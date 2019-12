L’attaccante del Perugia, realizzatore di una doppietta, è sempre più capocannoniere del campionato: per lui 7,5 in pagella. Il peggiore il giovane portiere del Pescara Kastrati che commette il rigore per il 3 a 1; per lui 5 di voto

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario 6.5; Rosi 7, Gyomber 6.5, Sgarbi 6, Nzita 6.5, Nicolussi 6.5 (70′ Falzerano 6), Carraro 6.5, Dragomir 6 (72′ Konate 6), Capone 6.5 (64′ Mazzocchi 6), Buonaiuto 6.5, Iemmello 7.5. Allenatore: Oddo

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati 5; Ciofani 5.5, Bettella 6, Scognamiglio 5.5, Masciangelo 5.5 (71′ Crecco 5.5), Memushaj 6.5, Kastanos 5.5, Busellato 5.5 (80′ Brunori s.v.), Machin 6, Galano 5.5, Borrelli 5.5 (53′ Maniero 5.5). Allenatore: Zauri

Reti: 20′ Iemmello (PER), 34′ Capone (PER), 45’+2′ Rig. Machin (PES), 69′ Rig. Iemmello (PER)

Assist: Nicolussi, Rosi.

Ammonizioni: Busellato, Bettella (PES), Iemmello (PER)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo