Lazio-Inter: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Inter di Mercoledì 13 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la finale di Coppa Italia

ROMA – Mercoledì 13 maggio, alle ore 21, alllo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio-Inter, finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Indice:

L’Inter di Chivu e la Lazio di Sarri si ritrovano dopo il recente confronto in campionato, un 0-3 netto per i nerazzurri che ha anticipato il duello decisivo di Roma.

L’Inter, già matematicamente laureata Campione d’Italia, arriva all’ultimo atto dopo un percorso solido e spettacolare. Ha superato il Venezia con un 5-1 negli ottavi e il Torino per 2-1 nei quarti. In semifinale, dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia, ha eliminato il Como al termine di una partita entrata di diritto nella memoria recente dei tifosi nerazzurri. A San Siro, infatti, l’Inter ha ribaltato un doppio svantaggio contro un Como coraggioso, imponendosi 3-2 grazie alla doppietta di Calhanoglu e al gol decisivo di Susic al 44’ della ripresa.

La Lazio arriva alla finale dopo aver perso 0-3 in campionato proprio contro l’Inter, ma il momento dei biancocelesti è tra i migliori della stagione. Nelle ultime cinque gare la squadra ha raccolto tre vittorie, un pareggio pirotecnico con l’Udinese e la sola sconfitta contro i Campioni d’Italia. Il percorso in Coppa Italia è stato intenso e ricco di colpi di scena. Agli ottavi la Lazio ha eliminato il Milan con un gol di Zaccagni. Ai quarti ha superato il Bologna campione in carica ai rigori. In semifinale, dopo il 2-2 dell’Olimpico, la squadra ha compiuto l’impresa a Bergamo: 1-1 nei 90 minuti e qualificazione ai rigori grazie a un protagonista inatteso, il portiere Edoardo Motta, capace di parare quattro dei cinque penalty dell’Atalanta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-INTER]

L’arbitro

La finalissima sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Con lui gli assistenti Alassio e Baccini, quarto ufficiale Zufferli. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e Di Paolo.

Precedenti e storia

Sono 18 i precedenti in Coppa Italia tra Inter e Lazio: i nerazzurri guidano con sette vittorie, i biancocelesti seguono con cinque, mentre sei sfide sono finite in parità. Questa sarà la seconda finale tra le due squadre: la prima risale al 2000, quando la Lazio vinse il trofeo dopo il 2-1 dell’Olimpico e lo 0-0 di San Siro.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio dovrebbe presentarsi con il modulo 4-3-3. Motta sarà il portiere, protetto da una linea difensiva composta da Marusic a destra, Gila e Romagnoli al centro, Tavares sul lato mancino. In mezzo al campo agiranno Basic, Patric e Taylor, chiamati a dare equilibrio e intensità. In attacco Isaksen e Zaccagni partiranno larghi, mentre Noslin sarà il riferimento centrale, pronto ad attaccare la profondità.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2. Martinez difenderà la porta, con Bisseck, Akanji e Bastoni a formare il blocco difensivo. Sulle fasce spazio alla spinta di Dumfries e Dimarco, mentre Barella, Zielinski e Sucic comporranno il cuore del centrocampo. In avanti la coppia Thuram–Lautaro guiderà l’attacco.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetinfinity.mediaset.it/