Domenica 18 ottobre

12.30

Bologna-Sassuolo (pagelle – tabellino)

15.00

Spezia-Fiorentina (pagelle – tabellino)

Torino-Cagliari (pagelle – tabellino)

18.00

Udinese-Parma (pagelle – tabellino)

20.45

Roma-Benevento (pagelle – tabellino)

Lunedì 19 ottobre

Verona-Genoa (pagelle – tabellino)