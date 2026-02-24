Pagelle Cagliari-Lazio del 21 febbraio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Cagliari-Lazio, per la 26° giornata di Serie A 2025/2026: Romagnoli è il migliore del match
CAGLIARI: Caprile E. 6.5, Pedro J. 6.5, Mina Y. 5, Dossena A. 6, Palestra M. 6.5, Sulemana I. 6, Adopo M. 6, Mazzitelli L. 5.5 (dal 42′ pt Idrissi R. 6), Obert A. 6.5, Kilicsoy S. 6 (dal 43′ st Zappa G. s.v.), Esposito Se. 6 (dal 28′ st Trepy Y. 6). A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Idrissi R., Liteta J., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Rodriguez J., Sherri A., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..
LAZIO: Provedel I. 6, Marusic A. 6.5, Provstgaard O. 6, Romagnoli A. 6.5, Pellegrini Lu. 5.5 (dal 27′ st Tavares N. 6), Belahyane R. 6, Rovella N. 6 (dal 15′ st Cataldi D. 6.5), Taylor K. 6, Isaksen G. 5.5 (dal 15′ st Cancellieri M. 6), Maldini D. 5.5 (dal 27′ st Ratkov P. 6), Zaccagni M. 5.5 (dal 40′ st Noslin T. 6.5). A disposizione: Cancellieri M., Cataldi D., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Hysaj E., Motta E., Noslin T., Patric, Przyborek A., Ratkov P., Tavares N. Allenatore: Sarri M..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: –
Ammonizioni: al 26′ pt Mina Y. (Cagliari), al 12′ st Pedro J. (Cagliari) al 45’+1 pt Pellegrini Lu. (Lazio), al 19′ st Provstgaard O. (Lazio).
Espulsioni: al 40′ st Mina Y. (Cagliari).
Recupero: 2′ pt, 5′ st
Assist: –
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Palestra, Romagnoli