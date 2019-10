Il Trapani ha rischiato di vincere nel finale una partita dominata per 60 minuti dai padroni di casa. I liguri segnano verso la fine del primo tempo con De Luca, mentre gli ospiti pareggiano nella ripresa con un rigore di Taugourdeau

CHIAVARI – Una partita tra due neopromosse in serie B che finisce in parità. Parte forte l’Entella che al minuto 7 con un’azione personale di Eramo vede impegnare Carnesecchi. Un’altra azione pericolosa al minuto 24 con De Luca che viene lanciato in profondità da Schenetti, l’attaccante punta e supera Fornasier poi mette in mezzo per l’inserimento di Morra che tenta un tiro di tacco, ma viene chiuso in maniera esemplare dal capitano Pagliarulo. Al minuto 41′ Paolucci lancia De Luca che scatta sul filo del fuorigioco e si ritrova a tu per tu con Carnesecchi e lo batte per il vantaggio dell’Entella. Nella ripresa partono forte i padroni di casa con Schenetti che davanti a Carnesecchi si fa deviare la sfera. Al minuto 67 si vede per la prima volta il Trapani, che guadagna il rigore per un’ingenuità di Chiosa, il difensore atterra M’bala N’zola.

Trasforma il penalty Taugourdeau con un tiro basso ma angolato alla destra di Contini. Al minuto 80 Scaglia con un tiro di prima intenzione di sinistro prende la traversa piena a Contini battuto. Di nuovo Scaglia sul finire del match si ritrova il gol vittoria tra i piedi, ma tira centralmente ed è facile per Contini bloccare la sfera. De Luca si guadagna un bel 7 per un primo tempo straordinario. Anche Scaglia si prende un bel 7 entrato in partita dopo il pareggio ha cambiato l’inerzia del match rischiando di far vincere la sua squadra. Taugourdeau 6,5 sempre implacabile dai calci di rigore.

PAGELLE DI ENTELLA – TRAPANI

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini 6; Coppolaro 6, Pellizzer 6, Chiosa 6, Sala 6 (dal 38’ st Cicconi s.v.); Eramo 6, Paolucci 6.5, Nizzetto 6 (dal 40’ st Adorjan s.v.); Schenetti 6; G. De Luca 7, Morra 6 (dal 16’ st Mancosu 6). Allenatore: Filippi (squal. Boscaglia)

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Del Prete 6, Fornasier 6, Pagliarulo 6.5, Jakimovski 6; Moscati 6, Taugourdeau 6.5, Aloi 5.5 (dal 16’ st Scaglia 7); Tulli 5.5 (dal 16’ st Golfo 6), Pettinari 6 (dal 44’ st Candela s.v.), M’bala N’zola 6.5. Allenatore: Baldini

Reti: 41’ De Luca (E), 68’ rig. Taugourdeau (T)

Assist: Paolucci (E)

Ammonizioni: Jakimovski, Del Prete, Pettinari e M’Bala N’Zola (T) Pellizzer e De Luca (E)

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo