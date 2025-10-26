La Lazio batte la Juventus 1-0: Basic decisivo

Diretta Lazio-Juventus di domenica 26 ottobre 2025: Basic firma il successo biancoceleste all’Olimpico con una rete al 9′ di gioco, Provedel monumentale nel finale

ROMA – La Lazio torna a vincere e lo fa nel momento più delicato, battendo la Juventus per 1-0 all’Olimpico grazie al gol di Toma Basic al 9’. Una gara intensa, giocata a ritmi alti, con la squadra di Sarri brava a colpire subito e poi a resistere nel finale al forcing bianconero. Per la Juve di Tudor è la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, e la quarta gara di fila senza segnare.

Indice

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: LAZIO-JUVENTUS 1-0 SECONDO TEMPO 50' La gara termina qui: vince la Lazio! Grazie per averci seguito, alla prossima! 46' Ammonito Guendouzi 45' Si giocherà ancora per cinque minuti. 41' Esce Gatti, entra Joao Mario 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 37' Entrano Pedro e Noslin, escono Dia e Isaksen 33' Esce McKennie, entra Openda 30' Grande intervento di Provedel su conclusione ravvicinata di Thuram! Sventata una clamorosa occasione per la Juve! 26' Cross di McKennie per Vlahovic, l'ex Viola incoccia ma è impreciso: pallone fuori. 23' Esce Basic, entra Vecino 21' Entrano Kostic e Thuram, escono David e Koopmeiners 19' Ammonito Kelly 17' Basic incoccia su cross di Guendouzi, senza però impensierire Perin 15' La Juventus, in questa prima fase di gioco, sta cercando la rete con maggior convinzione. 10' Esce Lazzari, entra Pellegrini 9' Ammonito McKennie 7' Ammonito Locatelli 3' Si fa sotto Locatelli, ben imbeccato da Conceiçao, ma Provedel non si fa sorprendere e blocca il pallone a terra 2' Kelly in area serve Vlahovic, che prende in pieno la traversa: fuorigioco di Kelly, gioco fermo. 1' Si ricomincia! Esce Cambiaso, entra Yildiz. PRIMO TEMPO 46' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la ripresa! 45' Ci sarà un minuto di recupero 40' ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 34' Cambiaso serve David, quest'ultimo prova il tiro ma Provedel è bravo a vanificare tutto. 33' ammonito Lazzari 32' Guendouzi e Isaksen, approfittando di una disattenzione di Locatelli, cercano di beffare i bianconeri ma senza riuscirci 30' Ammonito Koopmeiners 25' Nonostante i tentativi e i buoni spunti, la Vecchia Signora non riesce a trovare l'1-1. Tudor cerca di scuotere i suoi. 22' Assist di Conceiçao per Cambiaso sul secondo palo: destro al volo e pallone che non inquadra lo specchio della porta. 15' Eccoci al quarto d'ora con i padroni di casa che conducono di misura la gara. Gli ospiti cercano di reagire, ma fino a questo momento invano. 8' Gooooooool! Sinistro angolatissimo di Basic, con una gran botta da fuori, e la Lazio passa in vantaggio! 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 1' Si comincia! Buona sera a tutti dall'Olimpico e benvenuti alla sfida tra Lazio e Juventus. Domenica 26 ottobre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiale, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 10' st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (dal 23' st Vecino); Isaksen (dal 37' st Noslin), Dia (dal 37' st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri. JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (dal 41' st Joao Mario), Kelly; Conceiçao, Koopmeiners (dal 21' st Thuram), Locatelli, McKennie (dal 33' st Openda), Cambiaso (dal 1' st Yildiz); Vlahovic, David (dal 21' st Kostic). A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor. Reti: 8' pt Basic Recupero: 1' pt, 5' st Ammoniti: Koopmeiners, Lazzari, Locatelli, McKennie, Kelly, Guendouzi

Le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. Allenatore: Tudor.

I convocati della Lazio

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia

I convocati della Juventus

L’arbitro

Sarà il sig. Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere Lazio-Juventus, match valido match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 10:45. Con la Lazio sono 10 i precedenti con questo direttore di gara: sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Stesso numero di incroci anche con la Juventus con score piuttosto equilibrato: 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Juventus

Sarà la volta numero 197 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno conquistato la vittoria in 102 circostanze, mentre la Lazio è uscita trionfante dalla sfida contro i bianconeri sono in 49 occasioni. Sono state 49, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio.

Presentazione del match

Domenica 26 ottobre, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Juventus, match valido match valido per la ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che, sono reduci dallo 0-0 arrivato sul campo dell’Atalanta la scorsa settimana. La squadra di Sarri al momento occupa il dodicesimo posto in classifica con 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Juventus. La squadra di Tudor, che ritroverà la Lazio dopo la breve esperienza di un anno e mezzo fa, nell’ultimo turno giocato ha perso per due reti a zero sul campo del campo e, nella giornata europea giocata mercoledì, ha perso per una rete a zero in casa del Real Madrid.

La gara sarà affidata al sig. Andrea Colombo della sezione di Como coadiuvato da Alessio e Tegoni, il quarto uomo sarà Crezzini, mentre al VAR andranno Meraviglia e Maresca.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Hysaj con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Guendouzi, Cataldi e Basic con Zaccagni, Dia e Isaksen a formare il tridente offensivo.

QUI JUVENTUS – Gli ospiti, guidati da Tudor, risponderanno con il 4-2-3-1. Tra i pali andrà Di Gregorio con Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso, i due in madiana saranno Thuram e Locatelli con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz che agiranno alle spalle di David.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Juventus valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Juventus in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.