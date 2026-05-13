Pagelle Verona-Como del 10 maggio 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Verona-Como, per la 36° giornata di Serie A 2025/2026: Douvikas è il migliore del match
VERONA: Montipo L. 6, Nelsson V. 5.5, Edmundsson A. 5, Valentini N. 6, Belghali R. 6 (dal 36′ st Vermesan I. s.v.), Akpa Akpro J. 5.5 (dal 36′ st Isaac s.v.), Gagliardini R. 6, Bernede A. 6 (dal 18′ st Lovric S. 5.5), Frese M. 6, Suslov T. 6, Bowie K. 6. A disposizione: Ajayi J., Al Musrati, Bradaric D., Cham F., De Battisti D., Harroui A., Isaac, Lirola P., Lovric S., Perilli S., Sarr A., Slotsager T., Toniolo G., Vermesan I. Allenatore: Sammarco P..
COMO: Butez J. 6, Vojvoda M. 5.5 (dal 1′ st Smolcic I. 6), Diego Carlos 6, Kempf M. O. 6.5, Valle A. 5.5 (dal 36′ pt Moreno A. 6), Perrone M. 5.5 (dal 1′ st Caqueret M. 5.5), Da Cunha L. 6.5, Diao A. 5.5 (dal 36′ st Van der Brempt I. s.v.), Paz N. 6, Rodriguez J. 6 (dal 1′ st Baturina M. 6.5), Douvikas A. 7. A disposizione: Baturina M., Caqueret M., Cavlina N., Goldaniga E., Kuhn N., Lahdo A., Morata A., Moreno A., Roberto S., Smolcic I., Tornqvist N., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 26′ st Douvikas A. (Como) .
Ammonizioni: al 39′ pt Sammarco P. (Verona), al 44′ st Frese M. (Verona) al 16′ st Caqueret M. (Como), al 39′ st Fabregas C. (Como).
Gol annullati: al 30′ st Bowie K. per fuorigioco (Verona).
Recupero: al 2′ pt, al 5′ st
Assist: Kempf
Gol vittoria: Douvikas
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Frese, Douvikas