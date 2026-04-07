Pagelle Lazio-Parma del 4 aprile 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Parma, per la 31° giornata di Serie A 2025/2026: Noslin è il migliore del match

LAZIO: Motta E. 6.5, Marusic A. 5.5 (dal 13′ st Lazzari M. 6), Romagnoli A. 5.5, Provstgaard O. 5.5, Tavares N. 6, Dele-Bashiru F. 5.5, Cataldi D. 5.5, Taylor K. 6.5, Isaksen G. 5 (dal 13′ st Cancellieri M. 6), Maldini D. 5.5 (dal 20′ st Dia B. 5.5), Pedro 5.5 (dal 13′ st Noslin T. 7). A disposizione: Basic T., Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Farcomeni V., Furlanetto A., Giacomone G., Hysaj E., Lazzari M., Noslin T., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..

PARMA: Suzuki Z. 6, Delprato E. 7, Circati A. 6, Valenti L. 6, Britschgi S. 5.5 (dal 45’+2 st Carboni F. s.v.), Bernabe A. 6 (dal 36′ st Ordonez C. s.v.), Nicolussi Caviglia H. 6 (dal 26′ st Estevez N. 5.5), Keita M. 6.5 (dal 45’+2 st Sorensen O. s.v.), Valeri E. 6.5, Pellegrino M. 6, Strefezza G. 6 (dal 36′ st Oristanio G. s.v.). A disposizione: Carboni F., Corvi E., Elphege N., Estevez N., Mena M., Ndiaye A., Ondrejka J., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Sorensen O. Allenatore: Cuesta C..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 32′ st Noslin T. (Lazio) , al 15′ pt Delprato E. (Parma) .

Ammonizioni: al 42′ st Noslin T. (Lazio) al 27′ pt Strefezza G. (Parma), al 32′ pt Pellegrino M. (Parma).

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Assist: Taylor



Gol vittoria: –



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: Noslin

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Noslin, Delprato