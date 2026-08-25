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Bologna Fantacalcio Lazio Serie A

Pagelle Bologna-Lazio del 24 agosto 2026 | Serie A

Posted on 25 Agosto 2026 at 25 Agosto 2026 by Redazione Calciomagazine
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Bologna Lazio cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Bologna-Lazio, per la 1° giornata di Serie A 2026/2027: Frattesi è il migliore del match

BOLOGNA: Skorupski L. 6, Zortea N. 6 (dal 24′ st Holm E. 6), Fauske Helland E. 6, Heggem T. 5.5, Miranda J. 6, El Azzouzi O. 5 (dal 34′ st Amondarain M. s.v.), Ferguson L. 6, Orsolini R. 5.5 (dal 15′ st Bernardeschi F. 6.5), Odgaard J. 5.5, Cambiaghi N. 5.5 (dal 15′ st Rowe J. 5.5), Piccoli R. 6 (dal 15′ st Dovbyk A. 5). A disposizione: Alhassane R., Amondarain M., Bernardeschi F., De Silvestri L., Dovbyk A., Happonen U., Holm E., Libra M., Moro N., Pessina M., Pobega T., Rowe J., Vitik M. Allenatore: Tedesco D..

LAZIO: Mandas C. 7, Marusic A. 6 (dal 19′ pt Floriani R. 6), Doekhi D. 6.5, Provstgaard O. 6, Pedraza A. 6 (dal 33′ st Tavares N. s.v.), Dele-Bashiru F. 5.5 (dal 9′ st Frattesi D. 7.5), Rovella N. 6.5, Taylor K. 6, Cancellieri M. 5.5 (dal 1′ st Isaksen G. 6), Dia B. 6.5 (dal 34′ st Noslin T. s.v.), Zaccagni M. 6. A disposizione: Belahyane R., Bordon R., Farcomeni V., Floriani R., Frattesi D., Isaksen G., Lazzari M., Motta E., Noslin T., Przyborek A., Ratkov P., Renzetti D., Romagnoli A., Tavares N. Allenatore: Gattuso G..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 14′ st Frattesi D. (Lazio) .

Ammonizioni: al 34′ pt El Azzouzi O. (Bologna), al 41′ pt Cambiaghi N. (Bologna), al 38′ st Odgaard J. (Bologna), al 38′ st Heggem T. (Bologna) al 22′ pt Floriani R. (Lazio), al 34′ pt Dia B. (Lazio), al 44′ pt Cancellieri M. (Lazio), al 45’+3 st Provstgaard O. (Lazio).

Recupero: 4′ pt, 6′ st

Assist: Dia

Gol vittoria: Frattesi

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: Frattesi

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato:

I Migliori: Bernardeschi, Frattesi