Pagelle Lazio-Juventus: Basic decide la sfida dell’Olimpico

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Juventus, per l’8° giornata di Serie A 2025/2026: Basic è il migliore del match

ROMA – Nell’8ª giornata di Serie A 2025/2026, la Lazio di Maurizio Sarri supera la Juventus 1-0 grazie a un gol spettacolare di Toma Basic. Il centrocampista croato è il protagonista assoluto del match: segna da fuori area all’8’ minuto e domina la mediana con personalità e qualità. I biancocelesti brillano anche con Isaksen, Cataldi e Romagnoli, mentre tra i bianconeri si salvano Locatelli e Perin.

Toma Basic è il volto della vittoria laziale. Al minuto 8, il croato raccoglie un pallone al limite dell’area e lo trasforma in oro con una conclusione potente e precisa che batte Perin. Ma il suo contributo non si ferma al gol: è ovunque in mezzo al campo, recupera, imposta, si inserisce e detta i tempi. La Juventus non riesce mai a prendergli le misure, e Sarri lo premia con fiducia e centralità nel gioco. Una prestazione da leader silenzioso, che vale tre punti pesantissimi.

I migliori per squadra

Lazio

Toma Basic (7) – Il migliore del match. Decide la gara con un gran gol da fuori area e offre una prova completa: intensità, visione e pulizia tecnica.

Isaksen (7) – Imprendibile sulla fascia, crea superiorità e mette in difficoltà la difesa juventina. Sempre nel vivo dell’azione.

– Imprendibile sulla fascia, crea superiorità e mette in difficoltà la difesa juventina. Sempre nel vivo dell’azione. Cataldi (6.5) – Regia ordinata e pressing costante. Si distingue per equilibrio e gestione dei tempi.

– Regia ordinata e pressing costante. Si distingue per equilibrio e gestione dei tempi. Romagnoli (6.5) – Guida la difesa con autorità, chiusure puntuali e ottima lettura.

– Guida la difesa con autorità, chiusure puntuali e ottima lettura. Gila (6.5) – Solido e preciso, non concede nulla agli attaccanti bianconeri.

Juventus

Manuel Locatelli (6) – L’unico centrocampista bianconero a mantenere ordine. Recupera palloni e prova a dare ritmo.

Luca Perin (6) – Sicuro tra i pali, non può nulla sul gol di Basic ma evita il raddoppio con un paio di interventi decisivi.

– Sicuro tra i pali, non può nulla sul gol di Basic ma evita il raddoppio con un paio di interventi decisivi. Kalulu (6) – Attento in copertura, prova a contenere Isaksen con buoni tempi di intervento.

– Attento in copertura, prova a contenere Isaksen con buoni tempi di intervento. Conceiçao (6) – Spinge con continuità sulla fascia, ma manca precisione negli ultimi metri.

– Spinge con continuità sulla fascia, ma manca precisione negli ultimi metri. Cambiaso (6) – Ordinato e disciplinato, cerca di dare ampiezza alla manovra.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (dal 10′ st Pellegrini Lu. 6), Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 7 (dal 23′ st Vecino 6); Isaksen 7 (dal 37′ st Noslin s.v.), Dia 6 (dal 37′ st Pedro s.v.), Zaccagni 6.5. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Kalulu 6, Gatti 5.5 (dal 41′ st Joao Mario s.v.), Kelly 5.5; Conceiçao 6, Koopmeiners 5.5 (dal 21′ st Thuram 5.5), Locatelli 6, McKennie 5.5 (dal 33′ st Openda 6), Cambiaso 6 (dal 1′ st Yildiz 5.5); Vlahovic 5, David 4.5 (dal 21′ st Kostic 5.5). A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. Allenatore: Tudor.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 8′ pt Basic

Ammoniti: Koopmeiners, Lazzari, Locatelli, McKennie, Kelly, Guendouzi

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: –



Gol vittoria: Basic



Gol da fuori: Basic



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Basic, Locatelli