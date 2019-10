Champions League, Manchester City – Atalanta: inglesi dati per favoriti

Champions League, Manchester City – Atalanta: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 22 ottobre dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti gli inglesi

MANCHESTER – Martedì 22 ottobre si gioca Manchester City – Atalanta, terza gara del Girone C della Champions League 2019/2020; calcio di inizio fissato per le ore 21. La squadra di Gian Piero Gasperini proviene dal pirotecnico 3-3 riportato all’Olimpico contro la Lazio e in classifica ora è terza con 17 punti. In Coppa è ancora a quota zero. Punteggio pieno per il Manchester City, secondo in Premier League con 19 punti, a -5 dal Liverpool.

Manchester City – Atalanta: per i bookmakers inglesi nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,18 a 1,23. Il segno X è offerto in media a 7,00 mentre il segno 2 è dato da 11,50 a 13,00.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,05 a 1,25, l’X/2 è offerto da 4,30 a 4,55 mentre l’1/2 vale da 1,08 a 1,11.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 3,20 a 3,30, l’Over 2,5 da 1,28 a 1,30. Pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,90 a 1,95, il goal da 1,77 a 1,80.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 7,25 a 8,00) seguito dal 3-1 (da 9,00 a 10,00) e dal 2-1 (da 9,00 a 11,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,00 a 4,20.