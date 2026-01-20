Voti fantacalcio e highlights di Sassuolo-Napoli, per la 21° giornata di Serie A 2025/2026: Baturina è il migliore del match

ROMA – Il Como sbanca l’Olimpico con una prestazione brillante e matura, dominando una Lazio irriconoscibile e travolta già nei primi minuti. La squadra di Fabregas costruisce il successo grazie alla qualità dei suoi uomini offensivi e alla solidità del reparto arretrato. Il protagonista assoluto è Baturina, autore del gol che apre la partita e di una prova totale tra tecnica, intensità e leadership.

La Lazio vive una serata complicatissima: reparti slegati, errori individuali e poca reazione. L’unico a salvarsi è Provedel, che evita un passivo ancora più pesante.

La partita dell’Olimpico porta la firma indelebile di Martin Baturina, protagonista assoluto e motore creativo del Como. Il suo gol dopo appena due minuti non è solo un episodio, ma il manifesto della sua serata: lucidità, coraggio e capacità di colpire nel momento giusto.

Baturina interpreta il ruolo con una maturità sorprendente: – si abbassa per cucire il gioco, – si alza per attaccare la profondità, – rifinisce con qualità, – guida il pressing con intensità.

Ogni pallone che passa dai suoi piedi diventa un’occasione per creare superiorità. La Lazio non trova mai le contromisure: troppo rapido per i centrocampisti, troppo tecnico per i difensori. La sua capacità di leggere gli spazi e di muoversi tra le linee apre varchi continui per Nico Paz e Da Cunha, rendendo il Como una squadra fluida e imprevedibile.

Il gol è solo la punta dell’iceberg: Baturina è il faro della manovra, il giocatore che detta i tempi e che trasforma ogni possesso in un’opportunità. Una prestazione da campione in crescita, che conferma il suo ruolo centrale nel progetto di Fabregas.

I migliori per squadra

Lazio

Provedel – 7 Il migliore dei biancocelesti. Para un rigore, compie almeno tre interventi decisivi e tiene in piedi la squadra quando il Como dilaga.

Rovella – 5.5 Entra e porta un minimo di ordine in mezzo al campo, in un contesto difficile.

Isaksen – 5 Prova a dare vivacità, ma predica nel deserto.

Noslin – 5 Qualche accelerazione, ma senza continuità.

Ratkov – 5 Generoso, ma poco incisivo.

Como Baturina – 8 Il migliore del match. Segna, crea, trascina. Una prestazione da leader tecnico. Nico Paz – 7.5 Doppietta e qualità pura. Imprendibile tra le linee, sempre pericoloso. Ramon – 7 Solido, attento, dominante nei duelli. Una garanzia. Valle – 7 Spinta costante, precisione e personalità. Prestazione completa. Caqueret – 7 Ordine, intensità, letture perfette. Il metronomo della squadra.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 4, Gila 4.5, Romagnoli 4.5, Pellegrini 4.5 (dal 19′ st Lazzari 5); Belahyane 5, Cataldi 5 (dall’8′ st Rovella 5.5), Taylor 4.5 (dal 40′ st Dele-Bashiru s.v.); Cancellieri 4.5 (dall’8′ st Noslin 5), Ratkov 5 (dall’8′ st Isaksen 5), Zaccagni 5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin. Allenatore: Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 7, Valle 7; Caqueret 7 (dal 20′ st Roberto 6), Perrone 6.5; Nico Paz 7.5 (dal 36′ st Douvikas s.v.), Da Cunha 7, Rodriguez 6 (dal 36′ st Kuhn s.v.); Baturina 8. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Roberto, Douvikas, Moreno, Kuhn, Posch, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 2′ pt Baturina, al 24′ pt Paz, al 4′ st Paz

Ammonizioni: Zaccagni, Smolcic, Romagnoli, Cataldi, Pellegrini, Posch, Valle

Recupero: 4′ pt, 3′ st

Assist: –



Gol vittoria: Baturina



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Taylor



Rigore parato/sbagliato: Provedel/Paz



I Migliori: Provedel, Baturina