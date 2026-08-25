Pagelle Bologna-Lazio del 24 agosto 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Bologna-Lazio, per la 1° giornata di Serie A 2026/2027: Frattesi è il migliore del match
BOLOGNA: Skorupski L. 6, Zortea N. 6 (dal 24′ st Holm E. 6), Fauske Helland E. 6, Heggem T. 5.5, Miranda J. 6, El Azzouzi O. 5 (dal 34′ st Amondarain M. s.v.), Ferguson L. 6, Orsolini R. 5.5 (dal 15′ st Bernardeschi F. 6.5), Odgaard J. 5.5, Cambiaghi N. 5.5 (dal 15′ st Rowe J. 5.5), Piccoli R. 6 (dal 15′ st Dovbyk A. 5). A disposizione: Alhassane R., Amondarain M., Bernardeschi F., De Silvestri L., Dovbyk A., Happonen U., Holm E., Libra M., Moro N., Pessina M., Pobega T., Rowe J., Vitik M. Allenatore: Tedesco D..
LAZIO: Mandas C. 7, Marusic A. 6 (dal 19′ pt Floriani R. 6), Doekhi D. 6.5, Provstgaard O. 6, Pedraza A. 6 (dal 33′ st Tavares N. s.v.), Dele-Bashiru F. 5.5 (dal 9′ st Frattesi D. 7.5), Rovella N. 6.5, Taylor K. 6, Cancellieri M. 5.5 (dal 1′ st Isaksen G. 6), Dia B. 6.5 (dal 34′ st Noslin T. s.v.), Zaccagni M. 6. A disposizione: Belahyane R., Bordon R., Farcomeni V., Floriani R., Frattesi D., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Przyborek A., Ratkov P., Renzetti D., Romagnoli A., Tavares N. Allenatore: Gattuso G..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 14′ st Frattesi D. (Lazio) .
Ammonizioni: al 34′ pt El Azzouzi O. (Bologna), al 41′ pt Cambiaghi N. (Bologna), al 38′ st Odgaard J. (Bologna), al 38′ st Heggem T. (Bologna) al 22′ pt Floriani R. (Lazio), al 34′ pt Dia B. (Lazio), al 44′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 45’+3 st Provstgaard O. (Lazio).
Recupero: 4′ pt, 6′ st
Assist: Dia
Gol vittoria: Frattesi
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: Frattesi
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Bernardeschi, Frattesi