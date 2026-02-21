Cagliari-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Lazio di sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 21 febbraio, nella cornice dell’Unipol Domus di Cagliari andrà in scena Cagliari-Lazio, match valido match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla sconfitta interna arriva contro l’Atalanta che ha visto i biancocelesti perdere per 2-0 contro gli Orobici. La squadra di Sarri è nona in classifica con 33 punti frutto di otto vittorie, nove pareggi e otto sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Cagliari. La squadra sarda nell’ultima uscita è stata sconditta tra le mura amiche dal Lecce per 2-0 soccombendo sotto i colpi di Gandelma e Ramadani. I rossoblu non sono ancora fuori dalle zone calde della classifica ma posso vantare sette punti di vantaggio rispetto alla Fiorentina terzultima.

La gara sarà affidata al sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini coadiuvato da Alessandro Costanzo e Federico Fontani, il quarto uomo sarà Simone Gallipò, mentre al VAR andranno Lorenzo Maggioni e Fabio Maresca.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-LAZIO]

CAGLIARI:. A disposizione:



LAZIO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

Sarà il sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Cagliari-Lazio, match valido match ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Con il Cagliari sono quattro i precedenti: tre vittorie e un pareggio con l’ultima sfida che risale al 7 aprile 2024 quando il cagliare ebbe la meglio per 2-1 sull’Atalanta. Col la Lazio invece sarà l’ottavo incontro, nei sette precedenti i biancocelesti hanno raccolto cinque successi e due sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Cagliari

Sarà la volta numero 87 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei biancocelsti che hanno conquistato la vittoria in 47 circostanze, mentre il Cagliari è uscito trionfante dalla sfida contro i capitolini solo in 21 occasioni. Sono state 17, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio. Nella gara di anadata la squadra si Sarri si è imposta per 2-0 con le reti di Isaksen e Zaccagni.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – I padroni di casa, guidati da Pisacane, scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali andrà Caprile, la difesa a quattro sarà fromata da Zappa, Mina, Ze Pedro e Obert. In cabina di regia ci sarà Mazzitelli con Adopo e Sulemana ai suoi lati. Al centro dell’attacco si sarà Kilcsoy con Palestra ed Esposito ali.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri si schiererà in modo speculare. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Nuno Tavares con Romagnoli e Provstgaard a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Taylor, Cataldi e Dele-bashiru con Isaksen, Maldini e Noslin a formare il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Ze Pedro, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Cagliari-Lazio valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Cagliari-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.