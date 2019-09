Sono destinati a Mustacchio, autore del gol che sblocca il match, Benali e Crociata. Tra gli ospiti 6.5 per Russo e Branduani

PAGELLE DI CROTONE – JUVE STABIA

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Golemic 6.5, Marrone 6, Gigliotti 6; Mustacchio 7, Benali 7, Barberis 6.5, Zanellato 6 (dal 12′ st Crociata 7), Molina 6 (dal 34′ st Mazzotta 6.5); Messias 6.5, Maxi Lopez 6.5 (dal 24′ t Simy 6). A disposizione: Festa, Nalini, Vido, Bellodi, Crociata, Itrak, Gomelt, Mazzotta, Simy, Evan’s, Rutten, Panza. Allenatore: Stroppa

JUVE STABIA (4-3-3): Russo 6.5 (dal 19′ st Branduani 6.5); Vitiello 5.5, Mezavilla 5.5, Troest 5.5, Germoni 5.5; Izco 5, Addae 5, Carlini 6 (dal 32′ st Elia 5.5); Melara 6, Rossi 5.5 (dal 19′ st Cissé 6), Forte 5. A disposizione: Branduani, Ricci, Boateng, Calò, Allievi, Vicente, Di Gennaro, Bifulco, Cissè, Del Sole, Canotto, Elia. Allenatore: Caserta

Reti: al 45+1′ st Mustacchio, al 45+4′ st’ Benali

Ammonizioni: Rossi (J), Gigliotti (C), Elia (J), Branduani (J), Marrone (C), Mustacchio (C)

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 9′ nella ripresa