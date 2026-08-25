Pagelle Bologna-Lazio del 24 agosto 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Bologna-Lazio, per la 1° giornata di Serie A 2026/2027: Frattesi è il migliore del match

BOLOGNA: Skorupski L. 6, Zortea N. 6 (dal 24′ st Holm E. 6), Fauske Helland E. 6, Heggem T. 5.5, Miranda J. 6, El Azzouzi O. 5 (dal 34′ st Amondarain M. s.v.), Ferguson L. 6, Orsolini R. 5.5 (dal 15′ st Bernardeschi F. 6.5), Odgaard J. 5.5, Cambiaghi N. 5.5 (dal 15′ st Rowe J. 5.5), Piccoli R. 6 (dal 15′ st Dovbyk A. 5). A disposizione: Alhassane R., Amondarain M., Bernardeschi F., De Silvestri L., Dovbyk A., Happonen U., Holm E., Libra M., Moro N., Pessina M., Pobega T., Rowe J., Vitik M. Allenatore: Tedesco D..

LAZIO: Mandas C. 7, Marusic A. 6 (dal 19′ pt Floriani R. 6), Doekhi D. 6.5, Provstgaard O. 6, Pedraza A. 6 (dal 33′ st Tavares N. s.v.), Dele-Bashiru F. 5.5 (dal 9′ st Frattesi D. 7.5), Rovella N. 6.5, Taylor K. 6, Cancellieri M. 5.5 (dal 1′ st Isaksen G. 6), Dia B. 6.5 (dal 34′ st Noslin T. s.v.), Zaccagni M. 6. A disposizione: Belahyane R., Bordon R., Farcomeni V., Floriani R., Frattesi D., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Przyborek A., Ratkov P., Renzetti D., Romagnoli A., Tavares N. Allenatore: Gattuso G..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 14′ st Frattesi D. (Lazio) .

Ammonizioni: al 34′ pt El Azzouzi O. (Bologna), al 41′ pt Cambiaghi N. (Bologna), al 38′ st Odgaard J. (Bologna), al 38′ st Heggem T. (Bologna) al 22′ pt Floriani R. (Lazio), al 34′ pt Dia B. (Lazio), al 44′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 45’+3 st Provstgaard O. (Lazio).

Recupero: 4′ pt, 6′ st

Assist: Dia

Gol vittoria: Frattesi



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Frattesi

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Bernardeschi, Frattesi