Pagelle Verona-Como del 10 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Verona-Como, per la 36° giornata di Serie A 2025/2026: Douvikas è il migliore del match

VERONA: Montipo L. 6, Nelsson V. 5.5, Edmundsson A. 5, Valentini N. 6, Belghali R. 6 (dal 36′ st Vermesan I. s.v.), Akpa Akpro J. 5.5 (dal 36′ st Isaac s.v.), Gagliardini R. 6, Bernede A. 6 (dal 18′ st Lovric S. 5.5), Frese M. 6, Suslov T. 6, Bowie K. 6. A disposizione: Ajayi J., Al Musrati, Bradaric D., Cham F., De Battisti D., Harroui A., Isaac, Lirola P., Lovric S., Perilli S., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..

COMO: Butez J. 6, Vojvoda M. 5.5 (dal 1′ st Smolcic I. 6), Diego Carlos 6, Kempf M. O. 6.5, Valle A. 5.5 (dal 36′ pt Moreno A. 6), Perrone M. 5.5 (dal 1′ st Caqueret M. 5.5), Da Cunha L. 6.5, Diao A. 5.5 (dal 36′ st Van der Brempt I. s.v.), Paz N. 6, Rodriguez J. 6 (dal 1′ st Baturina M. 6.5), Douvikas A. 7. A disposizione: Baturina M., Caqueret M., Cavlina N., Goldaniga E., Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Moreno A., Roberto S., Smolcic I., Tornqvist N., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 26′ st Douvikas A. (Como) .

Ammonizioni: al 39′ pt Sammarco P. (Verona), al 44′ st Frese M. (Verona) al 16′ st Caqueret M. (Como), al 39′ st Fabregas C. (Como).

Gol annullati: al 30′ st Bowie K. per fuorigioco (Verona).

Recupero: al 2′ pt, al 5′ st

Assist: Kempf

Gol vittoria: Douvikas



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Frese, Douvikas