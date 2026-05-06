Pagelle Cremonese-Lazio del 4 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Cremonese-Lazio, per la 35° giornata di Serie A 2025/2026: Noslin è il migliore del match
CREMONESE (4-4-2): Audero 6, Terracciano 5, Baschirotto 6 (dal 21’pt Bianchetti 5.5), Luperto 6, Pezzella 5, Floriani 6.5 (dal 23’st Barbieri 5.5), Maleh 5.5, Grassi 5.5 (dal 15’st Payero 5.5), Zerbin 5 (dal 15’st Bondo 6), Bonazzoli 6.5, Sanabria 5.5 (dal 15’st Vardy 5.5). A disposizione: Ceccherini, Collocolo, Djuric, Faye, Folino, Nava, Okereke, Silvestri, Thorsby, Vardy. Allenatore: Giampaolo M..
LAZIO (4-3-3): Motta 5; Marusic 6.5, Provstgaard 6.5, Romagnoli 6.5, Tavares 7; Basic 6.5, Patric 5 (dal 1’st Rovella 6.5), Taylor 6 (dal 25’st Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (dal 35’st Dia 6.5), Maldini 5.5 (dal 1’st Noslin 7.5), Zaccagni 6 (dal 15’st Pedro 6). A disposizione: Belahyane, Giacomone, Lazzari, Pannozzo, Pellegrini, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Sarri M..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 27’pt Bonazzoli (C), 7’st Isaksen (L), 45′ 2’st Noslin (L)
Ammonizioni: Provstgaard (L), Barbieri (C), Tavares (L)
Recupero: 3’pt, 5’st
Assist: Noslin
Gol vittoria: Noslin
Gol da fuori: Floriani Mussolini
Gol dalla panchina: Noslin
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Bonazzoli, Noslin